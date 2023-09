Clôture Paris : finalement en légère baisse, sous les 7.300 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a terminé la semaine sans tendance claire, en repli de 0,27% à 7.297 points. Les premières estimations de l'inflation européenne ont montré hier un recul plus important que prévu de l'inflation sous-jacente en août, malgré un rebond de l'inflation totale, ce qui a plutôt rassuré les investisseurs sur le ralentissement de la dynamique des prix européens à deux semaines de la prochaine réunion de la BCE (14 septembre).

Les opérateurs ont en revanche quelque peu hésité cet après-midi devant les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, le 'refroidissement' du marché du travail étant encore loin d'être évident, à première vue du moins... Selon les données du Département américain au Travail, les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois d'août se sont ainsi établies au nombre de 187.000, à comparer à un consensus de 171.000 et à un niveau de 157.000 un mois auparavant. La lecture de juillet, précédemment évaluée à 187.000, est ainsi revue en nette baisse. Les créations de postes dans le privé se sont affichées au nombre de 179.000, contre 148.000 de consensus. Le taux de chômage progresse en revanche de 0,3 point à 3,8%, contre 3,5% de consensus de marché. Il ressort ainsi au plus haut depuis février 2022.

La variation de l'emploi salarié non-agricole total pour les deux mois précédents a été révisé en baisse de 110.000. Enfin, le salaire horaire moyen de tous les salariés du secteur privé non agricole a augmenté de 0,2%, soit une hausse légèrement inférieure au consensus (+0,3%) et au mois précédent (+0,3%). Sur 12 mois, le salaire horaire moyen affiche un bond de 4,3%, en ligne avec les attentes. Les opérateurs notent aussi l'amélioration du taux de participation, de 62,6% à 62,8%. Un plus grand nombre de personnes présentes sur le marché du travail devrait en effet signifier moins de pression à venir sur les salaires...

"La probabilité que l'institution monétaire américaine fasse une pause lors de sa prochaine réunion n'a jamais été aussi élevée", a estimé John Plassard, analyste chez Mirabaud. Pour Michael Arone, stratège en chef des investissements de State Street Global Advisors, le rapport "offre aux investisseurs le meilleur des deux mondes... Le marché de l'emploi s'assouplit juste assez pour tenir la Fed à distance tout en étant suffisamment fort pour éviter une récession économique".

L'indicateur PCE aux Etats-Unis sur la dynamique des prix, l'un des indicateurs d'inflation préférés de la Réserve fédérale, a montré hier que l'inflation poursuivait sa décrue outre-Atlantique... Une autre bonne chose pour la Banque centrale US. La probabilité d'un statu quo sur les taux de la Fed en septembre atteint désormais 93% après la publication du rapport de l'emploi, selon le baromètre Fedwatch de CME Group...

Le pétrole continue de monter à 88$ le brent, tandis que l'euro campe sous les 1,08$ et le Bitcoin sous les 26.000$.

VALEURS EN HAUSSE

Inventiva remonte de 6% avec ID Logistics

Lhyfe : +4,6% avec Ubisoft (+3,7%), Adocia et Innate

TechnipEnergies dans le sillage du baril grimpe de 3% avec CGG, Maurel et Prom, Esso et TotalGabon (+2,5%)

Sergeferrari : +2,5% suivi de MdM, GTT

Chargeurs : +2% avec Bic, Schlumberger, Medincell

Atos : +1,5% suivi de Vallourec, LNA et Carmila

TotalEnergies gagne 1,5%. Morgan Stanley a ajusté la mire de 64 à 66 euros ('surpondérer').

Pernod Ricard reprend timidement 0,1% ce vendredi, après sa correction de plus de 6% hier, dans la foulée de son point annuel et de prévisions prudentes pour le premier trimestre de l'exercice 2023-2024... Parmi les avis de brokers, Jefferies reste positif sur Pernod Ricard avec un objectif de cours qui passe de 235 à 230 euros, Stifel ajuste sa cible de 210 à 202 euros ('conserver') et la Deutsche Bank réduit son objectif de 162 à 159 euros ('vendre').

VALEURS EN BAISSE

Renault trébuche de 6%, plombé par une note d'analyse. UBS a en effet dégradé le titre du constructeur à 'vendre' en coupant son objectif de 42 à 31 euros. La banque explique que les performances financières de Renault pourraient rester solides au cours des prochains trimestres, peut-être même avec des surprises positives, mais la plupart des indicateurs ne s'améliorent plus. Les constructeurs 'historiques' sont les plus menacés par la concurrence chinoise croissante et par Tesla, ajoute le courtier. L'introduction en bourse d'Ampere ne semble par ailleurs pas susceptible de débloquer une valeur significative.

Believe : -5% avec Casino et McPhy

Nacon recule de 3% suivi d'Orpea, Argan

Carrefour reperd 2,2%. 75 industriels parmi les plus gros se sont engagés à rouvrir des négociations tarifaires avec les distributeurs en France au mois de septembre, avec pour objectif d'arriver à une baisse de tarif "dès le mois de janvier 2024", a déclaré Bruno Le Maire sur France 2. "Les 75 plus grands industriels vont s'engager dès maintenant dans la négociation tarifaire avec les distributeurs, dès le mois de septembre jusqu'au 15 octobre, avec pour objectif d'avoir une baisse de tarif dès le mois de janvier 2024", a expliqué le ministre de l'Economie.

Worldline recule de 2% avec Elior, Stellantis, Aubay

Eramet : -1,8% avec Exail, Neoen

Airbus : -1,5% avec Scor, Icade, Safran, Alstom, Bolloré, BioMérieux après ses comptes.