Clôture Paris : finalement en repli avant la Fed

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui est monté jusqu'à 6.376 points ce matin, s'est retourné au milieu de la séance pour finalement terminé en repli de 0,81% à 6.276 points en clôture. En attendant la nouvelle hausse des taux de la Fed ce mercredi soir (19H) qui va peut-être s'accompagner d'un discours (un peu) plus accommodant des responsables monétaires américains, les marchés ont tourné au ralenti, après leur rebond des dernières semaines, à l'image du CAC40 qui vient de regagner 10% en l'espace d'un mois.

Les opérateurs jouent donc la prudence en attendant le verdict du FOMC. Les dernières statistiques US plutôt solides auraient en effet plutôt tendance à conforter la banque centrale américaine dans sa position "dure"... De quoi remettre en question les anticipations les plus favorables d'un changement de discours de la Fed en direction de son fameux "point pivot".

L'euro campe proche des 0,99/$ entre banques, tandis que le baril grimpe à 96$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Aures : +3%, suivi de X-Fab, Wavestone et SergeFerrari (+2,5%)

Inventiva : +2% suivi de Transgene, Groupe Gorgé, Technip Energies

Robertet : +1,5% avec Figeac, SII, BioMerieux, FDJ, Tarkett

Bic : +1% avec Edenred, Michelin, Carrefour, Thales, DS et Bolloré

VALEURS EN BAISSE

Elior retombe de plus de 11% avec Nexans (-10%) et Orpea (-9,6%)

Imerys glisse de 6,6% sous les 40 euros. Malgré la confirmation de sa guidance annuelle, le spécialiste des minéraux industriels trébuche de 5,9% à 39,4 euros. Le groupe a fait état, au titre de son troisième trimestre, d'un chiffre d'affaires en hausse de 20,8% à 1,116 milliard d'euros (+13,3% en organique) avec un Ebitda en amélioration de 15%, à 193 millions d'euros.

Valeo : -5,5% avec Ose Immuno

Faurecia redonne 5,5% à la veille d'une journée investisseurs (CMD) très attendue. Alors que le groupe vient de confirmer ses objectifs annuels, Stifel explique que l'attention du marché se portera avant tout sur la dette. Avant de se pencher sur 2025-2030, l'analyste explique ainsi que Faurecia devra répondre aux inquiétudes actuelles des investisseurs concernant la dette et détailler un "plan de fixation" de bilan crédible pour débuter la journée, au risque de ne pas être pertinent et de perdre l'attention des investisseurs...

Atos : -4,5% avec Korian

Air France KLM perd encore 3,6% en ce milieu de semaine, dans le rouge pour la quatrième séance consécutive. Le titre de la compagnie aérienne reste plombé par les dernières indications fournies lors de la présentation de ses comptes trimestriels. Le flux vendeur du jour est par ailleurs exacerbé par une note d'Exane BNP Paribas qui a dégradé le dossier à 'sous-performer' tout en réduisant sa cible de 1,3 à 1,1 euro.

Believe : -3,5% avec Vicat, Lagardère, Innate

Capgemini : -3% suivi de L'Oreal, Chargeurs

Vallourec : -2% avec LVMH, Getlink et Eramet

Sodexo cède 1,9% après la présentation de son plan stratégique à horizon 2025. Le spécialiste de la restauration collective et des titres de services prépayés vise, sur l'exercice 2023, +8 à +10% de croissance interne et une marge d'exploitation proche de 5,5% (à taux constants), sur les exercices 2024 et 2025, +6 à +8% de croissance interne et une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025.