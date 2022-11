Clôture Paris : finalement dans le vert !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Sous les 6.400 points ce matin, le CAC40 a refait progressivement son retard pour finalement gagner 0,39% en clôture à 6.442 points. De façon générale, les prises d'initiatives ont quand même été limitées aujourd'hui sur les marchés boursiers internationaux, en raison de l'imminence du scrutin de mi-mandat aux Etats-Unis... Les Républicains sont favoris, mais les marchés attendent de voir quelle situation ressortira du scrutin, le risque de blocage politique n'étant pas à exclure.

Par ailleurs, le nombre de cas de COVID-19 est ressorti en forte hausse à Guangzhou, grand pôle industriel du sud du pays, comme dans d'autres grandes villes selon les derniers chiffres officiels, de quoi refroidir les rumeurs de voir la Chine abandonner sa politique "0 Covid" qui circulent depuis quelques jours déjà...

L'euro campe à la parité face au dollar. Le pétrole remonte sur les 97$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Elior : +11% suivi de Navya (+10%) et de X-Fab (+6,7%) avec Forsee Power et Latecoère

Stedim : +5% avec SoiTec

En tête du CAC40, STM avance de 4,4%. Morgan Stanley a initié le suivi de cinq acteurs européens des semi-conducteurs, estimant que le secteur entre dans la "dernière manche" d'un ralentissement... Si la banque américaine favorise ASML et BE Semiconductor, elle débute la couverture du groupe franco-italien avec un avis 'pondération en ligne' et 36 euros dans le viseur. Le secteur semble attrayant après la dévaluation de cette année et bien que cela ne soit pas encore terminé, le ratio rendement/risque devient "attrayant" à mesure que les risques passent des multiples aux bénéfices, écrivent les équipes de MS. Du côté de STM, le broker se montre relativement prudent en raison de la faiblesse des prix dans un certain nombre de marchés finaux.

Lacroix gagne 4,2%. Malgré des tensions persistantes sur les approvisionnements des composants, le spécialiste des équipements de signalisation routière anticipe désormais un chiffre d'affaires proche des 700 ME sur l'ensemble de l'exercice 2022 (contre précédemment un objectif de 665 ME, dont 15 ME d'impact du dollar en fourchette haute). L'objectif de rentabilité n'est pas modifié, à savoir une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2% sur l'ensemble de l'exercice.

SopraSteria : +3,5% suivi de ALD, Aures, Alstom

Amundi : +3% avec Alten, DS, Eurofins, Synergie, S30, Antin

BioMerieux : +2,5% suivi de Getlink, JC Decaux, Faurecia, Aramis, Atos, HDF

Air France-KLM (+2%) a conclu un accord avec l'Etat français et le syndicat des 9 banques participant au PGE pour procéder au remboursement anticipé de 1 milliard d'euros sur les 3,5 milliards d'euros d'encours. Ce montant comprend 800 millions d'euros pour le règlement de la tranche venant à échéance le 6 mai 2023 et 200 millions d'euros pour la tranche venant à échéance le 6 mai 2024.

Legrand : +2% suivi de Kering, Casino, Seb, Orpea, Somfy.

VALEURS EN BAISSE

P&V : -4% suivi de Oeneo, Poxel (-3,5%)

Renault perd 3,5% après la présentation du 3ème chapitre de son plan 'Renaulution' en amont d'une journée investisseurs attendue de longue date. Comme prévu, le groupe va séparer ses activités électriques (Ampere), dans lesquelles une participation capitalistique de Nissan est toujours à l'étude mais n'a pas encore fait l'objet d'un accord définitif, de son activité historique de véhicules thermiques et hybrides innovants à faibles émissions, détenue à 50-50 avec le Chinois Geely. Le management compte sur cette scission pour doper sa rentabilité au cours des prochaines années. Il vise désormais une marge opérationnelle supérieure à 8% en 2025, et de plus de 10% en 2030, contre 3,6% en 2021 et au moins 5% attendu cette année. Le groupe au losange, qui compte introduire en bourse Ampere au plus tôt au second semestre 2023 (sous réserve des conditions de marché), table également sur un free cash-flow supérieur à 2 milliards d'euros par an en moyenne sur 2023-2025, et de plus de 3 MdsE par an en moyenne sur 2026-2030.

Voltalia : -3% avec Xilam

Transgene : -2,5% avec Imerys, Manitou, Ubisoft, CGG

Carrefour (-1,7%) engage aujourd'hui son nouveau plan stratégique, 'Carrefour 2026', pour accélérer sa transformation dans un contexte macroéconomique, géopolitique et climatique inédit. "Après avoir réussi son redressement, Carrefour est en position de force pour affronter les crises et accroître son leadership en s'appuyant sur sa raison d'être, la transition alimentaire pour tous, et son modèle omnicanal, fondé sur le digital, présenté en 2021" commente la direction. A l'appui de cette nouvelle ambition, Carrefour augmente son rythme d'investissements annuels à 2 MdsE (vs. 1,7 MdE) et fixe l'objectif d'un cash-flow libre net supérieur à 1,7 MdE à horizon 2026.

TotalEnergies : -1,5% avec Bastide, LFE, SQLI, TechnipEnergies, Boiron, Tikehau

Sodexo : -1% avec Pernod Ricard et Dassault Aviation