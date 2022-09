Clôture Paris : l'inflation US fait rechuter les marchés

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui était parti ce matin pour aligner une 6ème séance de hausse consécutive a été coupé dans son élan dans l'après-midi par les mauvais chiffres de l'inflation aux Etats-Unis... L'indice de la bourse de Paris perd finalement 1,39% à 6.245 points en clôture.

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'août ne sont en effet guère rassurants... Ainsi, l'indice américain des prix à la consommation du mois d'août 2022 a augmenté de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 8,3% en rythme annuel, contre des consensus respectifs de -0,1% et +8,1%. Hors alimentaire et énergie, le constat est même assez alarmant, dans la mesure où l'indice des prix à la consommation grimpe de 0,6% par rapport au mois antérieur, deux fois plus vite que prévu. Le CPI hors alimentaire et énergie progresse de 6,3% par rapport à l'année antérieure, contre 6,1% de consensus de marché et 5,9% un mois avant.

ECO ET DEVISES

Le président Joe Biden a déclaré ce mardi dans un communiqué que les données d'août sur les prix à la consommation montraient "davantage de progrès dans la réduction de l'inflation dans l'économie américaine". "Dans l'ensemble, les prix sont restés essentiellement stables dans notre pays ces deux derniers mois : c'est une bonne nouvelle pour les familles américaines, avec encore du travail à faire". "Il faudra plus de temps et de résolution pour faire baisser l'inflation, c'est pourquoi nous avons adopté la loi sur la réduction de l'inflation", a encore lancé le président américain.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 82%. Pire, certains anticipent désormais un geste encore plus puissant de 1%, qui porterait dès la semaine prochaine la fourchette du taux des fed funds entre 3,25% à 3,5% (probabilité de 18%) ! Les anticipations de durcissement monétaire sont donc encore montées d'un cran ces dernières minutes, le geste de 75 points de base étant désormais considéré comme un minimum. Les anticipations principales pour le 14 décembre et la dernière réunion monétaire de l'année se situent à 3,75-4% (36,4% de probabilité) ou 4-4,25% (45% de chances).

L'euro campe sur la parité face au dollar, tandis que le brent revient à 92,75$.

VALEURS EN HAUSSE

Linedata (+5%) a dégagé un résultat opérationnel de 14,7 ME sur la première moitié de l'année, en baisse de 4,4% par rapport au 1er semestre 2021. Il tient compte d'un accroissement de la dotation aux amortissements liée à la R&D capitalisée concernant les nouvelles plateformes (en particulier Linedata AMP et Linedata EKIP). Le résultat financier s'élève à 1,8 ME contre -0,9 ME pour l'exercice précédent. Son amélioration s'explique notamment par des gains de change mais également par une diminution durable du coût de l'endettement financier liée à la mise en place en 2021 d'un nouveau prêt bancaire syndiqué offrant de meilleures conditions tarifaires que la dette obligataire remboursée. Le résultat net ressort à 12,3 ME, en hausse de 12,4%, soit une marge nette de 14,9% (+0,4 point sur un an). Le groupe parle de résultats conformes à ses attentes.

Forsee : +5% avec Oeneo (+4,5%)

Haulotte : +4% avec Akwel

Euroapi gagne 3,7%. La Deutsche Bank a ajusté à la hausse son cours cible de 20 à 22 euros et reste à l''achat'.

Engie (+2,8%) avec Aures, Waga et Manitou.

VALEURS EN BAISSE

Believe : -8% suivi de Navya et de Atos (-7%) qui rechute

Aperam, qui restait sur 5 séances dans le vert, perd 7%. Oddo BHF a dégradé le dossier à 'neutre' tout en ramenant son objectif de 38 à 31 euros. L'analyste explique que les producteurs d'acier inoxydable ont vu cet été les cours de l'électricité s'emballer, une situation particulièrement pénalisante car leur production en Europe réalisée exclusivement à partir de fourneaux à arc électrique est dépendante de cette énergie. Le processus amont de fonte de la ferraille est notamment très énergivore.

Orpea chute encore de plus de 7%. Oddo BHF a coupé sa cible de 26,7 à 16 euros ('neutre').

SoiTec : -6% avec Casino, S30

McPhy : -5% avec SES, Catana

Alstom : -4,5% avec Ubisoft, Faurecia, Virbac, Chargeurs, DS, Korian et Air France KLM

JC Decaux : -3,5% avec BigBen, TechnipEnergies, STM

Plastic Omnium (-3,2%) va développer et produire pour Ford d'ici fin 2023 des réservoirs hydrogène haute pression 700 bars de type IV pour équiper ses prototypes de camions de taille moyenne zéro-émission et générer ainsi des données en situation réelle.

Renault : -3% suivi de Icade, Nexans, Worldline, Vicat