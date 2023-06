Clôture Paris : le CAC 40 continue de tourner en rond

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance est encore restée hésitante en bourse de Paris jeudi avec un CAC40 qui se maintient proche des 7.200 points, en hausse de 0,27% à 7.222 points en clôture, dans des volumes de transaction qui traduisent toujours le manque d'enthousiasme des opérateurs...

La zone euro est bien en récession, du moins techniquement parlant. Le PIB, corrigé des variations saisonnières, a en effet diminué de 0,1% dans la zone au premier trimestre après avoir déjà reculé de 0,1% au cours des trois derniers mois de 2022, a annoncé Eurostat. Dans sa première estimation, l'office statistique de l'Union européenne avait annoncé une progression du PIB de 0,1% au premier trimestre. Le consensus tablait sur une croissance nulle.

Les investisseurs gardent surtout en ligne de mire la publication de l'inflation US mardi prochain avant la décision monétaire de la Réserve Fédérale qui suivra le lendemain... A moins d'une semaine de cette réunion de la Fed, le consensus en faveur d'un statu quo sur ls taux directeurs américains a faibli autour de 65% d'après l'outil CME FedWatch.

L'euro remonte à 1,0780/$ ce soir, tandis que le baril de brent redescend à 74,50$.

VALEURS EN HAUSSE

X-Fab : +6,5% suivi de Esso et de Innate (+5,5%) après les annonces avec Sanofi

Guillemot : +5% suivi de Verallia, Rexel

Le compartiment automobile tire les indices vers le haut ce jeudi à l'image de Valeo (+5,5%) en tête du SBF120, de Forvia (+3,7%) de Stellantis (+1,5%) et Renault (+1%). Plus globalement, l'indice Stoxx 600 Automobiles & Parts gagne 1,4% après des donnés positives en provenance de Chine. Selon l'Association chinoise des voitures de tourisme, la production de véhicules particulières en mai a augmenté de 18,7% en glissement annuel pour atteindre 1,99 million d'unités. Les ventes ont de leur côté bondi de 26,8% sur un an, à 1,74 million d'unités.

Boiron : +3,7% avec LNA Santé, SergeFerrari

Mersen : +2,5% avec Alstom, M&P, Valneva

Interparfums remonte de 2%. Le parfumeur bénéficie du soutien de TP ICAP Midcap qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 74 euros. Le titre a récemment reflué suivant le pas des valeurs de luxe et récréant un upside suffisant pour repasser à l'offensive, explique l'analyste.

Guerbet : +2% suivi de Elior, Plastic omnium, Atos

Soitec gagne 1,2% au lendemain de la publication de résultats annuels sans grande surprise et de la confirmation de sa feuille de route stratégique à l'horizon 2025-2026 en amont d'une journée investisseurs. L'absence de nouveau profit warning et la poursuite d'une politique soutenue d'investissements sont des éléments rassurants, affirme Oddo BHF. L'analyste est dorénavant dans l'attente de nouveaux contrats (SiC, POI, FDSOI...) venant crédibiliser la feuille de route 2026. Le derating offre toujours, selon lui, une opportunité de se repositionner dès lors que les technologies du groupe continuent à pénétrer l'industrie des semiconducteurs. Le broker est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 170 euros.

VALEURS EN BAISSE

Rallye revient en arrière de 6% avec Teract (-5%) qui a jeté l'éponge dans le dossier Casino (stable)

Prodways : -3% avec Ubisoft

Eramet : -2,5% avec Inventiva, Voltalia, BioMerieux, OVH, Savencia, Scor

Virbac : -1,5% suivi de Eutelsat, LDC, Chargeurs, Genfit, Worldline, Transgène

Wendel : -1% suivi de Argan, ADP, Danone, Nacon

Airbus pointe stable après avoir fait part de la livraison de 63 appareils commerciaux en mai. Oddo BHF note que ces données démontrent qu'en dépit des multiples jours fériés, la reprise en main progressive de la production chez Airbus est tangible. Après un début d'exercice catastrophique et des commentaires de Guillaume Faury tablant sur une forte concentration sur la fin de l'exercice, la tendance depuis le mois de mars tend à montrer que les livraisons reviennent plus régulièrement sur le rythme de production, explique le broker. Le chemin reste toutefois encore long pour toucher l'objectif de 720 livraisons pour 2023 puisqu'Airbus a atteint 34% de cet objectif à fin mai contre 36% en 2022 et 36% à la même période de l'année en 2019.

Catana Group est stable aussi après des résultats semestriels en progression malgré des contraintes logistiques. Le fabricant de catamarans explique demeurer en difficulté sur l'approvisionnement de ses moteurs, son partenaire motoriste ne parvenant pas encore à honorer le rythme des livraisons contractuelles ce qui maintient une forte inertie dans le cycle des livraisons. Cependant, Catana Group estime que cette situation concernant les moteurs va s'améliorer dans les prochains mois. En effet, un accord avec un second motoriste vient d'être conclu, ce qui permettra de compléter considérablement les livraisons effectuées par le partenaire historique du Groupe pour l'exercice prochain.