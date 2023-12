Clôture Paris : le CAC 40 franchit les 7.400 pts

(Boursier.com) — Le marché parisien a terminé en hausse ce mercredi, le CAC 40 s'accordant 0,66% à 7.435 pts, confortant son avance de plus de 14% depuis le 1er janvier... Les volumes d'échanges ont été relativement peu étoffés, mais les habillages de bilans de fin d'année ont continué d'alimenter un flux d'activité résiduel, à l'image de ce qui se passe à Wall Street où la faiblesse du marché américain de l'emploi s'est confirmé au mois de novembre. De quoi encourager le scénario monétaire plus souple du S1 2024 qui s'est mis en place sur les marchés... Ainsi, selon le dernier rapport d'ADP sur le sujet, les créations de postes dans le privé pour le mois passé ont été au nombre de 103.000, à comparer à un consensus FactSet de 120.000, et à un niveau révisé en baisse à 106.000 pour le mois d'octobre. La précédente lecture d'octobre était de 113.000. Le mois dernier a été marqué par une croissance modérée des embauches et un nouveau ralentissement des gains salariaux, selon ADP.

Notons également que la réunion monétaire du FOMC de la Fed des 12 et 13 décembre approche, ce qui implique une période de blackout durant laquelle les responsables de la banque centrale américaine, pour une fois, se taisent... Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est de 99,7% que la Fed opte pour un statu quo monétaire et laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% sur les fed funds. Il s'agit de la dernière réunion monétaire de l'année pour la banque.

Sur le front économique en Europe, les commandes manufacturières allemandes ont dévissé de 3,7% en octobre, en comparaison du mois antérieur, une baisse bien plus importante que prévu. La baisse d'octobre est due à une chute de 13,5% des commandes dans les machines et équipements, qui n'a pas pu compenser une hausse de 20,2% des nouvelles commandes dans la fabrication de matériel de transport, notamment d'avions, de navires et de trains, précise Destatis... Le PMI allemand de la construction en novembre est ressorti très bas à 36,2. L'indice PMI CIPS britannique de la construction s'est établi à 45,5, proche des attentes...

L'euro descend ce soir à 1,0780/$, de même que le pétrole à 74,55$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea (+8%) a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 1,2 milliard d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à personnes dénommées, à savoir la Caisse des Dépôts et Consignations, MAIF, CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite, assortie d'un droit de priorité accordé aux actionnaires existants - leur permettant de souscrire par préférence aux actions émises, d'un montant (prime d'émission incluse) de 1.160.080.551,59 euros, par émission de 65.173.064.696 actions nouvelles à un prix d'émission de 0,0178 euro par action nouvelle.

AB Science : +7% avec Graines Voltz (+6,5%) et Clariane avec Renault (+6%)

Exail : +5,5% avec Air France KLM, Worldline

Assystem : +4,5% suivi de Stedim, OVH

Believe (+4%) progresse sur une information de 'Betaville' concernant un intérêt potentiel pour un rachat de la société de distribution de musique numérique... Comme souvent, 'Betaville' évoque une rumeur "uncooked", un terme que le blog financier utilise souvent pour se référer aux rumeurs du marché. Selon 'Betaville', qui cite des personnes proches de la situation, l'identité du prétendant potentiel n'est "pas clair".

Valeo : +3,5% suivi de Eurazeo, Alstom, Forvia

Atos : +3% avec Manitou, Stellantis

Chargeurs : +2,5% avec S30, Safran

Legrand : +2% avec Equasens et Eramet

Wavestone prend 1,7%. TP ICAP Midcap a relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur avec un objectif remonté de 51 à 60 euros. Dans un contexte incertain, le groupe affiche plus de certitude à très court terme sur sa capacité à maitriser ses marges que sa croissance de CA.

Kering : +1,5% avec AXA, Nexans, BNP Paribas, Crédit Agricole, ADP

STMicroelectronics avance de 1%. ST introduit un écosystème complet "qui aidera les entreprises à transformer leurs produits grâce à l'intelligence artificielle embarquée (Edge AI)". La suite ST Edge AI, un ensemble gratuit d'outils logiciels associé aux composants ST, permettra aux clients de franchir une nouvelle étape en accélérant la conception et le déploiement de milliards d'objets connectés et autonomes embarquant de l'intelligence artificielle localement...

VALEURS EN BAISSE

Casino (-9%). Les distributeurs Intermarché et Auchan sont entrés en discussion en vue d'une alliance, dans le cadre de leur offre commune pour racheter l'intégralité des supermarchés et hypermarchés de Casino : "Intermarché et Auchan se sont rapprochés pour discuter les bases d'une alliance de long terme à l'achat dont l'objectif est de capitaliser sur les forces et complémentarités des deux groupes. Ces discussions s'inscrivent en complément de l'alliance actuelle Auxo (alliance entre Intermarché et Casino)", indique un communiqué. L'alliance comprend la négociation à l'achat de produits non alimentaires et de produits alimentaires de grande consommation des grandes marques nationales, ont annoncé les deux groupes. Cette nouvelle alliance représenterait autour de 30% du marché avec les parts de marché d'Auchan (9%) à celles d'Intermarché-Casino.

Catana (-8%) décroche au lendemain de son point annuel. Si le bénéfice net a progressé, la marge opérationnelle a décliné à 12,4% (vs 15,8% en 2022), reflétant l'intégration de Composite Solutions, une perturbation de la productivité globale (principalement due à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement) et l'impact de l'inflation. "Si les prises de commandes de l'automne sont restées correctes, l'incertitude est de mise. Elle nécessite une grande prudence concernant l'activité commerciale en 2024 et ses éventuels impacts sur le rythme des affaires des exercices suivants. Les potentiels de développement restent nombreux sur toutes les zones d'implantation du Groupe et la visibilité du carnet de commandes, bien que réduite, reste cependant suffisante pour piloter convenablement les organisations industrielles", a annoncé Catana.

Rallye : -5% avec Nacon, M&P

Technip Energies : -4,5% avec Showroomprivé, Euroapi

CGG : -3% avec Vantiva

LFE : -2,5% suivi de Esso, LNA, GTT

Teleperformance : -2% suivi de Remy Cointreau

Vallourec : -1,5% avec TotalEnergies, Bolloré, Coface