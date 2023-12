Clôture Paris : le CAC 40 évolue peu...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 est finalement resté sagement sous les 7.600 points ce mercredi dans un marché calme après avoir atteint les 7.603,27 points ce matin au plus haut pour terminer à 7.571 points (+0,04%). L'indice parisien reste donc toujours sur un record historique en séance qui a été établi à 7.653,99 points jeudi 14 décembre et un record en clôture à 7.596,91 points, le vendredi 15 décembre.

De façon générale, l'optimisme prévaut toujours sur les marchés d'actions, justifié par les derniers indicateurs qui ont montré un recul de l'inflation et un ralentissement de l'activité aux Etats-Unis compatible avec un scénario d'atterrissage "en douceur"... Les échanges ont été logiquement marqués par une faible volatilité et de maigres volumes, alors que la plupart des opérateurs sont en vacances et qu'aucun indicateur ni évènement économique majeur n'est attendu d'ici la fin de l'année...

Fait majeur, l'euro reste ferme au-dessus des 1,11/$, alors que les anticipations de baisse des taux de la Fed se confirment à l'horizon du premier semestre 2024, tandis que la BCE se fait plus hésitante. Le pétrole campe lui sur les 80$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Groupe Parot (+234% à 8,35 Euros) : la Famille Parot et NDK, holding du Groupe Tressol-Chabrier, ont annoncé entrer en négociations exclusives en vue de l'acquisition par NDK d'une participation majoritaire, soit 77,67% du capital de la société Groupe Parot. Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé à un prix par action Groupe Parot de 8,83 Euros. En cas de réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle, NDK déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions Groupe Parot, non compris les actions auto-détenues par le Groupe Parot, au prix de 8,83 Euros par action.

Fermentalg : +18% avec Adocia (+17%) Metex

Casino : +12% avec Orpea (+11%), Poxel (+10%), Guillemot (+10%)

SergeFerrari : +7% avec Prodways, DBV (+6%) et S30, Valneva (+5%), Nanobiotix, Altarea, Voltarea (+5%)

Ekinops : +4,5% suivi de Verimatrix, Solocal (+4%), Ose, LFE

OVH : +3% suivi de Xilam, Jacquet Metals

Vallourec (+0,4%) a signé un contrat de vente de son site de Mülheim à CTP, le plus important promoteur immobilier industriel européen coté en bourse. Le 14 décembre, le Conseil Municipal de Mülheim a renoncé à son droit de préemption dans le cadre de la transaction et le 22 décembre, toutes les conditions préalables à la réalisation de la vente ont été remplies. Cette transaction implique la vente d'une propriété d'environ 330.000 mètres carrés pour un prix de cession équivalent à 39 millions d'euros. De ce prix de cession, approximativement 37 millions d'euros devraient être perçus dans un délai de deux semaines.

VALEURS EN BAISSE

TFF recule de 5% suivi de Lagardère (-4%), Showroomprivé (-3%)

Thermador : -2% suivi de Aubay, Transgene

Ubisoft : -1,5% avec Stedim, Nexity, Veolia

BigBen : -1% suivi de Orange, Axway, Technip Energies, Bic, Quadient, BioMerieux