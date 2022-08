Clôture Paris : la lutte contre l'inflation est loin d'être terminée

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris a finalement plongé dans le rouge cet après-midi en imitant Wall Street qui n'a pas apprécié l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, dans le cadre du symposium de Jackson Hole. Le CAC40 perdait presque 2% après 16h avant de clôturer en recul de 1,68% à 6.274 points pendant que les indices américains évoluent désormais en baisse de 2 à 3%.

En résumé, le dirigeant de la banque centrale américaine a estimé que la maîtrise de l'inflation allait prendre du temps et qu'une certaine souffrance économique (ne dites pas récession !) allait être nécessaire. Jerome Powell est donc resté ferme dans la volonté de la Fed de lutter contre l'inflation, vers un objectif maintenu à 2%. Il faut donc s'attendre encore à de fortes hausses des taux directeurs, à commencer par le prochain rendez-vous de septembre. "Il faut continuer jusqu'à ce que le travail soit fait", a affirmé le dirigeant de la banque centrale américaine.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Sanofi remonte de 1,8% à 81,9 euros, soutenu par une relative bonne nouvelle sur le front judiciaire aux États-Unis. Une décision provisoire d'un juge de district du sud de la Floride pourrait contraindre jusqu'à 70.000 plaignants dans l'affaire du Zantac à se retirer du litige intenté devant le tribunal fédéral multi-districts, sans avoir suffisamment de temps pour obtenir une représentation juridique et déposer une plainte devant un autre tribunal d'État avant que le délai de prescription ne les empêche de poursuivre leur action, affirme Citi. Si cette décision devenait définitive, elle se traduirait par un règlement pour les principaux accusés, y compris GSK, Sanofi, Pfizer et peut-être Haleon, qui serait beaucoup plus proche d'environ 10 milliards de dollars que des 50 Mds$ actuellement 'pricés' par le marché, ajoute la banque. Le Zantac, traitement contre les brûlures d'estomac, a été retiré du marché américain à partir de 2019 après l'apparition d'un risque potentiel lié à une impureté potentiellement cancérigène. Le Zantac, lancé à l'origine par GSK, a été commercialisé par plusieurs sociétés depuis l'expiration de son brevet d'exclusivité à la fin des années 1990, notamment par Sanofi, Pfizer et Boehringer Ingelheim.

* Plastivaloire gagne près de 9% à 4,34 euros au lendemain de l'annonce d'une hausse de 11,6% (+10,8% à taux de change constant) de ses revenus au 3ème trimestre de son exercice 2021-2022, à 179,6 ME. Ce trimestre est marqué par le retour à la croissance du secteur Automobile (pièces et outillage), en progression de +9,1% à 142 ME. Le groupe indique avoir bénéficié de son positionnement sur des programmes porteurs dans un contexte de reprise progressive de la production automobile mondiale, malgré les pénuries en composants électroniques qui continuent de provoquer des épisodes ponctuels de " stop & go " chez les constructeurs. Plastivaloire continue cependant de faire face à des coûts élevés au niveau des matières premières et de l'énergie et s'attache à répercuter ces augmentations subies dans ses prix de vente. L'impact favorable de ces négociations sera encore limité sur cet exercice compte tenu de leurs applications progressives. Le groupe vise ainsi sur le second semestre 2021-2022 une marge d'EBITDA en légère amélioration par rapport à celle du premier semestre.

* Ubisoft remonte de 3,4% à 44,5 euros alors que le marché spécule sur une offre d'Amazon sur l'américain Electronic Arts.



VALEURS EN BAISSE

* Bien orienté hier, Unibail-Rodamco-Westfield reperd 4,5% à 51,5 euros, plus forte baisse du CAC40 à la clôture.

* Le luxe est rattrapé par la correction générale avec Hermès en baisse de près de 4%. Kering et LVMH perdent environ 3%.

* Faurecia reperd près de 5% avec Renault et Michelin en baisse d'environ 3%. Dans un marché à nouveau inquiet du risque de récession en Europe sur fond d'envolée des prix de l'énergie, gaz en tête, les valeurs cycliques ont souffert.

* Getlink recule de 1,5% à 19,34 euros. La SocGen a dégradé Getlink à 'vendre' malgré un objectif remonté de 14,1 à 18,3 euros.