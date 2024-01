Clôture Paris : le CAC 40 limite la casse, Remy Cointreau chute !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Ce tout début d'année aura été marqué par une correction des indices boursiers après leur belle fin d'exercice 2023, en particulier du Nasdaq américain qui abandonne déjà plus de 3% en trois séances... Le CAC40, qui s'était un peu repris hier est retombé ce vendredi de 0,40% à 7.420 points, après être passé par un plus bas à 7.350 points en séance.

Le taux d'inflation annuel dans la zone euro est ressorti à 2,9% en décembre, contre 2,4% le mois précédent selon les données préliminaires d'Eurostat. Les marchés s'inquiètent par ailleurs toujours des risques d'escalade armée au Proche-Orient. De quoi maintenir le pétrole au-dessus des 78$ le baril de Brent...

Aux Etats-Unis, d'après le Département américain au Travail, les créations d'emplois non agricoles du mois de décembre 2023 se sont établies au nombre de 216.000, largement supérieures au consensus qui n'était que de 160.000. Le taux de chômage est ressorti à 3,7% contre 3,8% de consensus. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,4% en comparaison du mois antérieur contre 0,3% de consensus. Le taux de participation à la force de travail a été de 62,5%. Les créations de postes dans le privé ont été au nombre de 164.000, contre 130.000 de consensus et 136.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. Les créations d'emplois totales de novembre se sont affichées à 173.000 en lecture révisée contre 199.000 auparavant estimé...

L'euro était stable à 1,0950/$ dans la foulée de ces annonces.

VALEURS EN HAUSSE

Abionyx : +3% suivi de TFF

Vallourec : +2% avec BigBen, Euroapi (+1,5%)

Scor : +1,5% avec DBV, TF1, Nokia, Essilor et Forvia

Renault : +1% suivi de Exail, Vivendi et Engie

La société de recherche médicale MedinCell avance de 1% après un bond de plus de 8% jeudi. Jefferies a initié le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de cours de 12 euros, soit un potentiel d'appréciation de +74% par rapport au cours de clôture de mercredi. L'analyste considère Medincell comme l'acteur le mieux positionné dans le domaine des produits injectables à action prolongée grâce à sa technologie d'administration de médicaments de pointe qui devrait lui permettre de surpasser ses concurrents dans des indications où le besoin médical est important et grandissant...

VALEURS EN BAISSE

Remy Cointreau s'effondre de plus de 12% à moins de 96 euros après avoir déjà perdu plus de 5% au cours des trois derniers jours. La pression vendeuse sur le groupe de spiritueux, qui évolue au plus bas depuis mai 2020, est à relier à une information venue de Chine dans la mesure où le ministère chinois du Commerce a annoncé le lancement d'une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'Union européenne. L'enquête des autorités chinoises fait suite à une plainte de l'Association chinoise des boissons alcoolisées au nom de l'industrie locale des eaux-de-vie de vin, a précisé le ministère.

Pernod Ricard, bien que moins exposé aux eaux-de-vie de vin, chute de 3,5%.

Rallye recule de 11% suivi de AB Science (-6%) avec Casino, Waga (-4%) et Genfit

LNA Santé perd 3,5% avec Prodways, Coty et Ubisoft (-3%)

Clariane : -2,5% avec Aubay, Innate, Getlink, LDC et Sopra Steria

Capgemini : -1,5% suivi de Sword et de Virbac avec Equasens

Schneider Electric reperd 1,1% à 171,6 euros, alors que le titre figure parmi les plus fortes progressions depuis un an (+25%). Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley reste à 'pondération de marché' sur le groupe avec un objectif relevé de 155 à 168 euros.