Clôture Paris : fin de semaine stable

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Fin de semaine calme en bourse de Paris ce vendredi. Le CAC40 a terminé en baisse symbolique de 0,03% à 6.553 points, non sans avoir progressé en séance de près de 1% au plus haut... Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son deuxième mois, le marché semble désormais dans une phase attentiste. Les pays occidentaux se sont engagés à Bruxelles à renforcer leur aide à l'Ukraine tout en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie.

Concernant l'or noir, les cours pétroliers restent haut perchés à 120$ le brent. Les États-Unis ont confirmé leur intention de livrer au moins 15 milliards de mètres cubes de GNL supplémentaires à l'Europe cette année afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'énergie russe... A plus long terme, l'objectif est que le volume supplémentaire des livraisons américaines de GNL s'établisse à environ 50 milliards de mètres cubes chaque année au moins jusqu'en 2030, selon une note d'information diffusée par la Maison blanche. Le Spiegel a rapporté que l'Allemagne voulait réduire de moitié sa dépendance au pétrole russe d'ici l'été. Certains se concentrent aussi sur le succès récent des contre-offensives ukrainiennes.

ECO ET DEVISES

Sur le front économique, l'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de mars 2022 est ressorti à 59,4, contre 59,7 de consensus et 59,7 également pour la lecture flash (préliminaire). Cet indice de confiance ressort au plus bas depuis août 2011, alors que le sous-indice des perspectives a trébuché au plus bas depuis octobre 2011.

D'après la National Association of Realtors américaine ce vendredi, l'indice des promesses de ventes de logements du mois de février 2022 a corrigé encore de 4,1% en comparaison du mois antérieur à 104,9, contre un consensus de +1% mesuré par FactSet, et après une chute de 5,8% en données révisées pour le mois de janvier.

L'euro termine la semaine sur les 1,10/$.

VALEURS EN HAUSSE

Ateme : +8% avec Gecina (+7%)

Vallourec gagne 7%. Oddo BHF a remonté le curseur sur Vallourec de 13 à 14,5 euros tout en maintenant son avis 'renforcer'.

LFE : +6% avec Burelle, Eramet qui pointe encore encore plus haut

Virbac remonte de 5% avec Klepierre, Carmila, Catana

Icade : +3,5% avec Dassault Aviation, GTT, SergeFerrari

TF1 : +3% avec M6 et M&P

JC Decaux : +2,5% avec Publicis, CGG, ADP, Technip Energies, Thales (+2%)

Biosynex (+2,2%) a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 382,5 ME, soit une multiplication par 2,5 par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net 2021 atteint 104 ME (multiplié par 3,3 par rapport à 2020) et fait ressortir une marge nette de 27,2%. Compte-tenu du niveau de performance élevé en 2021, le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 24 mars, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 9 mai le versement d'un dividende unitaire de 2 euros par action contre 0,20 euro au titre de l'exercice 2020.

Hermes : +1,5% avec Eurazeo, Trigano, Believe

Orange (+0,8%) a retenu la candidature de l'actuel président de Valeo, Jacques Aschenbroich, pour prendre la présidence du conseil d'administration de l'opérateur français de télécommunication, indique Le Monde sur son site internet. La nomination de Jacques Aschenbroich, en remplacement de Stéphane Richard qui a présenté sa démission en fin d'année dernière après sa condamnation en appel dans l'affaire de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais, doit être validée en conseil d'administration le 30 mars puis en AG le 19 mai, ajoute le quotidien. "Donné favori dès le départ, Jacques Aschenbroich a remporté la course pour la présidence d'Orange", écrit Le Monde, qui ne cite pas ses sources.

VALEURS EN BAISSE

Valneva retombe de 9% suivi de Ose

OVH perd 7%. Morgan Stanley a dégradé l'action du groupe de services de cloud computing à 'sous-pondérer' tout en réduisant son objectif de 22 à 20 euros. La banque évoque notamment une valorisation 'challenging'.

Cegedim perd 6,5%. Le résultat opérationnel courant de en 2021 a reculé de 4,4% pour s'établir à 39,9 ME. Ce recul résulte principalement d'un impact négatif de 4,5 ME dû à une moindre capitalisation de R&D et à une hausse des amortissements de R&D. Le résultat net part du Groupe s'établit à 26,2 ME en 2021 contre 10,8 ME en 2020. Lors de l'Assemblée générale du 17 juin 2022, il sera proposé de fixer le dividende à 0,50 Euro par action. Cegedim anticipe en 2022, une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5%. Le Résultat opérationnel courant devrait rester stable du fait des forts investissements envisagés, notamment pour Cegedim Santé.

Guillemot : -5% après ses comptes suivi de Voltalia et de Adocia avec 2CRSI

McPhy : -4% avec Chargeurs, Abivax, DBV

Aramis : -3,5% suivi de Alstom, Faurecia, EDF, Groupe Gorgé

Elior : -2% avec Guerbet, BioMerieux, Verallia

Interparfums : -1,5% avec Atos