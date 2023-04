Clôture Paris : le CAC 40 campe sur ses sommets !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est resté proche de ses records de vendredi pour finir en légère baisse de 0,04% à 7.574 points ce lundi dans un marché globalement calme.

La pluie de résultats trimestriels tombée la semaine dernière ne va pas s'arrêter dans les prochaines séances, vacances de printemps ou pas ! Le programme était d'ailleurs déjà chargé ce lundi avec les comptes de Bolloré, Vivendi, Icade et une grosse actualité spéculative autour de Casino...

Côté macroéconomique, les dernières statistiques américaines n'ont fait que renforcer la crainte d'une récession prochaine de la première économique mondiale. Mais les investisseurs veulent toujours voir le bon côté des choses : une récession mettrait un terme au resserrement monétaire de la Fed et validerait le dernier tour de vis sur les taux directeurs début mai... De quoi maintenir les indices boursiers à haut niveau. L'euro aussi monte au-dessus des 1,10/$, tandis que le pétrole campe sur les 82$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Teract : +9,6% alors que les discussions se poursuivent avec Casino

Abivax : +5,8% avec Ipsos (+3,5%) avec Stedim

Getlink grimpe de 3,5%. L'exploitant du tunnel sous la Manche est dopé par une note de Goldman Sachs qui a relevé à l''achat' sa recommandation en ciblant 20 euros, contre 18 euros précédemment. La très influente banque d'affaires évoque des estimations plus élevées à court terme pour ElecLink et de meilleures prévisions de trafic passagers. Parmi les autres points positifs pour Getlink, GS cite la durée de ses concessions restantes, un contexte réglementaire stable, des besoins d'investissement limités et des boucliers fiscaux.

Wavestone : +2,5% suivi de Carmila, TechnipEnergies, Voltalia, SES Imagotag

SergeFerrari : +1,5% avec Virbac, Vantiva, Verallia, Peugeot Invest

Kering s'offre une cinquième séance consécutive dans le vert ce lundi avec un titre qui prend 1,1%. Le groupe de François-Henri Pinault dévoilera son chiffre d'affaires trimestriel demain. Le consensus 'Bloomberg' mise sur des revenus de 5,06 milliards d'euros avec une croissance organique de 2,91% avec une progression de 2,74% chez Gucci et de 8,88% chez Yves Saint laurent. La firme a indiqué tabler cette année sur une "trajectoire de croissance profitable" en dépit de la persistance d'incertitudes économiques et géopolitiques à court terme. Elle vise une génération de cash-flow élevée et une forte rentabilité de ses capitaux employés.

En légère hausse, Hermès (+0,5%) et LVMH (+0,1%) battent de nouveaux records, respectivement supérieurs à 2.000 et 900 euros.

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-11%) a répondu à la revendication de certains de ses actionnaires minoritaires. A la suite de la demande de convocation d'une Assemblée Générale par l'ADAMO, le Conseil d'administration de l'exploitant de maisons de retraite explique avoir étudié cette requête. Il indique que "depuis le 24 mars, la Société est placée sous la protection du Tribunal de commerce de Nanterre qui a ouvert à cet effet une procédure de sauvegarde accélérée. Dans ce cadre, le Code de commerce (tel que modifié par l'ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive du 20 juin 2019) prévoit expressément que le projet de plan de sauvegarde est élaboré par l'entreprise avec le concours des administrateurs judiciaires. Ce projet de plan est ensuite soumis au vote des classes de parties affectées. Ainsi, le projet de plan de sauvegarde sera bien soumis au vote des actionnaires. Le Conseil a donc considéré que la tenue d'une assemblée générale n'est pas conforme à l'intérêt social de la Société et de ses parties prenantes. Il a donc décidé de ne pas donner suite à cette demande qui ne s'appuie sur aucun fondement légitime".

Balyo : -6% avec Moncey (-5%) et Mauna Kea

Showroomprivé : -4% suivi de Bolloré (-3,5%) après les comptes, avec Aramis, Ose, Solocal

Xilam : -3% suivi de Lagardère, Waga, BigBen

Catana : -2% avec Atos, STM

Très volatil depuis l'ouverture, le titre Casino pointe en baisse de 1,6%. Le distributeur fait à nouveau les gros titres ce lundi dans une actualité chargée. La plus importante, et surprenante, vient du fait que le groupe pourrait changer de contrôle après que Daniel Kretinsky, via EP Global Commerce, eut proposé la mise en oeuvre d'une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros. L'homme d'affaires tchèque, qui détient déjà 10,06% du capital du groupe stéphanois, participerait à une augmentation de capital réservée de Casino à hauteur de 750 millions d'euros. Parallèlement, Fimalac, qui est également déjà actionnaire de la société, aurait la possibilité de souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 ME. Par ailleurs, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 ME. Casino a indiqué avoir pris acte de la proposition. Il l'analysera au cours des prochaines semaines. La société a précisé n'avoir pas demandé la nomination de conciliateurs, à ce stade, et elle continue de respecter ses obligations au titre de ses engagements financiers. Parallèlement à cette annonce, Casino a indiqué, dans le cadre de ses discussions avec Teract avec lequel il a engagé début mars un processus de rapprochement dans la distribution en France, avoir engagé des discussions exclusives avec le Groupement Les Mousquetaires pour approfondir leurs partenariats industriels et d'achats.

Boiron : -1,5% suivi de Transgene, Axway, Interparfums, Seb, Icade, Innate, Valneva

L'Oréal consolide de 1,2%. Stifel a pourtant porté son objectif de 450 à 480 euros tout en réitérant son avis 'achat'. Le dynamisme du marché mondial de la beauté, les gains de parts de marché soutenus depuis le début de l'année dans toutes les régions et divisions et les perspectives intéressantes d'accélération de la croissance pour le Luxe/l'Asie du Nord à partir du deuxième trimestre ouvrent la voie à de nouvelles révisions du consensus, explique l'analyste.

Sodexo cède 0,7% en ce début de semaine à Paris. RBC a dégradé l'action du groupe de restauration collective à 'performance de marché' avec une cible remontée de 101 à 106 euros.

Vivendi (-1,2%) a fait état, au titre de son premier trimestre, d'un chiffre d'affaires de 2,29 milliards d'euros, en hausse de 3,3% (+2% à taux de change et périmètre constant). Cette augmentation résulte principalement de l'activité de Groupe Canal+ (+32 millions d'euros) et de Havas (+20 millions d'euros) ainsi que de la performance de Gameloft (+10 millions d'euros). Elle doit être analysée au regard de la base de comparaison élevée du premier trimestre 2022, liée au rebond de l'activité post Covid. Dans le cadre du projet de rapprochement entre Vivendi et Lagardère et des remèdes présentés à la Commission européenne, Vivendi a conclu le 23 avril une promesse d'achat avec International Media Invest (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky, pour la cession de 100% du capital d'Editis. Cet accord fait suite à l'entrée en négociations exclusives avec IMI annoncée le 14 mars dernier. Ce projet reste soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à l'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.