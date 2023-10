Clôture Paris : l'ambiance retombe déjà...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Malgré une nette hausse en début de séance en Bourse de Paris proche des 7.200 points, le CAC 40 s'est rapidement retourné à la baisse pour reperdre 0,94% en clôture à 7.068 points. Le marché parisien restait sur deux séances de léger rebond alimenté par le ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. C'était sans compter sur les craintes de récession en Europe qui continuent de plomber les marchés : La forte contraction du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en fin de troisième trimestre, les données PMI HCOB publiées par S&P Global ce matin ont mis en évidence une très grande faiblesse de la conjoncture, marquée notamment par l'un des plus forts replis du volume des nouvelles commandes depuis le début de l'enquête en 1997. Bien que les prix des achats aient de nouveau fortement baissé, les entreprises ont également cherché à réduire leurs dépenses au travers de nouvelles diminutions des effectifs, de l'activité achats et des stocks, celles-ci s'étant accompagnées d'un nouveau recul de la production.

S'étant établi à 43,4 en septembre (conforme à son estimation flash), l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière s'est très légèrement replié par rapport au mois précédent (43,5). Il reste sous la barre des 50 pour un quinzième mois consécutif, signalant une nouvelle détérioration de la conjoncture industrielle dans la région...

Par ailleurs, la Banque mondiale a maintenu ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023 à 5,1%, conformément à son estimation précédente d'avril, mais a réduit celles concernant 2024 à 4,4% contre 4,8%, évoquant la faiblesse persistante du secteur immobilier. Pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, y compris la Chine, la banque a légèrement réduit sa prévision de croissance du PIB pour 2023 à 5%, contre une estimation précédente à 5,1%, a déclaré la Banque mondiale dans son rapport semestriel sur la région, publié dimanche.

La parité euro / dollar retombe à 1,05$. Le baril de Brent se négocie aussi en baisse 91$.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science (+9%) : Le résultat opérationnel, au 30 juin 2023, correspondait à une perte de -8,85 millions d'euros (-9,56 ME au 30 juin 2022), soit une amélioration du déficit opérationnel de 712 kE (7,5%). La perte nette s'élève à -10,41 ME (-7,14 ME au 30 juin 2022), soit un résultat net par action de -0,22 euro. La trésorerie d'AB Science s'établit à 14,8 ME au 30 juin, à laquelle s'ajoute 11,1 ME à percevoir au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020, 2021 et 2022.

Bonduelle (+8,5%) a affiché un chiffre d'affaires de 2.406,2 millions d'euros soit une progression de +9,2% en données publiées et +5% en données comparables par rapport à l'exercice précédent. Les variations des devises ont eu un effet favorable de +4,2% sur la croissance du groupe avec une appréciation du dollar américain et du rouble russe. La rentabilité opérationnelle courante est en progression de + 24,8% en données publiées et +26,9% en données comparables. La marge opérationnelle courante s'établit à 2,7%, supérieure à l'objectif communiqué.

Nanobiotix : +6% avec Waga (+4,5%) et Guillemot (+3%) avec Robertet

Jacquet Metals : +2% suivi d'Argan

Equasens (+1,5%) a enregistré une progression de son Chiffre d'Affaires au 30 juin 2023 de 8,7% par rapport au 1er semestre 2022 à 112,6 ME. Le Résultat Opérationnel Courant du Groupe ressort en hausse de 6,9% à 27,5 ME au 30 juin 2023. Le Résultat Net s'établit à 22,9 ME (+9,2%) et le Résultat Net Part du Groupe à 22 ME (+11,4%). Au 30 juin 2023, le Résultat de Base par Action s'élève à 1,46 euro contre 1,31 euro au 30 juin 2022 (+11,2%).

Virbac : +1% avec DS, Trigano et LDC

VALEURS EN BAISSE

Edenred recule de 11% en dernière position du CAC40. Le titre du groupe de services et de paiements évolue au plus bas depuis avril après qu'un membre du gouvernement eut déclaré qu'un plafond pourrait être imposé pour limiter les frais perçus par les prestataires de services d'avantages sociaux sur les chèques-repas.

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, a ainsi affirmé sur 'France Info' : "j'ai missionné il y a plusieurs mois l'Autorité de la concurrence, pour voir si le fonctionnement du marché des tickets-resto était équitable. Nous aurons les résultats dans les jours qui viennent", mais si un "dysfonctionnement de marché était prouvé, je ne prendrai pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets-resto, pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées", alors qu'elles sont aujourd'hui "entre 3 et 5%". "Nous les plafonnerons au plancher plutôt qu'au plafond", a encore assuré Olivia Grégoire.

La ministre a également annoncé la généralisation de "la dématérialisation des tickets-restaurant" pour qu'"avant 2026, on puisse être tout dématérialisé" et "faire en sorte que ça coûte moins cher aux restaurateurs de prendre les tickets-resto".

Outre Edenred, Sodexo (-4%) est également chahuté après ces déclarations.

Xilam chute encore de 8,5% après ses comptes.

Casino (-7%). En application du protocole signé le 26 mai dernier, le Groupement les Mousquetaires et le groupe Casino ont conclu :

-La cession d'un groupe de 61 points de vente issus du périmètre Casino France (Hypermarchés, Supermarchés, Franprix, Enseignes de proximité) réalisant un chiffre d'affaires magasins pour l'année 2022 de 563 millions d'euros HT (soit 621 millions d'Euros de CA TTC), sur la base d'une valeur d'entreprise de 209 millions d'euros y compris stations services;

-L'extension de leur coopération aux achats aux produits alimentaires de marque distributeur.

Cette dernière, AUXO Private Label est déjà opérante et lancera ses prochains appels d'offre prochainement. Par ailleurs, la durée des trois alliances aux achats AUXO déjà créées est prolongée de deux ans, soit jusqu'en 2028 ;

-La conclusion d'un accord d'approvisionnement auprès des filières Marée et Boucherie du groupement les Mousquetaires, s'appuyant sur le savoir-faire d'Agromousquetaires.

Genfit : -4% avec Believe

Saint-Gobain : -3,5% en compagnie de Elior, Coface, Vallourec

Imerys (-3,5%) indique qu'il est désormais "hautement improbable que la cession de ses actifs dédiés au marché du papier à Syntagma Capital parvienne à son terme". Le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie précise encore : "Au vu de ces circonstances, Imerys se réserve la possibilité de faire valoir formellement ses droits vis-à-vis de Syntagma Capital". Fin 2022, Imerys avait signé avec Syntagma Capital un engagement ferme en vue de la cession de la plupart de ses actifs dédiés au marché du papier. Ces activités représentaient moins de 10% du chiffre d'affaires d'Imerys en 2022.

Sodexo : -3% avec Neoen, Veolia, Worldline, Alten, JC Decaux

Verallia : -2,5% suivi de Ubisoft, Arkema, Eramet, Wendel

CGG : -2% avec Chargeurs, Remy Cointreau, Esso, Manitou, Eiffage