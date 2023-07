Clôture Paris : finalement en légère hausse, malgré quelques chutes spectaculaires

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La pluie de résultats semestriels s'est poursuivie en bourse ce vendredi... En rebond de plus de 2% hier en partie grâce à une majorité de publications solides, la tendance s'est inversée en matinée, le CAC40 remontant finalement la pente dans l'après-midi pour terminer en légère hausse de 0,15% à 7.476 points. Plusieurs publications ont malgré tout été durement sanctionnées à l'image d'Atos, CGG, Valeo, ou encore Capgemini et FNAC Darty.

Côté taux, comme anticipé, la BCE a augmenté hier ses trois taux d'intérêt directeurs hier de 0,25% alors que l'inflation continue de ralentir mais devrait rester trop forte pendant une trop longue période... Dès lors, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 4,25%, 4,50% et 3,75% à compter du 2 août prochain...

En France, l'inflation a ainsi poursuivi sa décélération en juillet selon la première estimation publiée par l'Insee, sous l'effet du recul des prix de l'énergie et du ralentissement des prix de l'alimentation L'indice des prix à la consommation est en hausse de 4,3% sur un an après +4,5% en juin. L'indice harmonisé selon les normes européennes, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, voit également sa progression ralentir à +5% sur un an (+5,3% en juin). L'euro termine ce soir à 1,10/$. Le pétrole reste au-dessus des 84$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

LFE : +16% suivi de Akwel, GTT dans le sillage de leurs comptes

TF1 grimpe de près de 11% après des comptes semestriels encourageants. La marge opérationnelle courante des activités s'établit à 14,7% et bénéficie notamment d'une marge de 21,6% sur le segment Média au deuxième trimestre, en hausse de 0,4 pt.

Clariane : +10% avec Euronext (+7,7%), X-Fab, Lectra (+6%)

Arkema : +5% suivi de Ekinops

Hermès (+4%) a rassuré le monde du luxe. Le sellier a encore accéléré au deuxième trimestre avec une croissance organique de 27,5%, soutenue par une dynamique solide dans l'ensemble de ses régions et activités. Cette progression est supérieure à celle de 23% enregistrée au premier trimestre et porte à 25,2% la croissance organique sur l'ensemble du premier semestre. Le consensus tablait sur une progression interne des ventes de 23,6%. Alors que les analystes s'inquiétaient de la situation aux Etats-Unis, les revenus du fabricant de sacs Birkin ont bondi de 21% à taux de change constants, soit près du double des attentes. Les ventes en Asie, hors Japon, ont grimpé pour leur part de 33,7%, grâce à une base de comparaison favorable en Chine où le groupe a rouvert en avril après la rénovation de son magasin Peninsula, sa première adresse ouverte à Pékin en 1997. Le résultat opérationnel courant a progressé de 28% à 2,95 milliards d'euros (2,8 MdsE de consensus) au premier semestre, et la marge a atteint 44% contre 42,1% un an plus tôt et 42,5% de consensus. Hermès ne fournit pas de prévisions financières chiffrées, mais dit poursuivre l'année 2023 "avec confiance".

Bouygues (+4%) a dévoilé des résultats semestriels en progression et confirme l'ensemble de ses objectifs 2023. Le géant du BTP, des médias et des télécoms a réalisé sur le premier semestre un résultat opérationnel courant des activités meilleur que prévu, en hausse de 41,7% à 727 millions d'euros, aidé par sa nouvelle division Equans. Le profit net part du Groupe s'élève à 225 millions d'euros contre 147 ME un an auparavant pour un chiffre d'affaires en vive hausse de 41% à 26,1 milliards d'euros, porté principalement par la contribution d'Equans mais également par la performance commerciale de la plupart des métiers. À périmètre et change constants, la croissance ressort à 3%.

Verallia : +4% avec Interparfums, Teleperformance

Mersen : +3% suivi de Guerbet, MdM

JC Decaux : +2,5% avec Stellantis, Seb, Edenred, Safran, Scor, Manitou, L'Oreal, IPSEN

VALEURS EN BAISSE

Atos s'effondre de plus de 22% en dépit du relèvement de sa guidance annuelle de croissance organique et d'une vive amélioration de sa marge opérationnelle semestrielle. Le marché se focalise en effet sur le flux de trésorerie disponible négatif de 969 millions d'euros, un chiffre bien inférieur aux estimations des analystes et qui représente environ les trois quarts de la capitalisation de la société, affirme Morgan Stanley. La hausse du niveau d'endettement de l'entreprise augmente par ailleurs le risque d'exécution du plan de séparation avec Tech Foundations d'un côté et Eviden de l'autre. Une petite amélioration des prévisions de croissance organique pour l'exercice 2023 et un dépassement des prévisions au niveau de la marge opérationnelle du premier semestre compensent partiellement ces points négatifs, selon le courtier.

CGG chute de 17%, alors que le groupe parapétrolier a annoncé un Chiffre d'affaires au T2 de 289 M$, en hausse de 20% sur un an. L'Ebitda est de 104 M$, avec une marge de 36% liée au business mix. Le Résultat opérationnel des activités est de 77 M$, en hausse de 17% sur un an et une marge de 27%. Le Résultat net ressort à 39 M$. Le Cash-flow net est de (79) M$ qui inclut notamment (45) M$ de variation négative du besoin en fonds de roulement, principalement liés à SMO. Le Cash liquidités ressort à 315 M$ à fin juin 2023, y compris 95 M$ de facilités de crédit revolving non tirées. La Dette nette avant IFRS 16 est de 969 M$ à fin juin 2023.

Suspendu hier, Casino reperd 10%. Le groupe stéphanois a enfin conclu un accord de principe avec ses principaux créanciers sur la restructuration de sa dette à l'issue de la procédure de conciliation qui avait été ouverte fin mai. Le distributeur est parvenu à un compromis avec EP Global Commerce, Fimalac et Attestor - respectivement deuxième et troisième actionnaires et premier créancier sécurisé du groupe - ainsi qu'avec des créanciers détenant plus des deux tiers du "Term Loan B", en vue du renforcement des fonds propres et de la restructuration de son endettement financier. L'accord de principe, qui a été approuvé par le conseil d'administration de Casino, doit permettre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au mois d'octobre et la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration au cours du premier trimestre 2024. Selon les termes de l'accord, à l'issue de la restructuration de la dette, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye, la maison-mère, perdra le contrôle de Casino.

SES Imagotag : -10% suivi de Vantiva (-9%)

Alten : -7% et Capgemini qui décroche aussi de 7%, plombé par un net ralentissement de sa croissance au deuxième trimestre. Le titre groupe de conseil et de services informatiques n'avait plus connu une telle chute depuis mars 2020. Capgemini a fait état d'une croissance organique de 4,7% au deuxième trimestre, contre 10,1% au premier trimestre, et un consensus de 5,2%. Sur l'ensemble du premier semestre, la croissance, à taux de change constants, ressort à 7,9% contre +10,3% attendus par le marché.

FNAC Darty : -5% avec Valeo (-4,5%) dans la foulée des résultats semestriels avec ADP, TechnipEnergies

STM : -4% avec Sora Steria

FDJ : -3,5% suivi de Wendel, S30, Infotel

Sanofi recule de 2,8%. Le groupe a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Qunol, une marque américaine leader sur le marché de la santé et du bien-être. Cette opération renforcera la gamme des vitamines, minéraux et suppléments (VMS) de l'activité Santé Grand Public de Sanofi. Par ailleurs, Sanofi a relevé ce vendredi sa prévision de croissance du bénéfice net par action des activités pour 2023 à la faveur d'un deuxième trimestre porté par les ventes de vaccins et de son médicament vedette Dupixent. Le groupe pharmaceutique anticipe désormais une croissance du BNPA des activités pour l'ensemble de l'année "dans le milieu de la fourchette à un chiffre", soit autour de 5%, à taux de changes constants. Il prévoyait auparavant une progression "dans le bas de la fourchette à un chiffre" (autour de 1%).

Elior : -2,5% avec Teract, Eurazeo, Vivendi, Engie et Bolloré

Vallourec : -1,5% suivi de Alstom, Trigano, Bic

Air France-KLM perd 1,9% malgré une performance meilleure que prévu au deuxième trimestre grâce à une hausse du nombre de passagers transportés et des prix vigoureux. Sur les trois mois clos fin juin, le transporteur a dégagé un résultat opérationnel de 733 millions d'euros (+90%), bien supérieur aux 665 ME anticipés en moyenne par les analystes, pour un chiffre d'affaires de 7,62 Mds, en croissance 14%. Le bénéfice net a bondi de 86% à 604 ME (447,6 ME de consensus) alors que la compagnie aérienne a transporté 24,7 millions de passagers sur la période avril-juin avec des capacités représentant 92% des niveaux de 2019.