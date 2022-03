Clôture Paris : finalement en hausse de 0,85%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Encore une séance particulièrement volatile ce vendredi en bourse de Paris qui grimpait dans l'après-midi de plus de 2% sur des espoirs d'avancées diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie, avant de limiter son avance à 0,85% à 6.260 pts après deux séances déjà très agitées (+7,13% et -2,83%).

L'annonce d'une hausse de 7,9% en rythme annuel des prix à la consommation en février aux Etats-Unis préoccupe par ailleurs les investisseurs à moins d'une semaine de la probable première hausse de taux de la Réserve fédérale. Les investisseurs doivent aussi digérer les dernières décisions de la Banque centrale européenne, qui a fait le choix d'accélérer l'arrêt de ses achats d'actifs et de laisser la porte ouverte à un relèvement de taux d'ici la fin de l'année malgré l'impact récessif de la guerre...

Le pétrole termine ce soir sur les 112$ le brent, tandis que l'euro revient sur les 1,09/$.

VALEURS EN HAUSSE

Poxel grimpe de 33% suivi de Adocia (+15%) et de Ateme (+13%)

TFF : +11% avec Mauna Kea (+10%) et SES Imagotag (+8%)

Soitec (+7%) a fait part de la mise en place d'une nouvelle unité de fabrication à son siège social à Bernin, en France, destinée principalement à la fabrication de nouveaux substrats en carbure de silicium répondant aux défis majeurs des marchés du véhicule électrique et de l'industrie. Cette extension permettra également de soutenir les activités de Soitec dans le domaine du silicium sur isolant (SOI) en 300 mm. Le bâtiment et les installations sont destinés à augmenter la production globale et ultérieurement à fabriquer des substrats SmartSiC innovants. "Le matériau semi-conducteur SmartSiC apportera des avantages qui vont changer la donne sur les marchés de l'électromobilité et de l'énergie", commente Soitec.

Le groupe de distribution de produits pétroliers Rubis grimpe de plus de 7%, alors que le groupe a délivré en 2021 une croissance de son résultat opérationnel courant de 7% à 392 ME, à peine 5% en deçà du niveau record de 2019. Le résultat net part du Groupe est en croissance de 4% par rapport à 2020 et se situe 5% en deçà du niveau atteint en 2019 lequel intégrait 100% de Rubis Terminal. Rubis proposera une augmentation du dividende à 1,86 euro. Rubis précise ne pas avoir d'opérations ou d'actifs en Ukraine et ne pas s'approvisionner pas auprès de fournisseurs ukrainiens ou russes. À ce jour, le groupe n'a donc pas d'exposition directe à ce risque...

Spie (+6%). Le leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a dévoilé de robustes comptes annuels, avec notamment un flux de trésorerie disponible "substantiellement" supérieur aux attentes du marché et une amélioration des marges, souligne Bryan Garnier ('achat').

GL Events : +6% avec Valneva, Imerys

EDF : +5,5% sur des rumeurs de retrait de la cote, suivi de McPhy et Voltalia

Vallourec : +5% avec Transgene, JC Decaux

Guillemot : +4% avec Navya, Believe, Casino

Rallye : +4% avec Savencia, CGG

Nexans : +3% suivi de Esi et Airbus

EssilorLuxottica grimpe de 2,8%. Le numéro un mondial des verres optiques a réalisé une solide fin d'année 2021 et confirmé ses objectifs de moyen terme. Le groupe a dégagé sur le dernier exercice un résultat opérationnel de 3,03 milliards d'euros, contre 2,8 MdsE en 2019, pour un chiffre d'affaires publié de 17,85 MdsE, en hausse de 20% par rapport à 2019 et de 40% par rapport à 2020. Le groupe table sur une marge d'exploitation ajustée de 19% à 20% à l'horizon 2026 et a confirmé prévoir pour la période 2022-2026 une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5% à taux de change constants.

VALEURS EN BAISSE

Groupe Crit : -5% avec Oeneo

LISI : -4,5% avec STEF et Atari (-4%) suivi de HDF

Jacquet Metals : -3% avec Synergie

Eramet : -2,5% suivi de P&V, Tikehau, Valeo, Wavestone

Technip Energies : -1,5% avec Faurecia, Innate et Interparfums.