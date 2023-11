Clôture Paris : le CAC 40 aligne une 3ème séance de hausse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 est de retour au-dessus des 6.900 points ce soir, en hausse de 0,68% à 6.932 points, alignant par la même une 3ème séance de progression consécutive.

La décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ce soir ne fait pas de doute quant au statu quo sur les taux qui est largement anticipé... En revanche, le marché ne manquera pas de réagir à toute nouvelle précision de la part du patron de la banque centrale US, Jerome Powell, quant à une ultime hausse des taux par la Fed...

En attendant, le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain a fait ressortir 113.000 créations d'emplois en octobre, contre 142.500 de consensus FactSet et 89.000 un mois avant. L'embauche dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie avait dominé la période de reprise après la pandémie, mais laisse la place désormais à l'éducation et à la santé. Ce sont surtout les entreprises de 50 à 249 salariés qui ont soutenu les chiffres d'octobre, avec 96.000 créations de postes dans ces entreprises moyennes. Les grandes entreprises de plus de 500 personnes ont généré 18.000 emplois. Les entreprises de 1 à 19 personnes ont créé 21.000 postes. Les firmes de 250 à 499 salariés ont en revanche détruit 18.000 postes. Outre l'éducation et les services de santé qui ont généré 45.000 postes, le secteur commerce, transport et utilities a créé 35.000 postes et celui des activités financières 21.000 postes. 17.000 emplois ont enfin été créés dans les loisirs et l'hospitalité en octobre.

L'indice ISM manufacturier américain du mois d'octobre s'est affiché quant à lui à 46,7 seulement, contre 49 de consensus FactSet et 49 un mois auparavant, ce qui signale une contraction plus nette de l'activité manufacturière. L'indicateur des commandes nouvelles a été de 45,5 contre 49,2 en septembre.

L'euro revient à 1,0530/$. Le pétrole pointe à 86$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

McPhy : +9,8% suivi de Ekinops (+6%) et Aramis

Jacquet Metals (+5%) vient de réaliser l'acquisition de plusieurs sociétés de distribution auprès de Swiss Steel Group, un leader mondial de la production d'aciers longs spéciaux. A la suite de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, Jacquet Metals a réalisé l'acquisition de sociétés en République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Estonie et Lettonie qui ont généré en 2022, un chiffre d'affaires de 158 millions d'euros et un Ebitda de 12 ME avec 267 employés, en commercialisant principalement des aciers non produits par Swiss Steel Group.

BigBen (+4,5%) et LNA Santé

Lectra : +4% avec Altarea, Scor (+3,5%) et LDC

Valneva : +3% suivi de Plastic Omnium, Euroapi, Worldline, Valeo

Chargeurs remonte de 2,8% suivi de Engie, Teleperformance, Vallourec, Remy Cointreau

Sword remonte de 2% suivi de Forvia, Carrefour, Eutelsat, Safran, Danone

Airbus (+1,3%) : Air Niugini, la compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a signé une commande ferme portant sur six A220-100 monocouloirs de dernière génération dans le cadre du programme de modernisation de sa flotte. En outre, le transporteur va acquérir trois A220-300 et deux autres A220-100 auprès de bailleurs tiers.

VALEURS EN BAISSE

SergeFerrari retombe de 8% suivi de DBV et Atos (-5%)

Casino (-4,5%) annonce qu'au 25 octobre à minuit, date butoir pour s'engager à souscrire aux augmentations de capital garanties d'un montant total de 275 millions d'euros, le groupe a reçu des engagements de souscription de la part des créanciers pour un montant total d'environ 195 millions d'euros (soit environ 71% du montant à souscrire).

Innate : -4,5% avec Xilam, Nexans (-3,8%) et OVH

SES : -3% avec Wavestone (-2%) et Exail

Ipsos (-1,5%) acquiert CBG Health Research Ltd (CBG) de Reach Aotearoa, un fournisseur clé de services de recherche, d'études et de télémédecine en Nouvelle-Zélande. Renforçant la forte présence d'Ipsos dans la recherche pour le secteur public, les enquêtes de population à grande échelle de CBG fournissent des preuves critiques aux clients du secteur, notamment sur des sujets clés tels que l'éducation, la santé publique, les transports et les enjeux sociaux. Grâce à ses capacités de collecte en ligne et hors ligne, CBG a développé des relations de long terme avec les gouvernements et des contrats récurrents.

SII : -1,5% avec Altamir, Inventiva, Mersen (-1%) et Séché