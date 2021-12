Clôture : Paris inscrit un nouveau plus haut historique !

(Boursier.com) — Dans un contexte d'actualités d'entreprises peu fournies, la Bourse de Paris a terminé mardi sur un nouveau record historique, avec un gain de 0,57% à 7.181 points. L'indice a ainsi effacé son précédent record en clôture, inscrit le 17 novembre à 7.156,85 pts. A trois séances de la fin de l'année 2021, il affiche une hausse annuelle de pratiquement 30%.

Alors que les opérateurs ont, un temps, craint un nouveau tour de vis avec la prise d'envergure des contagions liées au variant Omicron du Covid-19, le Premier ministre français, Jean Castex, a dévoilé une série de mesures n'imposant pas de couvre-feu, ni a fortiori de nouveau confinement. Les nouvelles restrictions sanitaires en France n'ont donc pas surpris et ont finalement relativement rassuré. Les décisions annoncées par le Gouvernement, hier soir, sont à bien des égards perçues comme un moindre mal, et malgré la diffusion rapide du variant Omicron, les opérateurs de marché continuent d'espérer son impact limité sur les activités économiques. En outre, les chiffres du chômage, publiés pour le mois de novembre, les ont rassurés sur le dynamisme de l'économie française.

Les indices américains restent proches de leurs récents records. Le DJIA prend encore +0,42% à 36.454 pts. Le S&P 500 se cherche avec une petite hausse de +0,05% à 4.793 pts. En revanche, le Nasdaq s'affiche en repli de -0,35% à 15.815 pts.

Le baril de brut WTI est stable à 76,06$. Le Brent gagne +0,25% à 79,21$. L'once d'or s'affirme de 0,13% à 1.810$.

La parité euro / dollar atteint 1,1315$.

VALEURS EN HAUSSE

* Albioma (+2,2% à 33,4 euros) a annoncé l'acquisition de l'usine de production de granulés de bois de La Granaudière, située au Canada dans la province de Québec. Cette opération est réalisée à l'issue d'un processus organisé par Raymond Chabot agissant en qualité de séquestre. Elle permet au Groupe de diversifier ses sources d'approvisionnement en biomasse durable, en complément au portefeuille de contrats développé avec des fournisseurs internationaux de premier plan. La transaction comprend également un contrat long terme d'accès à une capacité de stockage de 45.000 tonnes de granulés au port de Québec, ainsi que des garanties d'approvisionnement en matière première octroyées par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. La remise en service de cette usine, à l'arrêt depuis juillet 2021 dans le cadre de la mise sous séquestre, est prévue début 2022. Sa capacité de production nominale est de 200.000 tonnes. Elle sera atteinte après la réalisation d'investissements complémentaires.

* Elis (+1,02% à 14,84 euros). Le groupe a finalisé l'acquisition de 100% des activités textiles de Blesk InCare en Russie, dont la signature de l'accord avait été annoncée le 7 octobre 2021. Elis est implanté en Russie depuis 2017 et l'acquisition de Berendsen. Après avoir racheté l'activité Tapis de de Blesk InCare en 2019, le groupe poursuit sa stratégie de développement en Russie et rachète cette fois les activités Linge plat et Vêtement de travail du groupe russe. Le chiffre d'affaires (attendu à environ 700 millions de roubles en 2021, soit plus de 8 millions d'euros) est généré à 60% par l'activité Linge plat et à 40% par l'activité Vêtement de travail. L'activité s'est montrée particulièrement résiliente pendant la crise sanitaire en 2020, et le chiffre d'affaires 2021 affichera un taux de croissance à deux chiffres, détaille Elis.

* Michelin (+0,03% à 144,55 euros). Suite à la décision de renvoi de la Commission européenne du 21 octobre, Michelin a notifié à l'Autorité son projet de prise de contrôle exclusif d'Allopneus et de ses filiales, dont il avait jusque-là le contrôle conjoint aux côtés de la société Hevea. Considérant que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, l'Autorité l'a autorisée sans condition. Allopneus est principalement actif dans le secteur de la vente au détail de pneumatiques de remplacement sur internet, au moyen de son site internet Allopneus.com.

* Avec la bonne tenue du baril de pétrole, les valeurs pétrolières sont recherchées... TotalEnergies progresse de 0,67% à 45,25 euros, Vallourec gagne 2%, avec CGG (+2,27%) et Technip Energies (+0,9%).

VALEURS EN BAISSE

* Unibail-Rodamco-Westfield (-0,47%), Renault (-0,41%), Eurofins Scientific (-0,18%) sont les seules valeurs en baisse sur le CAC40.

* Genomic Vision (-5,66% à 0,215 euro). Déjà en repli de plus de 2% hier, la société de biotechnologie accuse une nouvelle faiblesse liée à l'émission des 5ème et 6ème tranche d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant de 2 millions d'euros.