Clôture Paris : le CAC 40 met fin à une série de 4 séances de hausse

La semaine n'aura pas été intégralement verte ! Le CAC40 a terminé en légère baisse ce vendredi de -0,19% à 7.048 points après 4 journées de progression non-stop et quasiment 4% de repris sur la semaine avec le sentiment que les hausses de taux d'intérêt sont désormais derrière nous, sur fond de refroidissement de l'inflation et de ralentissement économique des deux côtés de l'Atlantique...

A ce propos, la dynamique sur le marché du travail américain a commencé à montrer des signes de faiblesse : D'après le rapport du Département américain au Travail, les créations de postes aux Etats-Unis pour le mois d'octobre se sont établies au nombre de 150.000, contre un consensus de 180.000. Le taux de chômage a lui progressé de 0,1 point à 3,9%, contre un consensus de 3,8%. Les créations d'emplois dans le privé ont été au nombre de 99.000, contre environ 145.000 de consensus et 246.000 en septembre (données révisées à la baisse). Dans le secteur manufacturier, 35.000 destructions de postes ont été recensées, trois fois plus que prévu (-10.000 de consensus).

En octobre, le salaire horaire moyen affiche une hausse de 0,2%, contre +0,3% attendu. Sur les 12 derniers mois, le salaire horaire moyen augmente de 4,1% contre +4% de consensus et +4,2% en septembre. Le taux de participation ressort lui à 62,7% contre 62,8% de consensus.

L'euro remonte ce soir sur les 1,0740/$, tandis que le pétrole retombe sur les 85$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Lhyfe grimpe encore de 22% suivi de LNA Santé (+10%), Nanobiotix et de Ose (+8%)

Eutelsat reprend 7% avec Plastic Omnium

Solocal : +6,5% avec Manitou, Casino, Clariane, Valeo, Voltalia

Worldline (+6%) et Alstom (+5%) continuent à remonter après leurs récents décrochages historiques.

Derichebourg remonte de 6% suivi de Aramis, Teleperformance, Atos (+5,5%) et Valneva

Air France KLM : +5% suivi de Neurones, Nexity

OVH : +4,5% suivi de P&V,

Forvia : +4% avec MdM, Chargeurs

Eurofins : +3,5% suivi de Bastide, Remy Cointreau, Amundi, Renault et TF1

Kering s'adjuge 2,9%. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de la Deutsche Bank qui est passée à l''achat' sur le titre tout en remontant sa cible de 510 à 540 euros. Kering reste l'un des plus grands groupes de luxe au monde et la valeur la plus débattue du secteur. Alors que l'entreprise est actuellement en phase de redressement, le broker pense que le potentiel à moyen terme de la marque Gucci est largement sous-estimé. Malgré les difficultés macroéconomiques à court terme, il trouve le ratio rendement/risque à moyen terme attrayant pour l'investisseur qui sait se montrer patient.

Spie monte de 2,2% après avoir légèrement revu à la hausse ses perspectives 2023 à savoir la croissance organique visée désormais "supérieure à +7%", contre auparavant "Au moins +6 %". Les autres éléments de perspectives annuelles sont inchangés : la marge d'EBITA d'environ +30 points de base, la priorité élevée donnée aux acquisitions, qui restent au coeur du modèle économique de SPIE et un taux de distribution du dividende proposé maintenu autour de 40% du résultat net ajusté, part du Groupe.

Société Générale pointe en légère hausse de 0,9% après la présentation de comptes trimestriels en net repli mais globalement meilleurs que prévu. La solide performance de la banque d'investissement et de financement a compensé le repli de des activités dans la banque de détail en France. Les résultats contiennent ainsi certains éléments supérieurs aux attentes, mais n'ont globalement pas réussi à ébranler le discours négatif des analystes depuis que Slawomir Krupa a dévoilé de nouveaux objectifs financiers en septembre dernier. Jefferies évoque par exemple des résultats " ternes " avec un rendement des fonds propres tangibles décevant, mais des ratios de solvabilité et un bénéfice net meilleurs que prévu. RBC Capital Markets affirme pour sa part que la dynamique des revenus est aussi faible que la présentation de SG lors de la journée investisseurs.

VALEURS EN BAISSE

Accor trébuche de 3%. Barclays a dégradé le groupe hôtelier à 'pondération en ligne'.

Believe : -3% suivi de Ayvens

TotalEnergies recule aussi de 3% avec Esso et CGG (-2,5%)

Sanofi reperd 2,1%, alors que les analystes continuent de refaire leurs calculs après les dernières publications chiffrées du groupe pharmaceutique qui ont été mal accueillies par le marché la semaine passée... Dernier en date, JP Morgan a réduit son objectif de 105 à 92 euros tout en restant à 'surpondérer'.

GTT : -2% avec M&P

Thales : -1,5% suivi de Assystem, Sodexo, Air Liquide et Edenred

Axa abandonne 1,2% après une publication sans grosse surprise. L'assureur a fait état, pour la période allant de janvier à septembre, d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% en base comparable, à 78,8 milliards d'euros. La hausse de 7% en base comparable de l'activité assurance dommages, qui comprend l'assurance des biens personnels tels que les voitures et les habitations, ainsi que la responsabilité civile, a soutenu la performance du groupe. Les primes brutes émises et autres revenus pour l'assurance des entreprises ont augmenté de 9%, le groupe confirmant être en bonne voie d'atteindre son objectif de résultat opérationnel de plus de 7,5 milliards d'euros en 2023.