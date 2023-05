Clôture Paris : le CAC 40 préserve les 7.300 points dans le plus grand calme

Après son rebond de 1,24% vendredi, le CAC 40 qui poursuivait sa remontée en matinée (+0,55% à 7.356 points), est revenu à l'équilibre à la mi-séance pour terminer finalement en léger retrait de 0,21% en préservant toutefois les 7.300 points à 7.304 points. La fermeture des marchés londoniens et new-yorkais a amoindri considérablement les volumes d'échanges à Paris, tandis que l'accord de principe conclu sur le relèvement du plafond de la dette publique aux Etats-Unis ce week-end, qui doit désormais être soumis aux votes du Congrès US, avait été largement anticipé en fin de semaine dernière...

Joe Biden a ainsi annoncé dimanche avoir finalisé un accord budgétaire avec le "speaker" de la Chambre des représentants afin de suspendre jusqu'au 1er janvier 2025 le plafond de la dette des Etats-Unis. Il appartient désormais au Congrès, où chaque parti contrôle étroitement une chambre, d'approuver cet accord provisoire avant le 5 juin, date à compter de laquelle, selon le département du Trésor, le gouvernement fédéral pourrait ne plus être en mesure d'effectuer des paiements...

La parité euro / dollar glisse ce soir sous les 1,07$. Le baril de Brent se négocie sous les 77$ à 76,55$.

VALEURS EN HAUSSE

Inventiva remonte de 16% avec Gensight (+9%) et Sergeferrari (+5%)

Neurones reprend 3% avec Esi Group

Lagardère : +2,5% avec LDC, Genfit, ALD

Gl Events : +2% suivi de Carmila, Elior, Mauna Kea, M&P

OVH : +1,5% avec S30, Eramet, CGG et Vallourec

TotalEnergies (stable) : En lien avec la cession par TotalEnergies à Suncor Energy Inc de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd, annoncée le 27 avril 2023, ConocoPhillips a notifié TotalEnergies le 26 mai 2023 de l'exercice de son droit de préemption pour l'acquisition de la participation de 50% dans l'actif Surmont détenue par TotalEnergies EP Canada Ltd. TotalEnergies recevra de ConocoPhillips un paiement comptant au closing de 4,03 milliards de dollars canadiens (soit environ 3 milliards de dollars américains) ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre un maximum de 440 millions de dollars canadiens (environ 325 millions de dollars américains) sous certaines conditions, pour sa participation non-opérée de 50% dans l'actif Surmont ainsi que certaines obligations logistiques associées.

VALEURS EN BAISSE

Forvia : -3,5% suivi de Stef (-2,5%) avec Scor, Worldline, SoiTec, Believe

Manitou : -2% avec Rexel

Orpéa (-2%) : L'Autorité des marchés financiers a octroyé en date du 25 mai 2023, au groupement composé de la Caisse de Dépôts et Consignations, MACSF, CNP Assurances et la MAIF une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur le fondement des articles 234-8, 234-9 2o et 234-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Casino recule encore de 1,5% avec Teract, Séché, Xilam

Atos : -1% suivi de Essilor, Getlink, STM, Icade, Arkema

Kering : -0,5% avec L'Oreal, Hermes et de Renault

Haulotte (-0,3%) a formulé, en date du 27 avril, une nouvelle demande de " waiver " à la clause d'exigibilité anticipée des financements au titre du non-respect des ratios bancaires à fin juin 2023. Haulotte Group annonce avoir obtenu l'accord à l'unanimité de l'ensemble des prêteurs en date du 23 mai 2023.