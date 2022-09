Clôture Paris : la BCE et la Fed maintiennent la pression

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Une hausse légère l'a finalement emporté en clôture en bourse de Paris, malgré un passage à vide dans l'après-midi (-1%), dans la foulée des discours de Christine Lagarde et de Jerome Powell qui ont maintenu la pression sur les marchés pour tenter de juguler l'inflation. L'indice parisien grappille malgré tout 0,33% à 6.125 points en clôture, alors que la BCE a finalement opté pour un relèvement de ses taux directeurs de 75 points de base.

Wall Street repasse aussi dans le vert ce jeudi, dans la foulée de la dernière intervention de Jerome Powell, qui a maintenu globalement son discours récent, déterminé face à l'inflation et malgré les risques économiques... Le patron de la Fed intervenait à l'occasion de la 40e conférence de politique monétaire du Cato Institute. Il a réaffirmé encore une fois tout l'engagement de la banque centrale américaine à faire le nécessaire pour ramener l'inflation vers son objectif. Il a indiqué également que "nous n'aurions pas vu une telle inflation sans le Covid"... La pandémie a provoqué selon lui un détournement des services vers les biens. L'épidémie a aussi contribué à une offre restreinte et à une réduction de taille de la force de travail...

ECO ET DEVISES

Jerome Powell a confirmé que la Fed allait poursuivre son action "jusqu'à ce que le travail soit fait"... Cette détermination du leader de la Federal Reserve ne semble pour l'heure pas trop plaire à Wall Street, qui s'enfonce dans le rouge. Powell avait déjà prévenu, lors du symposium de Jackson Hole, que la Fed allait maintenir le cap, au risque d'une "certaine souffrance économique". Ce jeudi, il réaffirme que la banque centrale doit agir fortement contre l'inflation, qui ne doit pas rester trop longtemps au-dessus de l'objectif. Il constate par ailleurs la bonne tenue du marché du travail, qui fournit un argument supplémentaire pour une poursuite du durcissement monétaire. Il s'agit, selon le responsable, d'éviter un scénario d'inflation tel que celui des années 80... Dans un autre registre, Powell affirme également que la politique fiscale fédérale américaine "n'est pas sur une voie soutenable".

Ainsi, la Fed demeure "fortement déterminée" à maîtriser l'inflation. Elle espère y parvenir sans "coût social très élevé", a déclaré Powell, faisant référence à la lutte contre l'inflation menée sous son prédécesseur Paul Volcker au début des années 1980, pendant lesquelles la Fed avait déclenché une récession et le taux de chômage avait dépassé 10%. "Mes collègues et moi sommes fortement déterminés à faire baisser l'inflation", a ajouté Powell, qui pense "pouvoir éviter le type de coût social très élevé auquel Paul Volcker et la Fed ont dû recourir".

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base de la Fed le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 84%, contre 16% de chances pour une hausse de taux de 50 points de base. La fourchette actuelle sur le taux des fonds fédéraux est logée entre 2,25 et 2,5%, après deux hausses consécutives de 75 points de base.

Christine Lagarde s'est quant à elle exprimée devant la presse à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE.

La croissance dans la zone euro a atteint 0,8% au deuxième trimestre, principalement en raison de fortes dépenses de consommation dans les services à forte intensité de contacts, à la suite de la levée des restrictions liées à la pandémie. Au cours de l'été, alors que les gens voyageaient davantage, les pays dotés d'importants secteurs touristiques en ont particulièrement profité. Dans le même temps, les entreprises ont souffert des coûts élevés de l'énergie et de la persistance des goulots d'étranglement de l'approvisionnement, même si ces derniers se sont progressivement atténués.

À l'avenir, le ralentissement de l'économie entraînera probablement une certaine augmentation du taux de chômage. Les mesures de soutien budgétaire visant à amortir l'impact de la hausse des prix de l'énergie devraient être temporaires et ciblées sur les ménages et les entreprises les plus vulnérables afin de limiter le risque d'alimenter les pressions inflationnistes, d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques et de préserver la viabilité de la dette. Les politiques structurelles devraient viser à accroître le potentiel de croissance de la zone euro et à soutenir sa résilience, ajoute la présidente de la BCE.

Du côté de l'inflation, des marchés du travail résilients et un certain rattrapage pour compenser la hausse de l'inflation devraient soutenir la croissance des salaires. Dans le même temps, les données reçues et les récents accords salariaux indiquent que la dynamique des salaires reste globalement contenue. La plupart des mesures des anticipations d'inflation à plus long terme se situent actuellement autour de 2%, bien que les récentes révisions supérieures à l'objectif de certains indicateurs justifient une surveillance continue. La dirigeante ajoutant que la dépréciation de l'euro est venue s'ajouter à la liste des pressions inflationnistes actuelles.

Les risques pesant sur la croissance sont clairement orientés à la baisse, particulièrement à court terme. Une longue guerre en Ukraine continue à constituer un risque important, la confiance pourrait continue à se détériorer ,les prix de l'énergie et de l'alimentaire ainsi qu'une dégradation des conditions économiques à l'international pourraient également peser sur l'activité, a encore expliqué Christine Lagarde.

L'euro campe ce soir sous la parité face au dollar. Le baril de brent remonte à 88,80$.

VALEURS EN HAUSSE

DBV monte de 5% avec SoiTec (+4%) et Neoen (+3,5%)

Mersen : +3% avec Nicox, Eurofins, Claranova, Rexel

Peu de progressions vraiment significatives au sein du CAC40 mais les financières se démarquent avec des hausses de 2 à 2,5% en moyenne pour Société Générale et BNP Paribas et AXA après la décision de la BCE sur ses taux.

TechnipEnergies : +2% avec Esi Group après ses comptes

Elior : +2% suivi de Beneteau, Sodexo, Interparfums Sword et Séché

M6 : +1,5% avec Nexans, Verallia, STM, Publicis, Ipsen

Capgemini (+0,7%) a acquis Knowledge Expert SA, fournisseur de services en transformation digitale spécialisé dans les technologies Pega. Cette acquisition va renforcer l'offre de services de Capgemini en digitalisation de l'expérience client à travers l'Europe. L'équipe Knowledge Expert (KE), dont le siège est à Genève, est principalement basée en Europe. Capgemini a aussi annoncé l'acquisition d'Aodigy Asia Pacific Pte Limited, société basée à Singapour spécialisée dans la transformation digitale sur la plateforme Salesforce.

VALEURS EN BAISSE

Atos (-15%). Le groupe de services informatiques, qui vit une année cauchemardesque en Bourse, chute encore et porte ses pertes depuis le premier janvier à environ 75%... La toujours très influente banque d'affaires américaine Goldman Sachs a dégradé la valeur à 'vendre' tout en coupant son objectif de 23 à 8 euros. Selon le consensus 'Bloomberg', seul un analyste recommande encore d''acheter' le dossier alors que neuf sont à 'conserver' et six à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 12,86 euros.

Chargeurs perd plus de 12%. Le spécialiste de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage pour l'habillement, des textiles techniques et de la laine peignée haut de gamme a vu ses résultats reculer sur un an au premier semestre avec un bénéfice net part de groupe de 10,2 millions d'euros contre 24,7 ME un an plus tôt.

Showroomprivé : -5% avec P&V, Guillemot

Somfy recule de 4,5%, lourdement sanctionné après l'annonce de résultats en recul au premier semestre, impactés par un ralentissement de la croissance dans un contexte macro-économique et géopolitique dégradé. Sur les six premiers mois de l'exercice, le spécialiste des automatismes d'ouvertures et de fermetures de la maison et du bâtiment a enregistré un résultat opérationnel courant de 198 millions d'euros, en recul de 7,4% sur un an, soit une marge opérationnelle courante de 23,4%, inférieure à celle de 2021 qui s'était établie à un niveau record (26,6%), mais largement supérieure à celles des périodes pré-Covid (de l'ordre de 18% en semestriel). Le résultat net de l'ensemble consolidé atteint 162 ME, en recul de 11,9%, pour un chiffre d'affaires de 846 ME, en hausse de 5,1% (4,3% à données comparables). Il s'est inscrit en hausse de 9,2% au premier trimestre et a été quasi-stable (-0,1%) au deuxième trimestre, à données comparables.

Faurecia : -4% avec Getlink et Navya

Boiron : -3% suivi de Guerbet

Vivendi : -2,5% avec Thales, Seb, Neurones

Air France KLM : -1% avec JC Decaux, Bouygues