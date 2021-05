Clôture Paris : finalement dans le rouge

Comme hier, le CAC40 qui a franchi de nouveau les 6.400 points en matinée n'a pas pu tenir ce cap, en repli finalement de 0,21% à 6.353 pts en clôture, après avoir touché un nouveau pic depuis novembre 2000 à 6.412 points peu après l'ouverture...

Parmi les publications trimestrielles, Iliad a déçu en se focalisant sur la 5G. A l'inverse, les titres TF1 et M6 ont été dopés par l'annonce de leur rapprochement dans le secteur des médias.

ECO ET DEVISES

Les marchés sont dans l'attente des annonces de Joe Biden et de l'actualité du projet de relance. Les sénateurs républicains doivent livrer leur contre-proposition sur le plan d'infrastructures. Selon Axios, Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, devrait demander à la communauté des entreprises de soutenir le projet Biden de 2.300 milliards de dollars lors d'un discours devant la Chambre US de Commerce.

Dans des marchés plutôt attentistes donc, la parité euro/dollar s'inscrit à 1,22 et le baril de Brent se négocie au-dessus des 69$. Le bitcoin recule encore sur Bitfinex à 43.000$ environ. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans évolue stable à 1,65%.

VALEURS EN HAUSSE

Abionyx : +8,8% suivi de Beneteau (+8%)

TF1 (+7%) / M6 (+4%) : L'avenir du groupe de télévision, mis en vente par son principal actionnaire, l'allemand Bertelsmann, est désormais scellé. Bouygues et sa filiale TF1 ont annoncé lundi soir entrer en négociations exclusives avec l'allemand Bertelsmann pour le rachat du groupe de médias M6. Dans un communiqué commun avec TF1 et M6 et RTL Group, Bouygues a précisé qu'il détiendra 30% de la nouvelle entité et que Bertelsmann en conservera 16%.

Genomic : +6% avec Ubisoft (+5%) et Lisi qui remonte de 4% avec Orapi

Engie (+3%) a enregistré au premier trimestre un résultat opérationnel courant de 2,1 milliards d'euros (+8,3% en données brutes, +10% en organique), un Ebitda de 3,2 milliards (+5,3% en brut, +7,3% en organique) et un chiffre d'affaires de 16,9 milliards (+2,3% en brut, +4,8% en organique). Engie a précisé dans un communiqué qu'il visait un résultat net récurrent de 2,7 milliards à 2,9 milliards d'euros en 2023, à comparer avec un objectif de 2,3 milliards à 2,5 milliards confirmé pour 2021. La perspective pour 2023 n'inclut pas l'entité "Bright", en cours de création autour d'une partie des activités de services d'Engie, dont la cession est envisagée.

Balyo : +3% avec Fermentalg et SMCP, suivi de Atari

Air France KLM : +2,5% avec Xilam, Alstom et Technip Energies avec Cie des Alpes

Vivendi (+1,6%) a annoncé qu'il réfléchissait à une vente de 10% de ses actions Universal Music Group (UMG) à un investisseur américain ou au placement via une offre publique de 5% à 10% du capital de sa filiale. "Préalablement à la distribution de 60% du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi, le groupe analyse l'opportunité d'une vente de 10% de ses actions UMG à un investisseur américain ou celle de procéder à une offre au public d'au moins 5% et jusqu'à 10% du capital d'UMG", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Bolloré : +1,5% avec Mersen, Colas, McPhy, Faurecia

VALEURS EN BAISSE

Iliad (-10%) : Le groupe a suspendu son objectif 2021 de cash-flow opérationnel pour la France d'environ 900 millions d'euros hors B2B et annoncera en septembre un objectif révisé prenant en compte l'accélération des investissements 5G et, dans une moindre mesure, à la sécurisation de stock de composants et d'équipements électroniques compte tenu du contexte de pénurie actuel.

Navya : -5% avec Plastivaloire (-5%) qui a réalisé au premier semestre 2020-2021 un chiffre d'affaires de 373,3 Me en croissance de +1,8%, réalisant ainsi le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de son histoire, malgré un contexte toujours pesant sur le plan sanitaire.

Gl Events : -2,5% avec Europcar, Burelle, Bigben, Crit et Orpea

Amundi : -1,5% suivi de Korian, Somfy, Bouygues

L'Oreal : -1% avec Casino, Innate, Nexans

AXA : -0,5% suivi de Air Liquide, Getlink, Safran