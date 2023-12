Clôture Paris : le CAC 40 ne craint pas le vertige

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Nouveaux records pour le CAC40 qui a évolué au-dessus des 7.600 points une bonne partie de la séance pour culminer à 7.653 points, une première pour l'indice de la bourse de Paris. Le CAC40 gagne finalement en clôture 0,59% à 7.575 points.

Wall Street avait donné l'exemple hier soir avec un nouveau sommet du Dow Jones établi à plus de 37.000 points, alors que les marchés américains ont salué les annonces de la Fed qui table sur trois baisses de taux l'an prochain, tandis que les commentaires bien plus souples de Jerome Powell ont marqué les esprits... Les opérateurs estiment désormais le pic de taux atteint, alors que l'inflation semble sous contrôle à en croire les derniers chiffres des prix à la consommation et à l'inflation, et qu'un atterrissage économique en douceur paraît en outre envisageable outre-Atlantique...

Côté européen, Christine Lagarde s'est exprimée cette après-midi à l'occasion de la conférence à l'issue de la dernière réunion monétaire de l'année. La présidente de la BCE a indiqué que le durcissement des conditions de financement et la faiblesse de la demande continueront de peser sur l'activité à court terme...

Du côté des prix, toutes les mesures de l'inflation sous-jacente ont diminué, mais des pressions sur les prix subsistent, liées à une forte croissance des salaires et à une baisse de la productivité, souligne la dirigeante. L'inflation de décembre devrait s'accélérer en raison d'effets de base sur l'énergie, avant de diminuer plus lentement en 2024...

Les risques sur la croissance continuent d'être orientés à la baisse, en particulier si les effets de la politique monétaire se révèlent plus forts que prévu. Un affaiblissement de l'économie mondiale ou un nouveau ralentissement du commerce mondial pèseraient également sur la croissance de la zone euro. La guerre injustifiée menée par la Russie contre l'Ukraine et le conflit tragique au Moyen-Orient sont des sources majeures de risque géopolitique. Cela pourrait avoir pour conséquence que les entreprises et les ménages perdent confiance en l'avenir. A l'inverse, la croissance pourrait être plus élevée si la hausse des revenus réels augmentait les dépenses plus que prévu, ou si l'économie mondiale progressait plus fortement que prévu.

Les risques haussiers pour l'inflation comprennent l'intensification des tensions géopolitiques, qui pourraient faire monter les prix de l'énergie à court terme, et les événements météorologiques extrêmes, qui pourraient faire grimper les prix des produits alimentaires. L'inflation pourrait également s'avérer plus élevée que prévu si les anticipations d'inflation devaient dépasser l'objectif de la BCE, ou si les salaires ou les marges bénéficiaires augmentaient plus que prévu. En revanche, l'inflation pourrait surprendre à la baisse si la politique monétaire freine la demande plus que prévu ou si l'environnement économique dans le reste du monde se détériore de manière inattendue, potentiellement en partie à cause de la récente augmentation des risques géopolitiques...

Interrogée sur une potentielle future baisse des taux, Christine Lagarde a affirmé que la BCE restait 'data dépendante et non dépendante du temps'. Elle ajoute que l'Institution ne ne doit absolument pas baisser la garde face à l'inflation. "Nous n'avons pas du tout discuté de baisse de taux, pas de débat sur cette question", a encore précisé Lagarde. L'euro grimpe ce soir sur les 1,10/$. Le pétrole monte à 75,75$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Voltalia remonte de 13% suivi de Elior (+12%) et Claranova (+10%)

Vivendi flambe aussi de 10%... Alors qu'un grand nombre d'observateurs tablaient sur un rachat du groupe de médias et de divertissement par Bolloré, Vivendi a surpris hier soir en annonçant étudier un projet de scission de la société en plusieurs entités qui seraient chacune cotée en Bourse. Un projet destiné à "libérer pleinement le potentiel de développement de l'ensemble de ses activités". Concrètement, Canal+ et Havas pourraient retrouver le chemin de la bourse et une société d'investissement détenant des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement serait créée...

Forvia : +9% suivi de SMCP, Valeo (+8,5%), MdM et Nexity

SES Imagotag : +8% suivi d'Air France KLM sur l'ajustement de ses prévisions, avec Plastic Omnium, Stedim, Casino

Bastide : +7% avec DBV, Renault et CGG (+6,5%)

Eurofins : +6% suivi de Eramet (+5,5%) avec Nexans et Eutelsat

La nette détente des taux obligataires après les annonces de la Fed hier soir a profité aux foncières qui se distinguent particulièrement à l'image d'Unibail qui bondit de près de 6%, d'Icade qui grimpe de 5,7% ou encore de Klepierre qui gagne près de 5%. Plus globalement, le Stoxx 600 immobilier revient au plus haut depuis le mois de février.

Amundi : +5% suivi de Vantiva, Manitou, Saint-Gobain, S30

Carmila : +5% avec Bolloré, Remy Cointreau, Beneteau

WaveStone : +4,5% avec Kering et Pernod Ricard, suivi de BNP Paribas (+4%) et Ose

Atos (+3%) : Onepoint a franchi à la hausse, le 8 décembre, le seuil de 10% du capital d'Atos. Onepoint détient à ce jour 11,4% du capital et des droits de vote d'Atos. Onepoint explique être engagé à développer les complémentarités des deux groupes dans les domaines du cloud, de l'intelligence artificielle, et de la décarbonation. Dans cette perspective, un accord de coopération avec Atos a été signé le 7 décembre.

L'Oréal et Hermès évoluent sur de nouveaux sommets boursiers, autour de 450 euros pour le groupe de cosmétiques et de 2.050 euros pour le groupe de luxe.

VALEURS EN BAISSE

Rallye : -5% suivi de Metex, Scor (-4%) et Claranova (-3%) suivi de Teract, Bigben et Safran. Thales cède aussi 3%.

Air Liquide rend 2,2% après un nouveau sommet historique hier.

Dassault Aviation recule de 2% avec Danone, Xilam

AXA : -1,5% avec Airbus, DS