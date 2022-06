Clôture Paris : le CAC 40 rechute de 2,39% !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Au-dessus des 6.000 points à l'ouverture, le CAC 40 n'aura tenu qu'une quinzaine de minutes avant de fléchir et de repasser sous ce niveau symbolique. En clôture, il accuse une baisse de 2,39% à 5.886 points. Les investisseurs qui attendaient hier les éléments de la réunion d'urgence de la BCE puis ceux de la Fed, après la clôture parisienne, disposent désormais de ces données, initialement bien accueillies par Wall Street et le Nasdaq qui rechutent cependant déjà nettement ce jeudi... La Réserve fédérale américaine a relevé mercredi son principal taux directeur de trois quarts de point (75 points de base) pour le porter entre 1,50% et 1,75%, le premier geste d'une telle ampleur depuis 28 ans, en 1994 ! La banque centrale américaine a signalé son intention de continuer à relever ce taux des "fed funds" jusqu'à 3,4% fin 2022, puis vers 3,8% fin 2023, afin de juguler une inflation qu'elle a longtemps sous-estimée.

ECO ET DEVISES

Les membres du FOMC ont nettement relevé leur prévision médiane pour le taux des "fed funds", à 3,4% pour la fin de l'année, contre 1,9% prévu lors des dernières projections faites en mars. Le FOMC voit ensuite les taux monter encore pour atteindre 3,8% fin 2023 (contre 2,8% prévu en mars) avant de revenir à 3,4% en 2024 (2,8% prévu en mars).

Le président de l'institution, Jerome Powell, a ajouté que le comité de politique monétaire devrait "très probablement" choisir entre une hausse d'un demi-point ou de trois quarts de point lors de la réunion de juillet, tout en soulignant qu'il ne s'attendait à ce que des hausses de 75 points de base deviennent "habituelles".

Dans son communiqué, le Comité de politique monétaire de la Fed s'est dit "fermement déterminé à ramener l'inflation à son objectif de 2%", et demeure "très attentif aux risques inflationnistes"... Le président de la Fed, Jerome Powell, a ainsi indiqué lors de sa conférence de presse qu'il n'excluait pas une nouvelle hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion des 26 et 27 juillet. "Du point de vue où nous nous trouvons aujourd'hui, il semble probable de procéder à une hausse de 50 pb ou de 75 pb lors de notre prochaine réunion", a-t-il dit, précisant que l'ampleur de la hausse dépendra des indicateurs conjoncturels. Il a cependant précisé que des hausses de 75 pb ne deviendraient pas "habituelles".

Pas de surprise du côté de la Banque d'Angleterre ce jeudi. La BoE a rehaussé, à la mi-journée, d'un quart de point son taux directeur, sa cinquième augmentation depuis décembre, même si certains observateurs tablaient sur un resserrement de 50 pb. Le Comité de politique monétaire, composé de neuf membres, a voté 6 contre 3 pour augmenter le taux de prêt de référence de 25 points de base à 1,25%, son plus haut niveau depuis janvier 2009.

Première des grandes Banques centrales mondiales à s'engager dans un cycle de hausse de taux en décembre dernier, la BoE a promis d'agir "avec force" si nécessaire face aux risques liés à l'inflation, qu'elle s'attend à voir dépasser 11% dans quelques mois : "l'ampleur, le rythme et le calendrier d'éventuelles nouvelles hausses du taux directeur reflèteront l'évaluation par le Comité des perspectives économiques et des pressions inflationnistes".

La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint 9% en avril, son plus haut niveau depuis 40 ans, et la BoE a relevé jeudi ses prévisions en disant tabler désormais sur pic légèrement au-dessus de 11% en octobre, lorsque les tarifs de l'énergie augmenteront une nouvelle fois.

La parité euro / dollar remonte sur les 1,05/$ ce soir. Le baril de Brent pointe à 118$ et le bitcoin à 21.175$.

VALEURS EN HAUSSE

Edenred : +3% suivi de Parrot, (+2%) avec Thermador

Neurones : +1,6% avec Prodways

Euronext remonte de 1,5% avec ABC et Genfit

Guerbet : +1% suivi de Bastide

Orange : +0,5% avec avec Savencia, Holcim, GTT

VALEURS EN BAISSE

Navya : -35% à la veille de l'AG du groupe

Ramsay : -12% avec Hexaom (-9%) et P&V

Atari : -8% avec Gensight, SoiTec (-7%) suivi de Atos qui continue de chuter...

Engie : -7% alors que les livraisons du gaz en provenance de Russie ralentissent

Arkema : -6,5%, Renault, SergeFerrari, Air France KLM, Saint-Gobain

IPSOS : -6% avec Showroomprivé, Ose, Lysogène

Inventiva : -5,5% avec Stellantis, Innate, CGG

Casino (-5,3%) envisage de simplifier et accroître la lisibilité de son organisation juridique en France en plaçant l'ensemble de ses filiales de distribution alimentaire -principalement Franprix, Monoprix, Distribution Casino France, Easydis et AMC- sous une société holding commune détenue à 100% par Casino, Guichard-Perrachon.

Believe : -5% avec Trigano et TF1

Veolia (-3,5%) : préparerait une offre de rachat de son ancienne activité de gestion des déchets au Royaume-Uni si l'autorité britannique de régulation de la concurrence bloque le rachat de cette unité par Veolia, rapporte le 'Financial Times' qui cite deux sources au fait du dossier. Suez dispose d'un droit de préemption sur l'activité de gestion des déchets au Royaume-Uni si celle-ci devait être vendue à un prix fixé par Veolia... L'entreprise serait désireuse de reprendre cette activité, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de plusieurs centaines de millions de livres, poursuit le FT

Dassault Systèmes (-2,5%) organise ce jour son 'Capital Markets Day' à son siège social. Au cours de cette journée dédiée aux analystes financiers et aux actionnaires, la direction générale de Dassault Systèmes présentera l'activité, la stratégie et les perspectives du Groupe. "Celui-ci est bien placé pour atteindre son objectif de BNPA non-IFRS 2024 et bénéficie d'importantes opportunités de croissance durable" selon la direction.