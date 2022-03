Clôture Paris : finalement en légère hausse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a passé la première partie de la journée assez nettement dans le rouge avant de remonter progressivement la pente. L'indice de la bourse de Paris termine ainsi en légère hausse de 0,12% à 6.620 points et reprend près de 6% sur la semaine. Les discussions entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont rassuré ce vendredi.

Selon les médias chinois, Xi a déclaré que les conflits et la confrontation n'étaient bénéfiques à personne. Il a ajouté ne pas désirer la crise en Ukraine. Le leader chinois juge que Pékin et Washington doivent coopérer et assumer des responsabilités internationales, en faisant des efforts pour la paix mondiale.

L'absence de progrès dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine a quand même favorisé la hausse des prix des matières premières qui a' pesé sur les marchés actions. Les prix du pétrole ont en effet connu un nouveau rallye massif cette nuit : le Brent a bondi de plus de 10% à 109 dollars le baril. Un baril qui reste aujourd'hui entre 107 et 108 dollars.

VALEURS EN HAUSSE

* Beneteau grimpe de 3% à 14,4 euros ce vendredi, alors que le ROC annuel du groupe est ressorti à 95,8 ME, très nettement supérieur à la fourchette communiquée en novembre dernier (59-65 ME). Le management vise une croissance 2022 entre +11% et +14%, dont +10% à +13% sur la division Bateau. Le ROC est attendu entre 110 ME à 120 ME.

* Groupe ADP remonte de 4% à 132 euros en cette fin de semaine, dans un contexte international toujours aussi lourd qui plombe l'activité aérienne en Europe... Le broker HSBC a ajusté son objectif de cours à 100 euros, contre 80 euros auparavant, dans la foulée de la publication des comptes annuels et de la présentation de la nouvelle feuille de route stratégique pour la période 2022-2025.

* Plus forte hausse du CAC40, Eurofins poursuit sa remontée de 3,7% à 93,9 euros et reprend 12% sur la semaine.

* EDF progresse finalement de 1,7% à 9,47 euros. Le groupe a lancé une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de plus de 3,1 Milliards d'euros. L'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la 22ème résolution de l'assemblée générale mixte du 7 mai 2020, et entraînera l'émission de 498.257.960 actions nouvelles. Chaque titulaire d'actions EDF existantes enregistrées comptablement sur son compte titres à l'issue de la journée comptable du 18 mars 2022 recevra un DPS par action détenue. Les DPS seront détachés le 21 mars 2022 des actions existantes, et les actions existantes seront par conséquent négociées ex-droit à compter du 21 mars 2022. Le prix de souscription des Actions Nouvelles est de 6,35 euros.

VALEURS EN BAISSE

* TotalEnergies ne profite plus des cours du pétrole. Le titre perd 1% ce soir à 45,5 euros et n'affiche qu'un parcours stable sur la semaine.

* Michelin (-0,2% à 122 euros) a indiqué que le marché des pneus première monte, qui équipent les véhicules dès leur sortie d'usine pour les voitures et les camionnettes, avait reculé de 11% en Europe de l'Ouest et centrale en février, après -13% en janvier, mais avait augmenté de 3% en Amérique (après +1%) et grimpé de 19% en Chine (après une stagnation le mois précédent), de quoi faire ressortir une baisse totale à l'échelle mondiale de 2%, après -6% en janvier.

* TF1 recule de 2,7% à 8,69 euros et M6 de 2% à 17,1 euros. L 'Autorité de la concurrence a annoncé ce jour l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rapprochement entre les deux groupes audiovisuels. À ce jour, l'Autorité a déjà conduit une série de mesures d'instruction poussées, visant à recueillir les vues des opérateurs des principaux secteurs concernés par l'opération. En particulier, les fournisseurs, concurrents et clients des parties sur les marchés de l'acquisition de droits, de l'édition et de la distribution de services de télévision et de la publicité ont été invités à répondre à plusieurs tests de marché. Au terme de la première phase d'examen de l'opération, l'Autorité "considère que l'opération doit faire l'objet d'un examen approfondi, dit de 'phase 2'". Les différentes activités pour lesquelles l'Autorité poursuivra l'analyse des effets de l'opération sont, notamment, l'acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels, l'édition et la commercialisation de chaînes de télévision, la distribution de services de télévision et la publicité. Concernant ces activités, la nouvelle entité détiendrait en effet des parts de marché parfois importantes. Dans le cadre de cet examen approfondi, l'Autorité poursuivra son analyse de l'impact du développement des nouveaux usages en matière de consommation de services audiovisuels et de la pression concurrentielle exercée par les opérateurs digitaux mise en avant par les parties à l'opération.