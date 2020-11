Clôture Paris : fin de semaine plus calme, proche des 5.500 pts

Clôture Paris : fin de semaine plus calme, proche des 5.500 pts









LA TENDANCE

Fin de semaine plus tranquille mais ferme en bourse de Paris qui a repris 0,39% à 5.495 pts. Cela permet donc au CAC40 de se maintenir au contact des 5.500 points. Avec une seule séance de baisse sur la semaine, la progression dépasse les 2% sur 5 jours, de retour au plus haut depuis la fin février...

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a déclaré que le feu vert pourrait être donné dès le mois de décembre aux vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech, qui ont montré une efficacité de l'ordre de 95% lors de leurs essais de Phase 3, de quoi entretenir le flux acheteur sur les marchés qui veulent voir le bout de la crise sanitaire d'ici quelques mois...

ECO ET DEVISES

La situation sanitaire reste en attendant particulièrement préoccupante aux Etats-Unis, où la saison des fêtes s'annonce à risque avec Thanksgiving, les autorités sanitaires et de prévention ayant demandé aux Américains de limiter les célébrations à de petits rassemblements et de ne pas voyager durant les vacances...Pfizer a déposé une demande auprès de la Food & Drug Administration pour l'autorisation en urgence de la mise sur le marché aux Etats-Unis de son candidat vaccin contre le Covid-19 développé avec l'Allemand BioNTech. Le duo avait indiqué mercredi que son candidat vaccin avait atteint finalement une efficacité de 95% et qu'il ne présentait aucun effet secondaire majeur...

L'euro termine la semaine sur les 1,1850/$. Le pétrole est ferme au-dessus des 44$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Navya : +13% suivi de P&V qui remonte de 9% avec Rallye (+6%)

Gl Events : +4% suivi de Sword, Actia, Vallourec, Vilmorin : +4% avec Eramet

FDJ : +3% suivi de Atos, SoiTec

AKKA : +2,5% avec Figeac, Teleperformance, Sopra Steria,

Veolia (+2%) a salué jeudi la décision du tribunal de commerce de Nanterre interdisant à Suez de prendre toute initiative qui rendrait irrévocable le dispositif plaçant ses activités Eau en France dans une fondation de droit néerlandais.

Schneider : +1,5% avec AST Groupe, Edenred, Trigano

Thales (+1,5%) a réalisé hier une émission obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros d'échéance mars 2026 assortie d'un coupon de 0%. Tirant parti de conditions de marché favorables, cette émission est notamment destinée à se substituer en partie à la ligne de crédit syndiquée de 2 MdsE conclue en avril dernier, ainsi qu'à refinancer par anticipation les deux émissions obligataires venant à échéance en 2021. Elle vient conforter la liquidité du groupe, en maintenant sa flexibilité financière et en allongeant la maturité de ses financements.

Safran progresse de 1%. L'actualité autour du motoriste et équipementier aéronautique est marquée par une note de Berenberg qui a rehaussé à 'achat' son opinion sur la valeur avec objectif porté de 98 à 140 euros. Le courtier estime que le groupe devrait être un des grands bénéficiaires de la reprise du trafic aérien avec le déploiement des vaccins anti-Covid-19 à travers la planète. Les opérations de Safran axées sur le marché des pièces de rechange et sur les avions à fuselage étroit seront les premières à bénéficier de la reprise car le trafic court courrier devrait se rétablir avant le trafic long courrier, explique le broker. En outre, la flotte de moteurs de Safran est relativement jeune, et les compagnies aériennes vont probablement remettre en service leurs avions les plus modernes dans un premier temps.

LVMH (+0,8%) bénéficie du relèvement de l'objectif de cours de HSBC, de 480 à 540 euros ('acheter'). Le titre retrouve ses sommets boursiers historiques.

VALEURS EN BAISSE

Poxel : -12% suivi de Genomic (-7%) et Abivax (-4%)

Pernod Ricard : -3,5% avec LDC

Ubisoft (-2,5%) est défavorisé par une note de Citigroup. Selon nos informations, la banque américaine a dégradé le titre de l'éditeur de jeux vidéo à 'neutre' avec 85 euros dans le viseur. Le marché est très divisé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 12 analystes conseillent d''acheter' la valeur, 13 sont à 'conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 82,23 euros.

Chargeurs : -2% suivi de Lagardere, Carrefour, Casino

Alstom cède 2%, mais progresse fortement sur la semaine après le détachement des DPS liés à l'augmentation de capital.

Bouygues : -1,5% avec Sodexo, Vinci, Renault et Scor

Iliad (-0,5%) est ouvert à l'idée d'un partage de réseau mobile avec son concurrent Orange afin de réduire les coûts liés au développement de la technologie 5G, a déclaré jeudi son directeur général, Thomas Reynaud.