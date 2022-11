Clôture : Paris gagne 0,22%

(Boursier.com) — Le CAC40 termine la journée sur une nouvelle séance de hausse, avec un gain de +0,22% à 6.609 points. L'indice parisien s'est tenu entre un plus bas de séance à 6.603,56 points et un plus haut à 6.662,07 points. Sur 1 mois glissant, l'indice parisien se reprend maintenant d'un peu plus de 14%.

En zone euro, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de +0,9% en septembre, après une hausse de +2% le mois précédent. En glissement annuel, la production industrielle affiche un bond de +4,9%, selon Eurostat. Cette évolution est supérieure aux attentes des économistes.

Aux Etats-Unis, Goldman Sachs anticipe une baisse "significative" de l'inflation en 2023 à la faveur d'une atténuation des tensions dans les chaînes d'approvisionnement, d'un ralentissement de la croissance des salaires et d'un pic dans les prix de l'immobilier. La banque américaine a dit, dimanche, tabler sur une inflation core PCE (Personal Consumption Expenditures, dépenses de consommation personnelle), mesure privilégiée par la Réserve fédérale américaine, à 2,9% d'ici décembre 2023 (5,1% actuellement).

Par ailleurs, Christopher Waller, membre votant du FOMC et gouverneur de la Fed, a constaté, dimanche, un début de ralentissement sur le marché de l'emploi américain, tout en estimant que les taux doivent encore monter et rester élevés jusqu'à ce que l'inflation ralentisse. Selon Christopher Waller, la Fed pourrait envisager de ralentir le rythme de son resserrement monétaire en décembre, sans pour autant assouplir sa position dans la lutte contre la hausse des prix.

Cette dernière formulation laisse les investisseurs quelque peu perplexes. Les marchés actions américains se font donc un peu plus prudents. Le S&P 500 est en repli de -0,14% à 3.987 points. Le Dow Jones gagne +0,16% à 33.802 points. Le Nasdaq Composite recule de -0,62% à 11.253 points.

Pétrole et devises

L'or noir souffle... Le baril de WTI se tasse de -2,03%, revenant à 87,02$. Le baril de Brent de mer du Nord se creuse de -1,48% à 94,34$.

Pour la 5e fois depuis avril, l'Opep a réduit sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2022, et pour 2023, en se fondant notamment sur le niveau de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Le cartel dit avoir revu sa prévision de demande globale pour 2022 à 2,55 millions de barils par jour (bpj), soit une baisse de 100.000 bpj par rapport à sa précédente prévision. Pour 2023, l'organisation a abaissé sa prévision de 100.000 bpj à 2,24 millions.

L'euro cède -0,10% à 1,0336$.

L'once d'or est à peu près stable, en petit repli de 0,04% à 1.769$.

Le Bitcoin est encore fébrile et recule de -2,8% à 16.446$ suite à l'effondrement de la plateforme FTX qui a été placée sous protection de la loi sur les faillites et fait l'objet de multiples enquêtes.

Valeurs en hausse

* Kalray (+18,82% à 19,7 euros). Kalray a confirmé la signature d'un "contrat majeur" avec un leader mondial dans le domaine de la high-tech. Le contrat, dont le montant exact n'a pas été dévoilé, couvre le développement et la fourniture de cartes d'accélération basées sur les processeurs DPU de Kalray, cartes d'accélération sur lesquelles le client -dont le nom n'a également pas filtré bien qu'il s'agisse d'un acteur américain majeur de l'industrie- compte bâtir une prochaine génération de ses produits et services.

* Innate Pharma (+12,11% à 2,35 euros). Au 30 septembre, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers d'Innate Pharma s'élevaient à 151,4 ME. A la même date, le total des passifs financiers de la société s'élevait à 43,1 ME. Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de l'année s'élevait à 44,3 ME (10,3 ME pour les 9 premiers mois de 2021). Pour la période se terminant le 30 septembre, le chiffre d'affaires provient majoritairement des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi, correspondant à l'étalement comptable sur la période des paiements reçus dans ce cadre. Le 3 mai 2022, Innate Pharma a annoncé le démarrage d'un programme At-The-Market (ATM). Dans le cadre de ce programme la société peut émettre auprès d'investisseurs éligibles un montant brut total allant jusqu'à 75 M£ d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant une action ordinaire d'Innate. Au 30 septembre , le montant disponible dans le cadre du contrat de vente s'élève toujours à 75 M$. L'horizon estimé de trésorerie se situe au cours du 2e semestre 2024.

* Teleperformance (+6,68% à 202,7 euros). Le spécialiste des prestations de services externalisés se reprend à nouveau après son décrochage, la semaine passée, suite à la décision du vice-ministre du travail colombien d'ouvrir une enquête sur l'environnement du travail dans la filiale colombienne. Une réunion entre Teleperformance Colombia et le ministère du Travail colombien se tiendra le 16 novembre, afin "d'amorcer le dialogue avec le gouvernement récemment élu en Colombie, au sujet de ses opérations en Colombie". Dans cette perspective, le marché se replace à bon compte sur un dossier qui avait perdu le tiers de sa capitalisation boursière en une seule séance, la semaine passée.

* Soitec (+2,92% à 158,8 euros). Le Crédit Suisse a porté son cours cible de 263 à 272 euros avec un avis maintenu à 'surperformer'. Le spécialiste des semi-conducteurs a enregistré des revenus solides au 2e trimestre, tirés par la croissance du contenu et des effets de change favorables.

* Technip Energies (+2,59% à 15,04 euros). Le groupe bénéficie d'une note d'Exane BNP Paribas qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur le dossier tout en remontant sa cible de 13 à 19 euros. Le courtier affirme que la sous-performance de la société de services énergétiques est "tout simplement injustifiée".

* Sanofi (+2,01% à 84,09 euros). Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable et recommandé l'approbation de Dupixent (dupilumab) de Sanofi dans l'Union européenne pour le traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte candidat à un traitement systémique. La Commission européenne devrait rendre sa décision finale dans les prochains mois.

* Crédit Agricole (+0,92% à 9,628 euros). Oddo BHF a ajusté son cours cible de 12,2 à 12,6 euros sur l'établissement financier tout en restant à 'surperformer'.

* Orange (+0,74% à 9,75 euros). Via sa filiale de cybersécurité Orange Cyberdefense, le groupe acquiert 100% des sociétés suisses SCRT et Telsys. Ces deux sociétés soeurs ont leur siège commun à Morges près de Lausanne, et emploient environ 100 collaborateurs, experts en cybersécurité et services associés, répartis également sur les bureaux de Genève et Berne.

* Somfy (suspendu à 118,6 euros). L'action, qui reste sur 6 séances consécutives de hausse, est suspendue depuis l'ouverture du marché. Cette suspension intervient, selon la formule consacrée, "à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis". Selon les sources de 'Bloomberg', la famille Despature, qui détient une participation majoritaire dans Somfy, envisagerait de sortir le titre de la cote. La famille a travaillé avec des conseillers pour explorer une offre potentielle de rachat des minoritaires, précisent les sources de l'agence. Cette opération interviendrait alors que le titre a fondu de 33% cette année, ne pesant plus que 4,4 milliards d'euros sur la place parisienne. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à un accord.

Valeurs en baisse

* Elior (-5,83% à 2,716 euros). Le spécialiste de la restauration collective sous contrat trébuche après un abaissement de recommandation de Barclays à 'sous-pondérer'. Barclays a sévèrement coupé son objectif de cours de 6 à 2 euros. La banque évoque les risques pesant sur le bilan de l'entreprise et le potentiel non-respect des covenants. Elle cite également une "visibilité nulle" sur l'examen stratégique en cours de l'entreprise... UBS a de son côté réduit sa cible de 3,3 à 3 euros avec un avis 'neutre' maintenu.

* Orpea (-4,8% à 8,21 euros). La CDC étudierait la possibilité d'une prise de participation sous conditions dans l'exploitant de maisons de retraite. Elle serait prête à acquérir entre 20% et 29,9% du capital en partenariat avec un groupe d'assurance mutuelle.

* Kering (-0,33% à 541,8 euros). Selon une information de presse, Estée Lauder serait proche d'un accord avec le groupe de luxe français pour racheter la marque Tom Ford pour environ 2,8 Mds$.