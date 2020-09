Clôture Paris : fin de semaine prudente

La tendance est restée hésitante ce vendredi avec un CAC40 qui a évolué proche de l'équilibre en séance pour terminer en légère hausse de 0,2% à 5.034 pts. Un CAC40 qui va d'ailleurs prochainement évoluer avec la sortie du groupe hôtelier Accor (-4%), remplacé par le groupe ferroviaire Alstom (+1,6%) à partir du lundi 21 septembre.

Les opérations financières se poursuivent en parallèle sur la place parisienne avec cette fois Next Private, contrôlé par Patrick Drahi, qui a annoncé lancer une OPA sur la maison-mère de SFR, Altice, à hauteur de 4,11 euros par titre en numéraire, matérialisant une prime de quelque 24%.

La cote américaine, qui avait encore souffert hier soir tente de reprendre ses appuis ce jour, en léger rebond. Le baril de brut WTI évolue peu à 37,45$ (+0,2%), alors que le Brent fléchit de 0,3% à 39,95$. L'once d'or abandonne 0,5% à 1.950$.

Les marchés ont trouvé un peu de réconfort dans la prévision de Goldman Sachs, qui vient de relever à 'surpondérer' sa recommandation sur les bourses mondiales à un horizon de 3 mois, évoquant une "inflexion" dans la croissance des profits des entreprises cotées et un possible rattrapage sur les 'cycliques'.

ECO ET DEVISES

L'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'août 2020 est ressorti en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus. Il grimpe de 1,3% sur un an. Hors alimentation et énergie cette fois, le 'CPI' américain d'août progresse de 0,4% par rapport à juillet, contre +0,2% de consensus. Il s'apprécie de 1,7% en glissement annuel.

La balance budgétaire américaine du mois d'août sera quant à elle publiée dans la soirée, à 20 heures (consensus de 315 milliards de dollars de déficit).

Sur le front économique à l'international ce jour, l'indice final des prix à la consommation en Allemagne a décliné de 0,1% en août, lecture négative en ligne avec les attentes.

Au Royaume-Uni, le PIB est comme prévu ressorti en augmentation de 6,6% en juillet et sur un mois, poursuivant sa reprise.

En Italie, le taux de chômage est ressorti un peu plus léger que prévu à 8,3%, contre 8,4% de consensus.

Le conflit sino-américain se poursuit par ailleurs sur divers fronts : Donald Trump a indiqué qu'aucun délai ne serait toléré concernant ByteDance, maison-mère chinoise de TikTok sommée de vendre les activités américaines de l'application de partage vidéos. "TikTok sera soit vendu, soit fermé", a asséné le président américain. Trump avait ordonné le 15 août au Chinois de céder sous 90 jours les activités américaines de TikTok...

Sur les devises, l'euro reste proche des 1,18/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Solocal Group (+39%) a décidé de lancer son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 336 millions d'euros (prime d'émission incluse) annoncée dans le cadre de son plan de renforcement de la structure financière. Comme prévu, le prix de souscription est de 0,03 euro. 19 droits préférentiels de souscription (DPS) permettront de souscrire à 281 actions nouvelles. Il est précisé que la parité initialement annoncée de 3 DPS pour 44 actions nouvelles a été modifiée afin de tenir compte du montant de l'augmentation de capital réservée qui était ouverte à tous les créanciers obligataires et de l'ajuster au plus proche du montant définitif de l'augmentation de capital avec DPS. Les DPS ont été détachés ce vendredi 11 septembre et leur période de négociation des DPS s'étendra du 11 septembre au 25 septembre 2020. La période de souscription sera ouverte du 15 septembre au 29 septembre 2020 (inclus). Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 6 octobre. La forte hausse du titre en fin de matinée cache cependant une forte baisse du DPS.

Altice Europe : +24,5% à 4,1150 euros. Next Private, contrôlé par Patrick Drahi, va lancer une OPA sur la maison-mère de SFR à hauteur de 4,11 euros par titre en numéraire, matérialisant une prime de près de 24%. L'offre valorise Altice environ 2,5 milliards d'euros. Le Conseil d'Altice estime que la proposition est dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes de l'entreprise et soutient totalement et unanimement cette offre qui devrait être finalisée au premier trimestre 2021. Patrick Drahi soutient pleinement la stratégie à long terme du groupe. Avec Altice Europe, ils estiment qu'un retrait de la cote renforcera la capacité d'exécution de la stratégie de la firme sur le long terme.

Boiron : +9% suivi de Showroomprivé (+7%)

Soitec grimpe de 7% dans un marché animé. Il faut dire que JP Morgan vient d'apporter un renfort utile au dossier en bourse, en reprenant sa couverture à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 145 euros.

Ubisoft s'adjuge 5,6%. Le flux acheteur sur l'éditeur de jeux-vidéo est à relier à une note de Jefferies qui est passé à l''achat' sur le dossier en visant 86 euros, contre 74 euros précédemment.

Chargeurs : +5% sur la lancée de ses bons résultats semestriels avec Vilmorin (+3,8%) avec AB Science et Derichebourg

Ateme : +3% avec Manitou, Wavestone, LVM, BigBen

Lisi : +2% avec Adocia, Arkema, Dior, Euronext

Alstom (+1,6%) bénéficie d'arbitrages de fonds indiciels avant son intégration prochaine dans le CAC40.

Scor : +1,5% avec Argan, Hermes, Ipsen

EDF : +1% suivi de Sanofi, LafargeHolcim

VALEURS EN BAISSE

Verallia décroche de 7%. Une baisse logique alors que Horizon Investment Holdings a cédé 7,7 millions de titres, soit 6,2% du capital du verrier, via un placement privé. Les actions ont été placées à hauteur de 24 euros, permettant à Horizon Investment de lever 185 ME. Ce dernier voit sa participation ramenée à 46,9% à la suite de cette opération.

Rallye retombe de 6% après son rebond d'hier, suivi de AKKA et de TechnipFMC (-5%)

Plus forte baisse du CAC40 Accor (-4%) est pénalisé par sa prochaine sortie de l'indice principal de la bourse de Paris.

Europacorp : -4% suivi de Haulotte, Casino et Mersen (-3,5%)

Elis : -3% suivi de Natixis, Nicox, Balyo, SG

BNP Paribas : -2,5% avec SII et Iliad

Sodexo cède 2,4% après le point sur son activité. Le groupe de restauration collective a indiqué que sa performance au quatrième trimestre 2019-2020 est en ligne avec les hypothèses présentées en juillet dernier en ce qui concerne le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et les liquidités générées par les opérations. Face à la crise sanitaire, le management procède à une revue de la valeur de ses actifs, susceptible de conduire à l'enregistrement de dépréciations, et a lancé des actions afin de "renforcer son agilité" en anticipation de la fin des programmes de soutien gouvernementaux dans plusieurs pays. Il pourrait enregistrer des dépréciations d'actifs d'environ 250 millions d'euros à la fin du second semestre de l'exercice 2019-2020, ainsi que des charges de restructuration de 160 millions d'euros, toutes liées à l'impact de la crise du coronavirus.

Crédit Agricole : -2% avec Getlink, Beneteau, Faurecia et Amundi