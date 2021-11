Clôture Paris : finalement en légère baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a aligné une troisième séance de baisse consécutive ce lundi, en léger repli de 0,10% à 7.105 pts dans un marché plutôt calme, alors que les publications trimestrielles touchent à leur fin. La Bourse de Paris ne suit pas Wall Street qui salue ce soir l'annonce de la Maison Blanche qui a choisi de reconduire Jerome Powell à la tête de la Fed... La gouverneure Lael Brainard va quant à elle prendre le poste de vice-présidente, remplaçant Richard Clarida. Ce second mandat de Powell assurera donc une continuité de politique monétaire appréciable, à l'heure du début du tapering et de la levée progressive du soutien de la banque centrale américaine. Joe Biden a affirmé sa confiance dans la capacité de Powell et Brainard à maîtriser l'inflation et à parvenir au plein emploi. Il estime que cela permettra de rendre l'économie américaine "plus forte que jamais".

Il s'agit de la levée d'une incertitude pour les marchés financiers, alors que certains jugeaient possible que Biden choisisse plutôt Brainard, considérée comme étant plus alignée sur ses priorités, pour le poste de présidente. Le président américain a trouvé là un bon compromis. Powell avait été récemment fragilisé par la médiatisation des investissements de plusieurs responsables de la Fed, mais pas suffisamment, donc, pour compromettre sa reconduction.

ECO ET DEVISES

L'actualité de la crise sanitaire préoccupe toujours quant à elle, avec un recrudescence des cas qui se confirme en Europe et des mesures sanitaires qui se renforcent de nouveau...

L'euro reste discuté ce soir à 1,1260/$, tandis que le pétrole remonte sur les 80$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Artmarket rebondit de 31% dans une ambiance toujours aussi spéculative

Vallourec (+10,7%%) Il avait décroché de 14% jeudi dans le sillage d'un léger avertissement sur résultats. La valeur a été aujourd'hui soutenue par une note de Kepler Cheuvreux qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur avec une cible remontée de 9,4 à 11 euros. Le marché est globalement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 6 analystes sont 'positifs', 2 à 'conserver' un seul est 'neutre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 11,56 euros.

Atari : +9% avec Abionyx

Transgene : +6% avec Aramis

Guerbet : +5% avec Navya (+4%), Burelle, Eramet

Maurel & Prom : +3% suivi de Esi Group

Michelin : +2,5% avec LNA, Assystem, CGG

Vivendi (+2%). Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré bénéficie de l'annonce d'une offre non contraignante de 12 milliards de dollars de KKR sur Telecom Italia (TIM). L'offre du fonds américain représente une prime de 45,7% par rapport au cours de clôture de vendredi et intervient alors que l'administrateur délégué de TIM, Luigi Gubitosi, est bousculé, notamment par son premier actionnaire Vivendi, à la suite de deux avertissements sur résultats en trois mois. Le conseil d'administration de TIM, présidé par Salvatore Rossi, s'est réuni pendant plusieurs heures dimanche après-midi et, dans une brève déclaration, n'a pas indiqué s'il allait soutenir l'offre, qualifié d'"amicale" par KKR. Selon des personnes ayant une connaissance directe de la situation citées par 'Bloomberg', il est peu probable que Vivendi, actionnaire de Telecom Italia avec 24% du capital, soutienne l'offre de KKR, qu'il considère comme insuffisante.

Arkema : +2% suivi de SMCP, Publicis, Inventiva, JC Decaux

Technip Energies : +1,5% avec Rubis, SG, BNP Paribas

VALEURS EN BAISSE

Valneva rechute de 11% suivi de Poxel (-4%) et de Altarea avec Ateme

Catana: -3% avec Ubisoft et Pharmagest

SoiTec : -2,5% suivi de McPhy, DBV, Capgemini, Innate, Argan

L'Oréal cède 2%. Morgan Stanley a dégradé le titre du numéro un mondial des cosmétiques à 'pondération en ligne', estimant qu'il est temps de prendre une 'pause'. Compte tenu des niveaux de valorisation atteints, il est "de plus en plus difficile de taper sur la table". Le groupe continue néanmoins de figurer parmi les meilleures réussites en matière d'allocation de capital dans le secteur de la consommation de base et l'analyste s'attend à ce que la société maintienne sa surperformance par rapport à ses pairs au cours des prochaines années. Il voit néanmoins plus de potentiel ailleurs, notamment du côté de Pernod Ricard et Diageo, qui présentent également un fort pouvoir de fixation des prix. L'objectif est maintenu à 435 euros.

Hermès rend 1,5% après sa flambée de la semaine dernière.

Bastide : -1,5% avec Icade, Neurones, Interparfums

Airbus (-0,5%). La CMA CGM et Airbus ont signé un protocole d'accord pour l'achat de 4 avions cargo A350F. Cette commande, qui doit être finalisée dans les prochaines semaines, portera la flotte Airbus opérée par CMA CGM à 9 appareils, dont 5 A330-200F.