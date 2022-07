Clôture Paris : le CAC 40 en modeste hausse sur les 5.950 pts

(Boursier.com) — Le CAC 40 confirme sa timide remontée ce soir, en progression de 0,4% à 5.954 pts au terme d'une séance assez calme compte tenu de l'absence des opérateurs américains. De quoi se rapprocher des 6.000 points dans des volumes de transaction toutefois limités, alors que Wall Street demeure fermé aujourd'hui en raison de la fête nationale aux Etats-Unis. La tendance à Paris était notamment soutenue par les valeurs pétrolières et en particulier TotalEnergies, qui dominait le palmarès. Un indice européen des prix à la production inférieur aux attentes a aussi contribué à l'ambiance positive.

Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,7% dans la zone euro en mai (+0,9% de consensus) après avoir progressé de 1,2% le mois précédent, montrent les données d'Eurostat dévoilées ce lundi. En glissement annuel, les prix affichent un gain de 36,3% contre 36,6% attendus par les économistes. Les prix dans l'ensemble de l'industrie, à l'exclusion du secteur de l'énergie, ont crû de 1,3% sur un mois.

L'Allemagne a quant à elle dévoilé ce matin son premier déficit commercial mensuel depuis 1991 ! Ainsi, la balance commerciale allemande du mois de mai 2022 est ressortie déficitaire d'un milliard d'euros, contre un excédent de 3,1 milliards d'euros un mois avant. Les exportations allemandes du mois de mai ont décliné de 0,5% en comparaison du mois précédent, un repli plus important que prévu puisque le consensus FactSet était de -0,25%.

Notons par ailleurs que l'indice Sentix de confiance des investisseurs annoncé ce matin s'est établi négatif à -26,4 pour le mois de juillet, contre -20 de consensus.

La cote américaine observe une pause ce lundi pour "l'Independence Day", Jour de l'Indépendance, célébré pour l'anniversaire de la signature de la déclaration d'indépendance de 1776. Wall Street sera donc fermé et aucune statistique notable n'est attendue outre-Atlantique. Demain mardi, les opérateurs suivront les commandes industrielles du mois de mai (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur) et les ventes automobiles mensuelles. Mercredi, les investisseurs seront attentifs à l'indice PMI composite final, ainsi qu'à l'ISM des services, au rapport JOLTS sur les ouvertures de postes et aux Minutes de la Fed.

La Réserve fédérale publiera donc mercredi le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire au cours de laquelle avait été approuvée une augmentation de trois quarts de point de son principal taux d'intérêt, sa plus forte hausse depuis 1994. En Europe, le président de la Banque d'Estonie, dont le pays est confronté à l'inflation la plus élevée au sein de la zone euro, estime que la Banque centrale européenne devrait s'en tenir à son plan de resserrement actuel, soit une hausse de taux de 25 points de base le 21 juillet. Contrairement à ses collègues des autres pays baltes qui appellent à un relèvement des taux d'un demi-point de base à la fin du mois, le gouverneur estonien affirme que la BCE devrait attendre septembre avant d'effectuer un tel mouvement.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC 40, TotalEnergies gagne 4,5% à 52,43 euros, alors que le Brent de la mer du Nord progresse de près de 2% vers les 114$.

* Technip Energies (+4,8% à 12,35 euros) a remporté un grand contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) auprès de Hafslund Oslo Celsio, le plus grand fournisseur de chauffage urbain en Norvège, pour un projet de capture et stockage du carbone (CSC) associé à l'usine de valorisation énergétique des déchets d'Oslo, en Norvège.

* Carrefour gagne 1,2% à 17,15 euros. Oddo BHF a réitéré son avis 'surperformer' sur Carrefour dans un contexte inflationniste qui inquiète plus d'un acteur du compartiment.

* LVMH avance de 0,9% à 585,3 euros. Stifel a fait le point sur le dossier en amont de la publication semestrielle du numéro un mondial du luxe. L'analyste table sur un chiffre d'affaires de 35,4 milliards d'euros (+12% de croissance organique au deuxième trimestre) et sur un résultat opérationnel courant de 9,55 MdsE. S'il abaisse son cours cible de 800 à 750 euros, le courtier continue à privilégier LVMH au sein du secteur.

* Orpea (+3,6% à 23,51 euros) a annoncé qu'un profond renouvellement de son Conseil d'administration sera proposé à la prochaine Assemblée générale. Ainsi, il sera proposé à cette Assemblée générale de désigner, pour une durée de 4 ans, 5 nouveaux administrateurs, dont 4 sont indépendants.

* Sodexo progresse de 4% à 72,54 euros. La Deutsche Bank a ajusté son objectif de cours de 93 à 94 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

* Atos replonge de 10,6% à 11,32 euros dans un volume étoffé. Selon Le Monde ce lundi, des actionnaires du groupe ont écrit au conseil d'administration pour demander le départ de Bertrand Meunier, actuel président. Atos, qui vient d'annoncer un plan de scission de ses activités avant de potentielles cessions, ainsi que le départ de son directeur général Rodolphe Belmer, n'a cessé depuis de décrocher en bourse. Le titre perd plus des deux tiers de sa valeur depuis le début de l'année. Bertrand Meunier, président d'Atos depuis 2019, successeur alors de Thierry Breton, cité par Le Monde, a simplement indiqué que les discussions avec les actionnaires étaient confidentielles. Il a évoqué par ailleurs un dialogue permanent avec l'actionnariat. En outre, Exane BNP Paribas vient de dégrader la valeur Atos de 'neutre' à 'sous-performance' ce lundi, visant 9 euros.

* Elior (-4,3% à 2,098 euros) a annoncé que Bernard Gault, qui était son directeur général par intérim depuis la démission surprise, début mars, de Philippe Guillemot, devient son PDG.

* Unibail-Rodamco-Westfield recule de 3,2% à 47,48 euros. La recrudescence des cas de Covid en France n'est pas une bonne nouvelle pour la fréquentation estivale des centres commerciaux.