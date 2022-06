Clôture Paris : Lagarde montre les dents, le CAC40 chute

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a perdu 1,40% ce jeudi, de retour sous les 6.400 points à 6.358 points en clôture. En attendant l'indice des prix à la consommation du mois de mai aux Etats-Unis demain vendredi, l'attention s'est tournée vers la Banque centrale européenne qui a maintenu son taux de dépôt à -0,5%, comme attendu, mais qui prévoit de rehausser les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de juillet... La BCE entend remonter encore les taux en septembre. Selon la banque, "le calibrage de la hausse des taux de septembre dépendra des perspectives d'inflation à moyen terme. Si les perspectives d'inflation à moyen terme persistent ou se détériorent, une hausse plus importante sera appropriée en septembre". De quoi calmer les ardeurs des investisseurs...

ECO ET DEVISES

La BCE a confirmé, comme attendu, l'arrêt de ses achats d'obligations sur les marchés le 1er juillet... La banque a donc fait état de son intention d'engager dès juillet une série de hausses des taux pour tenter d'apaiser l'inflation. Le Conseil des gouverneurs envisage de relever les principaux taux d'intérêt de la BCE de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de juillet, peut-on lire dans le communiqué. Le taux de dépôt de la BCE est fixé à -0,5%. Selon les commentaires de la présidente de l'institution, Christine Lagarde, il pourrait être ramené à zéro ou légèrement au-dessus d'ici la fin du troisième trimestre. Les achats d'obligations dans le cadre du programme d'achats d'actifs (APP), outil de soutien au crédit et à l'économie, cesseront à la fin du mois. Lagarde a par ailleurs estimé que "les risques qui entourent les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse"..."Les hausses de prix sont en train de se généraliser à l'ensemble des secteurs d'activité. La guerre en Ukraine et la pandémie en Chine ont clairement aggravé les difficultés d'approvisionnement", a ajouté la patronne de la BCE.

Du côté de la Fed cette fois, les habituels intervenants sont en 'quiet period' avant la réunion monétaire (FOMC) des 14 et 15 juin, qui devrait être marquée par un nouveau durcissement monétaire d'un demi-point afin de contrer l'inflation. Devant cet empressement de la banque centrale américaine a durcir le ton et cette inflation pesante, les craintes portent toujours sur le scénario éventuel d'un atterrissage économique douloureux...

Demain vendredi seront donc publiés les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mai (consensus +8,2% pour le CPI non ajusté, en glissement annuel). Aux USA, les marchés tablent sur des hausses de taux d'un demi-point ce mois-ci et en juillet et de près de 200 points de base d'ici la fin de l'année.

Les développements en Chine concernant le covid laissent par ailleurs les marchés perplexes, avec un élan de réouverture remis en question par la fermeture du district sud-ouest de Shanghai et la réimposition de restrictions dans d'autres parties de la ville pour des tests de masse. Le pétrole revient sur les 123$ le brent ce soir. L'euro repasse sous les 1,07 à 1,0665/$.

VALEURS EN HAUSSE

DBV Technologies (+28%) a annoncé un financement par placement privé d'actions (PIPE) d'un montant total de 194 millions de dollars américains (correspondant à 181 ME) provenant de la vente de 32.855.669 actions ordinaires, ainsi que de 28.276.331 bons de souscription préfinancés (pre-funded warrants). Les actions ordinaires seront souscrites par les investisseurs à un prix par action ordinaire de 3 euros (correspondant à 3,22 dollars américains), et les bons de souscription préfinancés seront souscrits à un prix préfinancé de 2,90 euros (correspondant à 3,11 dollars) par bon de souscription préfinancé, correspondant au prix par action des actions ordinaires déduction faite du prix d'exercice de 0,10 euro par bon de souscription préfinancé. Le produit brut du financement PIPE totalise environ 194 millions de dollars, avant déduction des frais relatifs au placement privé. Le règlement-livraison du financement PIPE est soumise aux conditions usuelles et devrait avoir lieu le 13 juin 2022.

EDF rebondit de 6%, soutenu par le retour des espoirs de nationalisation. Selon Les Échos, la réforme d'EDF demeure donc prioritaire pour le gouvernement et bénéficierait d'un "nouveau souffle", grâce au contexte de crise énergétique. Pour éviter de s'attirer les foudres des syndicats ou de l'opposition, le président Emmanuel Macron aurait mis en avant un projet de nationalisation fédérateur. Plusieurs fois reportée durant le précédent quinquennat, la réforme d'EDF semblerait donc aujourd'hui "inévitable", et le retour d'EDF à 100% dans les mains de l'Etat figurerait parmi les chantiers prioritaires du nouveau gouvernement attendus après les élections législatives, aux côtés de la lutte contre l'inflation et de la réforme des retraites. "On serait gagnant à le faire le plus rapidement possible", a indiqué une source au sein des pouvoirs publics, citée par Les Échos.

Prodways : +4% suivi d'Esi Group (+3%) et de Voltalia (+2,5%) avec Guillemot et M&P

Boiron : +2% avec Euroapi, Claranova, LFE

HDF : +1,5% avec Figeac Aero, Tarkett, Cie des Alpes, Neurones, Nacon, Spie

Savencia : +1% avec Vetoquinol, FDJ, Scor

Elior +0,7%, malgré HSBC qui a abaissé sa recommandation à "conserver" sur le dossier, contre un avis à "acheter" avec un objectif de cours coupé drastiquement de 7,5 à 3 euros.

Soitec (+0,2%) anticipe pour l'exercice 2022-2023 une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% à périmètre et taux de change constants. La croissance continuera d'être portée par une augmentation des ventes dans chacun des trois marchés finaux adressés par le groupe. Soitec s'attend en effet à continuer de profiter du déploiement de la 5G, d'une augmentation des ventes destinées à l'industrie automobile ainsi que de la poursuite de tendances de marché soutenues dans le domaine des appareils intelligents. Soitec anticipe également que sa marge d'EBITDA devrait atteindre environ 36% du chiffre d'affaires en 2022-2023 grâce notamment à l'important levier opérationnel dont le Groupe devrait bénéficier grâce à la hausse des volumes. Soitec anticipe que sa performance industrielle devrait se maintenir à un niveau élevé en dépit de prix du matériau brut plus élevés et d'une hausse du coût de l'énergie. En 2021-2022, le résultat opérationnel courant a plus que doublé, passant de 90 ME en 2020-2021 à 195 ME.

VALEURS EN BAISSE

Atos retombe de 7%. Le groupe Atos et OVHcloud ont conclu un partenariat dans le domaine de l'informatique quantique pour la mise à disposition de l'émulateur quantique d'Atos dans le Cloud d'OVHcloud, 'as a service'. Cette première européenne va permettre de rendre plus accessibles les technologies d'émulation quantique pour ainsi élargir l'écosystème d'acteurs engagés dans le développement des technologies quantiques, ajoutent les partenaires. Qu'il s'agisse de laboratoires de recherche, de grandes écoles ou d'universités, de startups ou de grandes sociétés, "tous auront ainsi la possibilité de concevoir du logiciel quantique et d'explorer des cas d'application précurseurs en avance de phase".

Eramet : -7% avec Altarea (-6%) avec SergeFerrari

CGG : -5% avec Nanobiotix, Gensight, Lysogène

Believe : -4,5% avec Valneva, Casino

Vallourec : -4% avec Klepierre, Covivio

Orpea recule encore de plus de 3% avec Innate, Ose

Safran : -3% avec BioMerieux, Technip Energies, STM

Ipsen : -2,5% avec Airbus, Korian, Synergie, Quadient, P&V

Air Liquide cède 1,6%. Goldman Sachs reste à l'achat mais avec un objectif de cours qui est abaissé de 187 à 170 euros.