Clôture Paris : finalement en légère hausse, Lagarde sème le doute

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris qui était en hausse en matinée est rapidement revenue à l'équilibre en fin de matinée pour basculer dans le rouge par la suite mais remonter finalement en hausse de 0,43% en clôture. A l'origine de cette volatilité, l'intervention de Christine Lagarde a semé le trouble en bourse. Cette dernière s'exprimait ce mardi depuis Sintra, au Portugal, dans le cadre du forum 2023 de la Banque centrale européenne. De quoi perturber la tendance en suggérant que de nouvelles hausses de taux seront bien nécessaires dans le futur. La dirigeante a expliqué qu'actuellement, "la politique monétaire n'avait qu'un seul but : ramener au plus tôt l'inflation au niveau de notre objectif de 2% à moyen terme. Et nous sommes déterminés à y parvenir coûte que coûte... Nous avons réalisé des progrès significatifs mais, face à un processus d'inflation plus persistant, nous ne pouvons pas relâcher nos efforts, et nous ne pouvons pas encore crier victoire". Et d'insister sur les pressions salariales qui devraient persister à l'avenir, le chômage restant particulièrement faible en Europe...

L'euro campe ce soir sur les 1,0960/$, tandis que le pétrole revient sur les 73$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

SES-imagotag confirme son rebond après la purge de vendredi dernier à la suite de la parution d'un document à charge de Gotham City Research. Dans de gros volumes, le titre regagne 20% à 97 euros. Dans une longue réponse au vendeur à découvert, le spécialiste des étiquettes électroniques a répondu point par point aux attaques de Gotham et a "réfuté dans les termes les plus fermes chacune des allégations formulées à son encontre".

Orpea : +4% avec ID Logistics, SMCP

Publicis gagne 3,2%. Citi a revalorisé Publicis de 95 à 100 euros ('achat').

Scor : +3% suivi de SES et Odet

Worldline : +2% avec Nexans, Icade, Dassault Aviation, Guerbet

Derichebourg : +1,7% avec Seb et Spie

Accor (+1,5%). A l'occasion d'une Journée Investisseurs, qui se tient ce jour au siège du Groupe, le groupe hôtelier présente ses ambitions sur le moyen terme pour un nouveau chapitre de croissance. L'objectif d'EBITDA pour 2023 est compris entre 920 et 960 millions d'euros, avec un taux de croissance annuel moyen d'EBITDA 2023-2027 compris entre 9 et 12% et environ 3 milliards de retour aux actionnaires.

BioMerieux : +1,5% avec Bouygues, Vicat, Elior, Crédit Agricole et Essilor.

Kering (+0,7%) a annoncé avoir signé un accord pour l'acquisition de 100% de la maison de parfumerie de luxe Creed auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de Javier Ferrán, actuel Président de l'entreprise. La finalisation de la transaction, réalisée en numéraire, est attendue dans le courant du deuxième semestre 2023, sous réserve de son approbation par les autorités de la concurrence compétentes. Creed dispose d'un réseau de 36 magasins. La marque est par ailleurs distribuée dans un réseau d'environ 1.400 points de vente. Creed a affiché un taux de croissance à deux chiffres au cours des dernières années, avec une rentabilité annoncée comme " remarquable avec des marges d'Ebitda très élevée ", tout en préservant la très grande qualité de ses produits et de son image. La société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros au cours de son exercice clos le 31 mars 2023.

VALEURS EN BAISSE

Stedim et Gensight reculent de 6%

Trigano trébuche de 5%, sanctionné après une publication décevante. Le spécialiste des véhicules de loisirs a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 12,8%, à périmètre et change constants, au troisième trimestre 2022-2023 à 1,04 milliard d'euros. Sur neuf mois, l'activité progresse de 4,7%, à périmètre et change constants, à 2,64 MdsE.

Interparfums recule de 5% avec Rallye (-4,5%) et Waga (-3,5%)

Ipsen : -3% suivi de Teract, Boiron (-2,5%) avec Exail, STEF, Wavestone

Transgene : -2% avec Sword, Bastide, Lagardère

Valneva : -1,5% suivi de Euronext, TotalEnergies et Neurones