Clôture Paris : finalement en légère hausse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui grimpait en séance au-delà des 6.600 point, en progression de près de 2% à mi-séance, n'a finalement conservé qu'une avance modeste de 0,54% à 6.589 points en clôture. Le conflit militaire en Ukraine reste sous haute surveillance, alors qu'un responsable ukrainien a déclaré ce matin ne pas s'attendre à des "avancées majeures" lors des pourparlers de paix qui doivent s'ouvrir ce lundi en Turquie entre l'Ukraine et la Russie. En revanche un accord jugé "imminent" sur le nucléaire iranien fait redescendre le pétrole à 113$ le brent.

ECO ET DEVISES

Sur le front monétaire, les derniers commentaires 'hawkish' de responsables de la Fed ont fait grimper les anticipations de resserrement monétaire agressif... Les attentes portent désormais sur de multiples hausses de taux de 50 points de base lors des prochaines réunions. Les développements alimentent la volatilité des obligations avec le rendement des bons du Trésor à 10 ans à son plus haut niveau depuis mai 2019 et proche d'un niveau technique qui a agi comme résistance depuis la fin des années 1980. Bloomberg note que les rendements à plus long terme n'ont historiquement pas culminé avant les dernières étapes des cycles de resserrement, mais avec celui-ci qui vient tout juste de commencer, les rendements sont toujours confrontés à une pression haussière importante. La courbe continue de s'aplatir, le segment 5/30 ans s'inversant pour la première fois depuis 2006 et suscitant davantage de discussions sur un éventuel signal de récession. La courbe des rendements obligataires américains à cinq et trente ans s'est donc inversée ce lundi pour la première fois en 16 ans, suggérant que certains acteurs anticipent un ralentissement profond de l'économie.

Certains économistes affirment que la demande refoulée des ménages peut apporter un soutien, mais d'autres affirment que le resserrement du crédit et l'inflation élevée pourraient inciter les consommateurs et les entreprises à plus de prudence...

L'euro reste sous les 1,10/$ à 1,0970/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science : +11% suivi de Transgene (+7%) avec Ateme

Claranova : +6% avec Assystem, Groupe Crit et Showroomprivé, suivi de ID Logistics (+5%)

Orpea (+4,5%) a pris acte de l'annonce par Mme Brigitte Bourguignon (Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie) de sa décision de transmettre au procureur de la République le rapport de la mission de contrôle menée par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'Inspection générale des finances (IGF). "Cette transmission nous permettra de nous expliquer dans la sérénité, faire valoir nos droits et bien entendu collaborer avec la Justice à chaque fois que cela sera nécessaire", indique Orpéa qui poursuit : "Nous regrettons que le rapport de la mission d'inspection, ainsi que les 177 pages (hors pièces justificatives) de réponses très circonstanciées que nous lui avons apportées, ne soient pas rendus publics, ni mis à la disposition de l'ensemble des parties-prenantes. Les seuls éléments qui en ont été divulgués sont effet un pré-rapport présenté de manière accablante pour Orpea et ne prenant pas en compte nos réponses".

Burelle : +3,5% suivi de Believe, LNA

Parrot : +2,5% avec Korian, Bastide, BioMerieux, Legrand, Neoen, Eurofins

Les banques remontent avec BNP (+2%), SG (+1%) et Crédit Agricole (+0,5%)

Chargeurs : +1% avec STEF, LVMH, Amundi, Schneider

AXA (+0,6%) : le groupe a annoncé avoir cessé tout nouvel investissement dans des actifs russes et avoir pleinement appliqué toutes les sanctions internationales depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

VALEURS EN BAISSE

LFE : -12% avec Adocia (-10%) et Ose (-8%) avec JC Decaux (-7%)

SergeFerrari : -6% avec Valneva, Cegedim et Atari (-5%)

Advicenne : -4% suivi de Lysogène, Jacquet Metals (-3,5%) avec M&P

Thales (-2%) s'est félicité de la sélection de la frégate de défense et d'intervention (FDI) de Naval Group par la Grèce pour équiper ses forces. Une commande ferme de trois frégates de défense et d'intervention, plus une en option, a été signée par les autorités grecques.

CGG : -2% avec Bouygues, Rallye, Somfy, CGG

Legrand : -1,5% avec Alstom, Worldline, TF1, Total Energies, GL Events

Pharmagest (stable). Le groupe a publié un Chiffre d'affaires en hausse de 12,41% à 193,07 ME. Toutes les Divisions progressent souligne la direction. Avec l'intégration de PROKOV EDITIONS au T4 2021, "le groupe confirme la pertinence et l'efficience de l'élargissement de son offre aux logiciels métiers dédiés aux Professions Libérales de Santé". Le Résultat Opérationnel grimpe de 8,95% à 50,26 ME et le Résultat Net progresse de 25,97% à 41,15 ME. Le Résultat de Base par Action pointe à +27,78% à 2,60 euros. Le Dividende proposé au titre de l'exercice 2021 est de 1,05 euro par action (+10,5%).