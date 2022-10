Clôture Paris : finalement en hausse !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Encore beaucoup de mouvement dans le palmarès boursier du jour en raison du très grand nombre de publications trimestrielles qui continuent de tomber... La tendance qui était négative une bonne partie de la séance s'est retournée en fin de journée dans le sillage de la remontée de Wall Street. Le CAC40 termine en hausse de 0,46% à 6.273 points. Le marché parisien fait le tri parmi les annonces du jour avec côté baisses Air France-KLM ou Bic, tandis que dans le vert, Danone, Airbus, Safran, Holcim ou encore Sanofi se sont distingués ! Après la nouvelle hausse des taux de la BCE hier de 0,75 point, l'euro s'est stabilisé sous la parité face au dollar. Le baril de pétrole campe sur les 95,60$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Holcim : +4% après la révision en hausse de ses prévisions, suivi de Manitou

Maisons du Monde avance de 3,7% au lendemain de son point trimestriel, et aligne une cinquième séance consécutive dans le vert. Le leader européen de la maison inspirante et accessible a réitéré ses objectifs 2022 après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 882,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, en repli de 5,9% sur un an, mais en hausse de +8% par rapport à 2019. Le plan d'action annoncé en mai visant à contenir les coûts et protéger le cash est en bonne voie, a précisé la direction.

Airbus (+3,7%) a fait part d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 27% à 13,31 milliards d'euros. Le groupe a relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour 2022 en raison de la vigueur du dollar et a réaffirmé ses objectifs de livraison et de production, tout en retardant de quelques mois la mise en service de son nouveau monocouloir, l'A321XLR. Le constructeur aéronautique a enregistré un Ebit ajusté au troisième trimestre en hausse de 26% à 836 millions d'euros, ce qui ressort nettement sous les attentes des analystes qui tablaient sur 887 millions d'euros en moyenne.

Sanofi (+3%) a révisé en légère hausse la prévision de bénéfice net par action de ses activités pour l'exercice 2022, après une croissance de 9% à changes constants de ses ventes au troisième trimestre, soutenue par la médecine de spécialités et les vaccins. Le groupe table désormais sur une hausse d'environ 16% à changes constants de son BNPA, contre 15% de croissance attendue en juillet dernier. Le résultat opérationnel des activités du groupe Sanofi a grimpé de 26,5% au troisième trimestre à 4,5 Milliards d'euros, ce qui est nettement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de la place qui était située 4,18 Milliards d'euros. La vigueur du dollar a également amplifié la croissance des revenus du groupe à l'international...

Danone gagne 3%. Les objectifs 2022 sont relevés avec une croissance du chiffre d'affaires désormais attendue entre +7 et +8% en données comparables. La marge opérationnelle courante supérieure à 12% est confirmée.

Rexel : +3% avec Edenred

Safran (+2,5%) a relevé ce matin ses prévisions de chiffre d'affaires et de cash-flow libre pour 2022, alors que son CA du troisième trimestre a progressé de 29,9% en rythme annuel, porté par un dollar fort... Le chiffre d'affaires de Safran a grimpé de 17,9% sur une base organique au troisième trimestre à 4,85 Milliards d'euros, grâce notamment aux activités Propulsion et Aircraft Interiors. Le groupe, qui anticipait un chiffre d'affaires compris entre 18,2 et 18,4 Milliards d'euros en 2022, s'attend désormais à ce qu'il se situe autour de 19 Milliards d'euros, prévoyant une croissance des activités de service et une hausse du dollar.

SES : +2,5% suivi de Alstom, Technip Energies

Schneider remonte de 1,5% avec Carrefour, Thales, Vinci, Mersen, Air Liquide, Veolia, Eiffage, Orange.

VALEURS EN BAISSE

Orpea continue de chuter, en repli de 20% avec Korian dans le même secteur (-17%)

Solutions 30 (-17%) a prévenu que son chiffre d'affaires 2022 devrait rester sur les mêmes niveaux que celui de 2021, tandis que la progression de la marge d'EBITDA sur la fin d'exercice est soumise aux négociations tarifaires en cours. A partir de 2023, Solutions 30 espère renouer avec une croissance plus dynamique portée par le développement soutenu des activités hors de France, et enregistrer une amélioration de sa rentabilité.

Air France-KLM (-13%) a fait état d'un résultat d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes de la place, grâce à une reprise de la demande et malgré une baisse des capacités en sièges et la pression inflationniste sur les coûts. La compagnie aérienne a ainsi enregistré un résultat d'exploitation de 1,02 Milliard d'euros au troisième trimestre, supérieur aux 844 Millions d'euros anticipés par un consensus de place. AirFrance-KLM a par ailleurs affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 8,11 Milliards d'euros, un résultat supérieur aux niveaux de 2019 et a confirmé sa prévision de capacité annoncée en juillet dernier pour l'année en cours et le quatrième trimestre, en se disant "confiant dans la poursuite de la reprise". Pour le premier trimestre 2023, le groupe aérien anticipe des capacités à environ 90%.

Bic plonge de 11% après son point trimestriel. Si le groupe a fait état d'une forte croissance sur neuf mois avec un chiffre d'affaires de 1,707 milliard d'euros, en hausse de +1,6% à base comparable et de 13,8% à taux de change constants, sa marge brute a baissé de 2,5 points à 48,9% en publié, et de 2,8 points hors Inkbox. Le résultat d'exploitation ajusté augmente de 8% à 268,5 ME mais la marge recule de 210 pb à 15,7%. L'effet de levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d'affaires (+4,2 pts) a été plus que neutralisé par la hausse des dépenses de soutien à la marque (-0,9 pt), et des dépenses opérationnelles (-1,6 pt) ainsi que par l'impact des récentes acquisitions dont Inkbox (-0,9 pt), précise le management.

Casino : retombe de 6% après son envolée d'hier, suivi de Aramis (-5%) et de Atos (-4%)

Valeo recule de 3,5% après son chiffre d'affaires trimestriel et des prévisions annuelles confirmées.

Vallourec : -3% avec Xilam, Icade et STM (-2,5%)