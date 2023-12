Clôture Paris : finalement en légère baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est resté proche de ses records historiques de la veille ce mercredi, avant de terminer en légère baisse de 0,16% à 7.531 points. De nouveaux records sont toutefois été atteints aujourd'hui en séance pour certaines grandes valeurs comme L'Oréal ou Air Liquide.

Le rendez-vous de la Fed ce soir à l'issue de la réunion de son dernier conseil monétaire de l'année pourrait constituer un nouveau catalyseur. Les investisseurs seront particulièrement attentifs au ton employé afin de déceler des signes sur l'évolution de la conjoncture et la trajectoire à long terme des taux d'intérêt, alors qu'un nouveau statu quo sur les coûts d'emprunt pour cette réunion ne fait guère l'objet de doutes... En attendant, l'euro campe sur les 1,08/$. Le pétrole revient à 74$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

SII (+31% à 69,50 euros) a annoncé la conclusion d'un protocole d'investissement entre les membres du groupe familial de Bernard Huvé (fondateur et président du conseil de surveillance de SII), Eric Matteucci (président du directoire de SII), les autres membres du directoire de SII, la société SII Goes On et des fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC, en vue du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions SII. L'offre est formulée à un prix de 70 euros par action SII. Elle sera ouverte pour une durée de 10 jours de négociation, et éventuellement suivie d'un retrait obligatoire, si les conditions sont réunies, notamment l'atteinte d'un seuil de 90% du capital et des droits de vote théoriques de la société.

Wavestone : +6% avec Assystem, Lumibird (+5,5%)

Le fabricant de ciments innovants sans clinker Hoffmann Green Cement Technologies grimpe de 5,5% après avoir annoncé la signature d'un accord avec un partenaire qui établit les grands principes d'un contrat de licences exclusif en vue de construire plusieurs unités Hoffmann en Floride, État du sud-est des États-Unis. Le groupe précise que ce contrat de licences débouchera sur la construction de plusieurs usines Hoffmann en Floride. Ces usines seront financées et exploitées par le partenaire qui commercialisera les ciments décarbonés 0% clinker d'Hoffmann Green dans l'ensemble de la Floride. En contrepartie de ce transfert industriel et technologique, Hoffmann Green percevra des redevances générées par ce modèle de licences...

Aubay : +4,5% avec S30

Groupe Crit : +3,5% avec Casino, LDC

Lhyfe : +2,5% suivi de Sword, Transgene, Xilam, Ose

Sopra Steria : +1,5% avec STEF, Scor, Alten, Engie et Icade

En hausse de près de 1% Hermes International est aidé par JP Morgan qui est 'neutre' sur le dossier mais avec un objectif de cours relevé de 1.950 à 2.050 euros.

L'Oréal gagne 0,1% proche de 450 euros, nouveau sommet historique du groupe de cosmétiques. Bernstein reste à 'surperformance' sur le dossier, tout en réhaussant son objectif de 440 à 480 euros.

Nouveau record aussi pour Air Liquide à presque 180 euros.

VALEURS EN BAISSE

SergeFerrari : -11% suivi de McPhy (-6%) et de Ramsay (-5%)

Quelques baisses significatives à signaler dans le palmarès du CAC40, dont Carrefour (-5%) et Orange (-3%)

Rallye : -4% suivi de P&V, Teract

SMCP : -3,5% avec Alstom, Worldline

M6 perd 3%. JP Morgan a abaisse le curseur de 19 à 15 euros ('neutre').

Renault : -2,5% avec SES, TF1

Verallia : -2% suivi de Seb