Clôture Paris : le CAC 40 de retour à 7.000 points, le secteur bancaire chute

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Lundi dernier, le CAC40 atteignait un nouveau record à 7.401 points en séance. Une semaine plus tard, il se retrouve 5% plus bas, de retour au contact des 7.000 points, à 7.011 points en recul de 2,90%.

Les mesures d'urgence prises par les autorités américaines la nuit dernière pour sauver les dépôts des clients de la Silicon Valley Bank n'ont pas empêché une forte baisse du secteur financier européen à l'origine de cette forte baisse du CAC40. BNP Paribas, Société Générale, AXA reculent de 5 à 6%, tandis que le Crédit Agricole cède 3%.

Les autorités de l'Etat de New York ont par ailleurs annoncé dimanche la fermeture d'une autre banque, Signature Bank, troisième plus grande faillite dans l'histoire bancaire américaine, deux jours après celle de SVB...

La secrétaire d'Etat au Trésor, Janet Yellen, a déclaré "travailler en étroite collaboration avec les autorités de régulation bancaire sur le dossier tout en excluant un renflouement de la banque". La Réserve fédérale, pour sa part, s'est engagée à mettre à disposition des fonds, via un nouveau programme de financement bancaire, pour les établissements qui en auraient en besoin.

En attendant, l'agitation dans le secteur bancaire américain dans le sillage d'effondrement de la Silicon Valley Bank a fait retomber les anticipations de durcissement monétaire de la Fed. Selon l'outil FedWatch en temps réel, la Fed pourrait ne pas toucher à ses taux le 22 mars (probabilité de 36% d'un statu quo), la fourchette restant alors entre 4,5 et 4,75%, ou bien les remonter de 25 points de base entre 4,75 et 5% (probabilité 64%). Goldman Sachs a été l'un des premiers à anticiper un statu quo monétaire. GS note aussi une incertitude considérable concernant les actions à venir. La probabilité actuelle d'un statu quo d'ici au 3 mai, à l'occasion de la réunion FOMC suivante, est de 23% selon ce même outil du CME Group, contre 54% de probabilité pour la fourchette 4,75 à 5%. Il est même possible désormais que la fourchette 4,75-5% constitue le 'pic de taux', alors que des taux jusqu'à 6% étaient encore récemment 'pricés' !

Notons que l'indice américain des prix à la consommation du mois de février sera communiqué demain mardi à 13h30. Le consensus est de +0,4% en comparaison du mois antérieur et de +6% en rythme annuel, ou bien de +0,4% et +5,5% respectivement, hors alimentation et énergie. Ces chiffres seront surveillés très attentivement, alors que la Fed a de moins en moins de marge de manoeuvre pour contrôler l'inflation dans un contexte difficile sur le segment bancaire.

Dans son intervention du jour, le président Joe Biden a confirmé que les déposants seraient bien protégés, mais pas les investisseurs, ajoutant que les dirigeants des banques défaillantes seraient évincés...

La FDIC, organisme de garantie des dépôts bancaires, la Fed de Jerome Powell et le Département américain au Trésor, ont planché sans relâche ces derniers jours sur le cas SVB. L'effondrement de cette banque régionale californienne aurait en effet pu créer une "onde de choc" et dans la pire hypothèse un 'bank run' des autres établissements régionaux américains.

Le gouvernement américain avait précédemment demandé des offres pour les actifs de la Silicon Valley Bank, mais cette initiative ne semble pas avoir remporté de succès et les responsables ont choisi plutôt l'option de la garantie totale des dépôts, s'appuyant sur le fonds d'assurance-dépôts pour s'assurer que l'argent serait disponible pour les déposants dès cette semaine. Les responsables du Trésor ont noté que certaines institutions présentaient par ailleurs des similitudes avec la Silicon Valley Bank et que les inquiétudes concernant les déposants de ces institutions demeuraient. La saisie de la Signature Bank, également très fragilisée, sera débouclée dans des conditions comparables à celles de SVB.

Ces actions protègent donc les déposants, mais pas les investisseurs, en particulier les actionnaires de ces banques qui vont tout perdre... Les régulateurs US ont repoussé l'idée que ces actions constituaient un renflouement étant donné que les actions et les détenteurs d'obligations de la Silicon Valley Bank seraient sacrifiés. Notons que la fermeture de Signature Bank marque la troisième faillite bancaire en importance aux États-Unis, juste derrière SVB.

Les valeurs d'autres banques moyennes américaines demeurent sous pression ce lundi : En particulier, First Republic Bank qui perd trois quarts de sa valeur à Wall Street, alors même que cet établissement vient d'annoncer un financement additionnel de la Fed et JP Morgan Chase, qui gonfle encore ses liquidités disponibles. Western Alliance plonge aussi et PacWest Bancorp chute de plus de 40%. L'euro grimpe ce soir sur les 1,0740/$. Le pétrole campe sur les 81$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science : +4% suivi de Euroapi (+3%) et Medincell

JC Decaux remonte de 1,7% avec Antin, Moncey et Savencia

McPhy : +1% avec Neoen, Valneva, Argan, LNA

VALEURS EN BAISSE

Verimatrix : -9% suivi de Aramis, Genomic

Faurecia rechute de 8%, alors que l'équipementier a été dégradé par Morgan Stanley qui est repassé de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur le dossier en ciblant un cours de 20 euros.

Plus fortes baisses du CAC40, BNP Paribas, Société Générale et Axa reculent de 5 à 6% et Crédit Agricole de 3%. Ces quatre valeurs financières ne font cependant que reperdre une partie de leur hausse accumulée depuis le début de l'année.

Axway : -7% avec Scor, CGG

Rallye : -6% avec ALD, OVH, Amundi, Alstom, Air France KLM

Accor : -5,5% avec Rexel et Valeo

Saint-Gobain corrige de 4,8%. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a relevé son objectif de cours de 65 à 75 euros, alors que le groupe verrier a finalisé la cession annoncée le 12 décembre dernier de toutes ses marques de négoce au Royaume-Uni, dont le distributeur de matériaux de construction et de bois Jewson, au groupe Stark. Saint-Gobain n'a ainsi plus d'activité de distribution au Royaume-Uni. L'activité cédée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2022 et une marge d'exploitation d'environ 2%.

Coface : -4,5% avec Believe, Groupe ADP, TotalEnergies, Renault, Orpea, Gl Events

* Casino perd 3% ce lundi, alors que Barclays a ajusté son cours cible de 8 à 6,50 euros sur le dossier.