Clôture Paris : le CAC 40 prolonge sa hausse, sans forcer

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En légère baisse à l'ouverture ce matin, le CAC 40 a repris rapidement le chemin de la hausse pour s'octroyer près de 1,5% vers midi, avant de lever le pied dans l'après-midi et terminer sur un gain beaucoup plus modeste de 0,44% à 6.623 points, tandis que Wall Street a repris ses cotations en baisse pour débuter la nouvelle année... Comme en 2022, ce sont les valeurs "techno" qui plombent l'ambiance avec en particulier Tesla qui poursuit sa chute de plus de 11% après avoir déjà abandonné les 2/3 de sa valeur l'année dernière...

ECO ET DEVISES

Du côté de l'inflation allemande pour décembre, le CPI en données harmonisées européennes a reculé de 1,2% en comparaison du mois antérieur, ce qui ramène sa progression à 9,6% en glissement annuel, contre 10,3% de consensus FactSet et 11,3% pour le mois antérieur...

La Chine reste sous l'emprise d'infections record de Covid, mais des signes de rétablissement de mobilité sont perceptibles dans les grandes villes, sur fond d'anticipations de pic de la vague de Covid dans les semaines à venir. La vague actuelle renforce la pression à la baisse sur la croissance et limite les chaînes d'approvisionnement nationales dans un contexte de craintes que l'absentéisme des employés n'aggrave les pénuries de main-d'oeuvre. Cependant, l'économie pourrait se redresser davantage en 2023, la normalisation étant renforcée par une politique favorable à la croissance. L'euro recule ce soir sur les 1,0550/$. Le pétrole revient à 83$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Moncey (+7%) suivi de Cegedim (+5%), Rallye (+4,5%), Casino (+4%) avec Jacquet, GL Events et Assystem

Argan remonte de 3% avec Faurecia, Lectra, G. Perrier

Vivendi : +2,8% avec Lectra, Scor

BNP Paribas : +2% suivi de Elior, Bastide, Believe, Derichebourg

VALEURS EN BAISSE

Adocia : -8% suivi de Navya (-6%) et de LFE (-4,5%) avec DBV

Orpea (-4%) annonce les derniers tirages, à hauteur de 205 millions d'euros, au titre de l'accord de financement de 3,2 milliards d'euros conclu avec ses principaux partenaires bancaires en juin 2022. Ainsi, deux nouveaux tirages ont été effectués par Orpéa, fin décembre 2022.

GTT (-3,5%) a annoncé qu'il arrêtait ses activités en Russie. Comme déjà précisé à l'occasion de plusieurs communiqués diffusés en 2022, GTT est engagé en Russie dans la conception des cuves de 15 méthaniers brise-glace en cours de construction par le chantier naval Zvezda Shipbuilding Complex (Zvezda), ainsi que dans la conception des cuves de trois réservoirs sous-marins pour la société Saren. Au 1er octobre 2022, un chiffre d'affaires de 74 ME restait à reconnaître au titre des méthaniers brise-glace d'ici 2025 et de 12 ME au titre des cuves de réservoirs sous-marins d'ici 2027, soit une exposition représentant, au total, moins de 6% du carnet de commandes.

Thales : -3%. Jefferies est repassé d'acheter à 'conserver' sur Thales avec un cours cible de 135 euros

Vallourec : -2,5% avec Eramet

Dassault Aviation : -2% avec Esso, TotalEnergies (-1,7%) suivi de Trigano, Beneteau