Clôture Paris : le CAC 40 dans le rouge après Powell

Le CAC 40 a perdu 0,46% à 7.261 points ce mercredi en clôture. Les investisseurs attendaient à 16h00 l'audition de Jerome Powell, le patron de la Fed, devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants US avant un autre témoignage jeudi devant une commission sénatoriale, une semaine après la décision de la banque centrale de marquer une pause dans le relèvement de ses taux d'intérêt avant une reprise prévue en juillet...

L'intervention très ferme du président de la Fed qui poursuit sa lutte contre l'inflation a plutôt pesé sur la tendance des marchés. Jerome Powell estime en effet que "le chemin reste long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%". Intraitable, il a rappelé que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendent à relever les taux d'intérêt plus tard cette année. "Presque tous les participants au FOMC s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter encore un peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", a indiqué Powell. Ce dernier maintient que le système bancaire US reste "sain et résilient" et répète que la banque centrale envisage de renforcer les règles. "Les récentes faillites bancaires, y compris la faillite de la Silicon Valley Bank, et les tensions bancaires qui en résultent, ont souligné l'importance de veiller à ce que nous disposions des règles et des pratiques de surveillance appropriées pour les banques de cette taille". "Nous bénéficions du fait d'avoir des banques de toutes formes et de tailles différentes dans le système", se réjouit aussi le dirigeant, qui précise bien qu'il ne s'agit pas de réguler les petites banques au point de mettre en péril leurs activités...

Powell juge au passage l'inflation "toujours élevée", même si elle s'est modérée depuis le milieu de l'année dernière. Il note des signes que le marché du travail s'équilibre, indiquant une augmentation de la participation à la population active, un ralentissement de la croissance des salaires et une baisse des postes vacants. La demande de main-d'oeuvre, cependant, dépasse toujours largement l'offre de travailleurs disponibles.

J. Powell maintient donc une posture dure, alors que la route reste longue avant que l'inflation ne se résorbe complètement. Il faudra selon lui du temps pour que les pleins effets de la restriction monétaire se fassent sentir de ce point de vue. La Fed prendra ses décisions sur les taux réunion par réunion sur la base des données nouvelles, d'après le dirigeant. Les responsables pourront notamment évaluer un autre rapport sur l'emploi, un rapport sur l'inflation et une série de résultats financiers trimestriels bancaires d'ici la prochaine réunion de politique monétaire des 25 et 26 juillet.

Toujours au chapitre monétaire, la Banque d'Angleterre doit rendre ses décisions jeudi, alors que les statistiques sur l'inflation publiées ce matin montrent que la hausse des prix à la consommation est restée inchangée à 8,7% sur un an en mai au Royaume-Uni. Le consensus Reuters prévoyait une décélération du CPI à 8,4%... Sur les devises, l'euro campe sur les 1,0955/$. Le pétrole remonte à 77$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Casino remonte de plus de 9% avec Rallye

Hoffmann Green Cement (+8%) a conclu la signature d'un accord avec Shurfah Holding qui définit les grands principes d'un contrat de licences exclusif en vue de construire quatre unités Hoffmann en Arabie Saoudite.

DBV : +5% avec Orpea

Vallourec : +4% suivi de Ose (+3,5%), Exail (+3%)

Total Energies : +2,5% avec Manitou, Esso

Danone : +2% en compagnie de Bastide

Boiron : +1,5% avec Alstom et TechnipEnergies

Renault : +0,8% après des immatriculations en progression en mai. Le marché automobile européen a augmenté pour le dixième mois consécutif avec une croissance des immatriculations de voitures particulières de 18,5%, à près de 1 million d'unités. Les quatre plus grands marchés de l'UE ont enregistré une vive progression, l'Italie (+23,1%), l'Allemagne (+19,2%) et la France (+14,8%) se distinguant particulièrement, souligne l'Association des constructeurs automobiles européens. Les ventes de véhicules électriques à batterie ont bondi de 66% le mois dernier, les constructeurs ayant bénéficié d'un meilleur approvisionnement en composants, bien que certaines poches de pénurie subsistent...

VALEURS EN BAISSE

Guillemot : -7% et Alan Allman Associates (-6%) qui a pourtant relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2025 initialement annoncé dans le cadre de son plan stratégique RISE 2025. Alan Allman Associates vise désormais 550 ME, contre 480 ME au préalable... Alan Allman Associates actualise sa prévision en s'appuyant sur la croissance plus forte qu'anticipée au cours des exercices intermédiaires du plan. Le chiffre d'affaires réalisé en 2022 est ainsi ressorti à un niveau matérialisant 3 ans d'avance par rapport aux premières hypothèses retenues pour RISE 2025.

Aramis : -4% suivi de Poxel

Valneva (-3%), Elior, Solocal

Alten : -2,5% suivi de S30, Antin, OVH

Worldline : -2% avec Stedim, Capgemini, STM, Argan, JC-Decaux

Teleperformance (-1,6%) annonce la signature d'un engagement pluriannuel de 185 millions de dollars US avec Microsoft Azure Cloud afin de proposer à ses clients les solutions complètes Microsoft d'infrastructure dans le cloud. Dans le cadre de ce partenariat, Teleperformance s'appuie sur les outils d'intelligence artificielle (IA) de Microsoft Azure pour lancer TP GenAI, une nouvelle suite de solutions d'IA destinée à accélérer, améliorer et optimiser les processus métiers pour offrir une meilleure expérience client.

Korian : -1,5% en compagnie de Beneteau, LNA, Airbus, Ubisoft et Bureau Veritas

Gecina (-0,5%) a réalisé ou sécurisé près de 1 milliard d'euros de cessions depuis le début de l'année, représentant près de 42.000 m2 de bureaux et de logements. Toutes ces cessions ainsi sécurisées, ont été réalisées en prime sur les dernières expertises, avec un niveau moyen de prime de l'ordre +10%, et un taux de privation locative net moyen de 2,5%.