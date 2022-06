Clôture Paris : le CAC 40 prolonge son rebond, mais rate les 6.000 pts

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 a poursuivi son rebond, avec un gain de 0,75% à 5.964 points ce mardi soir en clôture, même si l'indice n'a pas pu tenir la barre des 6.000 points touchée et même dépassée en séance. La cote américaine qui était fermée lundi pour observer 'Juneteenth', pour la première fois de l'histoire, repart en nette hausse ce soir sur le DJ et surtout le Nasdaq (+3%) en attendant Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine, qui livrera son témoignage semi-annuel de politique monétaire devant les législateurs du Sénat demain.

ECO ET DEVISES

Rappelons que la Fed a procédé à une hausse de taux de 75 points de base la semaine dernière, portant son taux des fonds fédéraux entre 1,5 et 1,75% afin de contrer l'inflation. Les responsables de la Fed ont également établi une trajectoire agressive d'augmentations de taux pour le reste de l'année. De nouvelles projections économiques publiées après la réunion de deux jours de l'agence la semaine dernière ont montré que les décideurs s'attendaient à ce que les taux d'intérêt atteignent 3,4% d'ici la fin de 2022, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis 2008.

Tout comme le président Joe Biden, la Secrétaire au Trésor et ex-patronne de la Fed, Janet Yellen, estime que la récession "n'est pas inévitable, mais que l'inflation est trop élevée". Dans une interview accordée à ABC, la Secrétaire au Trésor a discuté de la croissance et de l'inflation, faisant remarquer que la récession n'était donc "pas du tout inévitable", alors que la Fed prend des mesures de plus en plus agressives et vient de relever ses taux de 75 points de base, du jamais vu depuis 1994. Elle s'attend à ce que la croissance américaine ralentisse dans une transition naturelle vers une croissance régulière et stable, et pense que Jerome Powell, actuel leader de la Fed, peut atteindre son objectif de réduire l'inflation tout en maintenant un marché du travail solide.

Cette inflation est "inacceptablement élevée", juge Yellen, qui note que la priorité absolue du président Biden est de la faire baisser. Elle constate que "les impacts des prix de l'énergie représentent en réalité la moitié de l'inflation". Elle évoque par ailleurs les efforts de l'administration Biden pour endiguer les nouvelles hausses des prix du pétrole. Interrogée sur les appels au Congrès pour des exonérations de la taxe sur l'essence, elle répond que Biden veut alléger le fardeau des ménages et que c'est en effet une idée "à considérer". Elle déclare également que l'administration envisage de lever certains tarifs de l'ère Donald Trump sur les produits chinois.

De son côté, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a réaffirmé hier la volonté de la BCE de relever ses taux d'intérêt à deux reprises pendant l'été et d'empêcher le creusement des écarts de rendement entre les pays membres de la zone euro. "Ces décisions confortent nos engagements antérieurs à ajuster tous nos instruments dans le cadre de notre mandat, en incluant de la flexibilité si nécessaire, pour assurer que l'inflation se stabilise à notre objectif de 2% à moyen terme", a-t-elle dit lors d'une audition au Parlement européen.

Le pétrole campe sous les 115$ le brent ce soir, tandis que l'euro pointe sur les 1,0550/$.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva poursuit sa remontée, en hausse de 17% suivi de Eramet (+7,5%), d'Adocia, de 2CRSI et d'Ose (+7%)

TFF : +6% suivi de Aures, Fermentalg (+6%) avec Pierre et Vacances

Infotel : +5% avec Atari, SII

SergeFerrari : +4,5% avec Lysogène, Technip Energies et Vallourec

SoiTec (+3,8%). Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) annonce une prise de participation dans le capital de Soitec, entreprise spécialisée dans la production de substrats semiconducteurs à forte valeur ajoutée, utilisés dans la fabrication des puces électroniques ultra performantes. Avec cette opération, le FSP et les sept compagnies d'assurance à son capital, s'associent à la stratégie de développement ambitieuse d'une entreprise française à la pointe de son secteur.

Avec un investissement d'environ 150 ME, le FSP entend jouer son rôle traditionnel d'actionnaire de long terme, indépendant et engagé dans la gouvernance des entreprises qu'il accompagne. Ainsi le FSP a sollicité un siège d'administrateur au Conseil de Soitec, lequel sera soumis au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 26 juillet 2022. Le FSP sera représenté au Conseil par Madame Laurence Delpy, administratrice indépendante de Soitec depuis 2016 et dont le mandat arrive à échéance en juillet prochain. Dans le cadre de ce nouveau mandat, Madame Laurence Delpy qui représentera désormais le FSP au Conseil, lui apportera sa connaissance approfondie de l'entreprise et sa riche expérience des enjeux et marchés technologiques.

Remy Cointreau : +3,8% avec Worldline, Guillemot,, Innate, Wavestone (+3,5%)

Rubis : +3% suivi de Séché, CGG, Air Liquide,

STM : +2,5% avec Saint-Gobain, FNAC Darty, Stellantis

VALEURS EN BAISSE

Prismaflex International (-19%) a renoué avec la croissance sur l'exercice 2021-2022 après un exercice 2020-2021 marqué par la crise sanitaire. Cette activité dynamique a permis également au Groupe de retrouver une rentabilité opérationnelle positive malgré l'émergence progressive de tensions inflationnistes sur les coûts durant l'exercice, qui n'ont pas pu être immédiatement répercutées sur les prix de vente.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 48,9 ME, soit une croissance de 29% par rapport à l'exercice 2020 2021. Cette reprise a également permis de dépasser l'activité enregistrée lors des exercices 2018-2019 et 2019-2020 à données comparables, respectivement de +12,9% et de +10,9%.

L'EBITDA est positif à hauteur de 2,8 ME (+183%), résultant d'une meilleure absorption des charges fixes avec la croissance, et ce malgré l'impact des tensions inflationnistes sur les coûts de production.

Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire de 0,1 ME.

Résultat net est impacté à hauteur de 1,7 ME par des éléments non récurrents, sans impact cash. Le résultat net part du groupe ressort ainsi en perte de 2,1 ME.

Le carnet de commandes est de 17,2 ME au 31 mars 2022 (+5,7 ME par rapport au 31 mars 2021).

DBV : -10% avec LNA (-9%) et Aramis (-6%)

Nanobiotix : -5% suivi de Air France KLM (-4,5%) avec Tarkett

Lagardere : -4% avec Rallye

Somfy : -3% suivi de Poxel

Elior : -2% avec Orpea, Casino, Thermador

Carrefour : -1,5% suivi de Accor, Korian, ADP, Sodexo, Orange, Airbus, Alstom et Sanofi avec Safran