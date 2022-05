Clôture Paris : le CAC 40 ne reprend que 0,2%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 qui se hissait au-dessus des 6.300 points à la faveur d'un gain de plus de 1% à midi, n'a finalement repris que 0,2% en clôture à 6.285 points. L'annonce par la Banque populaire de Chine d'une baisse de 15 points de base de l'un de ses principaux taux directeurs la nuit dernière, une nouvelle mesure de relance de la deuxième économie mondiale, a été globalement accueillie favorablement par les marchés. Il s'agit en effet de la plus forte réduction de taux en Chine depuis la refonte du système de taux d'intérêt de la banque centrale en 2019, preuve que les autorités chinoises comptent prendre à bras le corps le sujet du soutien à la croissance...

Reste que, dans l'après-midi, Wall Street a de nouveau envoyé des signes de grande nervosité en poursuivant son mouvement de correction, de quoi brider le rebond des places européennes. Le baril de brut WTI se stabilise à 110$ environ, alors que l'once d'or se maintient à 1.835$. L'indice dollar avance de 0,3% face à un panier de devises.

ECO ET DEVISES

Le négativisme omniprésent entourant les actions et les craintes de récession qui l'accompagnent ont déclenché une vague de commentaires de stratèges de grands établissements financiers, discutant de certains des risques de baisse supplémentaires pour le marché. La Deutsche Bank a estimé que si nous glissions immédiatement dans la récession, elle prévoyait une correction du marché dépassant largement la moitié supérieure de la fourchette historique, compte tenu de la surévaluation boursière initiale. La banque allemande évoque ainsi l'éventualité d'une baisse de 35 à 40%, soit un indice large S&P 500 de retour vers les 3000. La firme s'attend actuellement à ce que le S&P price au moins une baisse moyenne de récession de 24%, ce qui implique un S&P voisin de 3650. Bank of America juge pour sa part que le pire scénario de stagflation implique un creux du S&P à 3200, qui traduirait une 'ponction' typique de récession de 33% du pic au creux. Morgan Stanley, qui a été jusqu'à présent l'un des brokers les plus pessimistes, a noté que le marché baissier ne serait pas terminé tant que les valorisations ne tomberaient pas à des niveaux (multiples de 14-15x) qui tiennent compte des déclins attendus des bénéfices.

Bref, les banques et brokers se réveillent tardivement, alors que la place américaine a déjà amplement corrigé. Il est toutefois toujours bon de rappeler les données historiques des marchés baissiers, alors que les inquiétudes concernant une récession imminente grandissent et que la Fed n'a pratiquement pas de marge de manoeuvre compte tenu du très haut niveau de l'inflation. 68% des dirigeants craignent que le resserrement de la Fed ne déclenche une forme de récession, selon le Conference Board. Les marchés semblent déjà avoir grandement anticipé cette faiblesse. Goldman Sachs observe que le S&P est maintenant en baisse d'environ 18% par rapport à ses sommets, contre une contraction moyenne de 24% sur 12 récessions intervenues depuis la Seconde Guerre mondiale (données Bloomberg). Une baisse sans précédent d'environ 5% des dividendes du S&P est par ailleurs possible en 2023. Marko Kolanovic de JP Morgan, stratège connu pour ses positions d'ordinaire particulièrement 'bullish', ne voit quant à lui pas de récession cette année, grâce à une activité de consommation résiliente et au soutien monétaire de la Chine...

VALEURS EN HAUSSE

Claranova : remonte de 8%, suivi de Vallourec qui reprend 7% avec Antin.

Atos : +5% avec Technicolor (+4%) et Odet avec Moncey

Valeo reprend 3% dans le secteur automobile suivi de Mersen, de Covivio et de Veolia (+2,5%)

Assystem : +2,5% avec Boiron, Thermador, BioMerieux

Sanofi : +2% avec Guillemot, Tikehau, GTT, Faurecia, Plastic Omnium, Getlink, Faurecia

Rubis : +1,5% avec Accor, Navya, Synergie, J-C Decaux

Air France KLM : +1%. Suite à l'annonce, lors de la présentation des résultats annuels 2021, de la deuxième étape des mesures de renforcement de ses fonds propres, Air France-KLM a annoncé aujourd'hui être entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management concernant l'injection de 500 millions d'euros de capital dans une filiale opérationnelle d'Air France, propriétaire d'un parc de moteurs de rechange d'Air France dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance. Le produit de la transaction permettrait à Air France-KLM et Air France de rembourser partiellement les obligations perpétuelles de l'État français, conformément à "l'Encadrement Temporaire des mesures d'aides d'État" de la Commission européenne "visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19", et faciliterait également le financement de l'acquisition future de moteurs de rechange nécessaires au renouvellement en cours de la flotte d'avions d'Air France.

La structure n'entraînera aucun changement sur le plan opérationnel et social. Par conséquent, il n'y aura pas de changement dans la manière d'utiliser les moteurs de rechange, ni d'impact sur les contrats d'employés d'Air France ou d'Air France-KLM.

Ce capital serait comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS, ce qui renforcerait le bilan d'Air France-KLM et d'Air France.

EDF (+1%) a annoncé avoir finalisé la révision du calendrier et du coût la construction des deux réacteurs nucléaires de Hinkley Point C, en Grande-Bretagne. Dans un communiqué, le groupe a indiqué que le démarrage de la production d'électricité de l'unité 1 était désormais prévu en juin 2027, alors que le risque de report de la livraison des deux unités est estimé à 15 mois en supposant l'absence de nouvelle vague pandémique et d'effet additionnel de la guerre en Ukraine.

VALEURS EN BAISSE

P&V : -8% suivi de Nanobiotix (-4%) avec Ateme et Coface (-3,5%) et Showroomprivé.

Rallye : -2,5% avec SQLI

Hermes : -2% avec Dior et LVMH avec Trigano et MdM

Elior : -1,5% avec Carrefour, Infotel, Genfit, Scor, STM, Vilmorin, CGG, Saint-Gobain et Kering.