Clôture Paris : le CAC 40 chute vers les 7.000 pts

(Boursier.com) — Après un début de séance hésitant, le CAC 40 a finalement piqué du nez, emporté par la correction de Wall Street sur fond de rebond des cours du brut. L'indice phare parisien a terminé en recul de 1,42% à 7.003 points. Après des chiffres de l'inflation un peu plus élevés que prévu outre-Atlantique hier, la perspective d'un niveau élevé durable des taux d'intérêt aux États-Unis pèse sur l'appétit pour le risque, même si la Fed pourrait ne pas aller plus loin dans ses durcissements d'après les commentaires de plusieurs responsables - dont Patrick Harker aujourd'hui.

La fin de semaine est donc également marquée par l'envolée du baril de Brent qui grimpe de plus de 4% et se dirige vers son gain hebdomadaire le plus important depuis six ans, en raison des craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne déstabilise le Moyen-Orient et ne paralyse l'offre mondiale. Une escalade de la guerre entre Israël et le Hamas, impliquant l'Iran, pourrait faire grimper le prix du pétrole brut à 150 dollars le baril et réduire d'environ 1 000 milliards de dollars la production économique mondiale, selon Bloomberg Economics.

Côté valeurs, Sartorius Stedim Biotech chute après son nouvel avertissement. A l'inverse, Guerbet et Ubisoft sont recherchés.

La parité euro / dollar s'affiche à 1,05$. Le baril de Brent bondit de 4,3% à 89,6$. L'once d'or se traite 1.936$, en vive progression de 2,8%, alors que l'argent flambe de 4,3%. A Wall Street, les indices plient à mi-séance, avec une chute de 1,2% du Nasdaq et même un recul du Dow Jones, en dépit de la bonne tenue des valeurs bancaires dans le sillage de JP Morgan Chase, qui a dépassé les attentes, et de la progression d'ExxonMobil avec les cours du brut.

VALEURS EN HAUSSE

* Guerbet se distingue à la faveur d'un gain de 4,8% à 17,08 euros. Il faut dire que le spécialiste des produits de contraste a annoncé que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'Elucirem (Gadopiclénol) dans l'Union européenne pour son usage chez les adultes et enfants de 2 ans et plus pour l'IRM avec rehaussement de contraste. La Commission européenne devrait rendre sa décision d'ici la fin de l'année 2023. Guerbet estime que s'il est approuvé par la CE, Elucirem représentera une innovation importante dans les produits de contraste IRM, répondant ainsi aux préoccupations des patients et des radiologues en Europe. Un examen IRM avec Elucirem requiert en effet la moitié de la dose de gadolinium par rapport aux produits de contraste non spécifiques existants.

Portzamparc ('achat') parle d'une excellente nouvelle pour le groupe. Cette première étape était attendue et devrait être suivie d'ici fin 2023 par la délivrance de l'AMM par la Commission européenne, permettant ainsi une commercialisation au premier semestre 2024. Le broker rappelle qu'Elucirem a été approuvé par la FDA en septembre 2022 et devrait générer aux États-Unis un CA d'environ 15 ME au S2 2023 selon le management.

* Ubisoft profite d'une actualité favorable pour prendre 0,4% à 28,75 euros après un bond de plus de 6,5% jeudi. L'éditeur de jeux vidéo a annoncé hier que le dernier opus d'Assassin's Creed était en train de battre tous les records moins d'une semaine après sa sortie. "Nous sommes fiers d'annoncer qu'Assassin's Creed Mirage est le meilleur lancement de nouvelle next-gen d'Ubisoft au niveau des ventes (PS5, Xbox Series X-S)", a indiqué le groupe sur 'X'.

Ce vendredi, c'est le feu vert de l'autorité de la concurrence britannique au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft qui soutient le groupe français. Avec cet accord, le dernier obstacle réglementaire majeur qui s'opposait à la conclusion de la plus grande transaction de l'histoire du secteur des jeux vidéo est désormais levé. Cette annonce n'est toutefois pas surprenante dans la mesure où la Competition & Markets Authority avait indiqué en août dernier que les remèdes proposés par le géant américain "répondaient substantiellement" à ses inquiétudes antérieures. Activision a notamment accepté de vendre à Ubisoft les droits de cloud streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant son acquisition par Microsoft. Cet accord vient d'être lui aussi finalisé par Ubisoft, en même temps que le rachat d'Activision par Microsoft.

* Remy cointreau surperforme le marché en cette fin de semaine avec un titre qui gagne 0,6%. Oddo BHF a rehaussé à 'surperformer' son opinion sur le dossier avec une cible ajustée de 131 à 129 euros. Le secteur des spiritueux a été fortement attaqué depuis fin août. Le mauvais momentum du semestre en cours a gommé 8 ans de rerating. Cela constitue, pour le broker, une opportunité de revenir sur des valeurs de qualité positionnées sur un secteur de croissance avec des fondamentaux attractifs. L'analyste privilégie les valeurs de qualité : Diageo et Pernod Ricard avec une préférence pour ce dernier (décote vs Diageo en raison d'un momentum S1/S2 asynchrone) tandis que le fort derating de Rémy Cointreau offre une opportunité unique à court terme (momentum au plus bas alors que le long terme n'est pas remis en cause).

VALEURS EN BAISSE

*Sartorius Stedim Biotech plonge de 16,7% à 187,25 euros, sanctionné après son avertissement sur résultats. Le fabricant de matériel de laboratoire s'attend désormais à enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires de près de 19% (-14% hors éléments liés au Covid-19), contre un repli "d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines". En raison de la baisse des prévisions de volume et des effets du mix produit, la marge d'EBITDA courant devrait désormais être légèrement supérieure à 28%, contre environ 30% visé auparavant et 35% pour l'exercice précédent. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 2,069 milliards d'euros durant, en déclin de près de 19% à taux de change constant. La direction s'attend à une croissance rentable en 2024 et donnera des indications quantitatives lors de la publication des chiffres de l'année 2023 en janvier 2024. Son ambition à moyen terme jusqu'en 2025 est actuellement à l'étude et une mise à jour sera également fournie en janvier 2024.

Morgan Stanley affirme que la faiblesse au troisième trimestre était quelque peu anticipée, mais pas à ce niveau. La banque ne considère pas non plus cela comme un 'clearing event'. Après avoir abaissé ses estimations de bpa ajusté de 20% à 31%, Oddo BHF coupe sa cible de 280 à 206 euros. L'incertitude entourant les nouvelles orientations à moyen terme et la faible demande de solutions de bioprocédés continueront de peser sur le cours de l'action. " Même si les premiers coups de feu verts peuvent être perçus comme positifs, nous nous sentons plus à l'aise de rester à l'écart et de réitérer notre avis 'neutre'", détaille l'analyste. Gilbert Dupont a par ailleurs dégradé le dossier à 'réduire' tout en ramenant son objectif de 280 à 221,7 euros.

* Alstom (-3,9%). Moody's Investors Service a décidé de confirmer la note d'émetteur long terme à 'Baa3'. Elle a en revanche abaissé sa perspective de crédit de Stable à Négative. Alstom estime que le changement de perspective n'aura pas d'impact sur sa capacité à accéder au financement à court terme et à l'exécution des contrats. Le Groupe réaffirme ainsi son engagement en faveur d'une notation "Investment Grade".

* Groupe ADP perd 0,8%. JP Morgan a pourtant relevé son opinion sur le gestionnaire des aéroports parisiens à 'neutre' avec un objectif ajusté de 118 à 115 euros. La banque cite une valorisation plus attrayante après la sous-performance du titre depuis le début de l'année (-14%) tandis qu'elle reconnaît également l'amélioration des perspectives de trafic à Paris.

Parmi les plus fortes capitalisations du CAC ce soir, LVMH abandonne 2,1%, L'Oréal 2,2% et Hermès 1,2%. TotalEnergies progresse de 1,6% après les prix du pétrole. Sanofi rend 0,6%. Airbus trébuche de 3%. BNP Paribas cède plus de 3% également malgré les bons résultats bancaires aux Etats-Unis.