Clôture Paris : Eutelsat grimpe de 15%, mais le CAC40 recule

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le rebond a tourné court ce jeudi, avec un CAC40 qui termine finalement en repli de 0,62% à 6.520 points après avoir gagné jusqu'à 1% en début de matinée... L'ambiance reste donc très prudente, alors qu'en Chine, l'activité du secteur manufacturier s'est contractée en septembre sous l'effet de la hausse des coûts des matières premières et des coupures d'électricité. Le dossier Evergrande reste lui aussi en suspens : certains détenteurs d'obligations du promoteur immobilier chinois n'ont pas reçu le paiement des intérêts d'un emprunt obligation dus mercredi. La semaine dernière déjà, le groupe n'avait pas respecté une échéance sur un emprunt obligataire.

Parmi les valeurs qui ont animé la séance, Eutelsat a été dopée par la volonté de Patrick Drahi de s'emparer du groupe...

ECO ET DEVISES

Aux Etats-Unis ce jeudi, l'évaluation finale du PIB du deuxième trimestre 2021 fait ressortir une croissance au rythme de 6,7%, contre un consensus FactSet de 6,6% et une estimation antérieure de 6,6% également. Les dépenses personnelles de consommation se sont appréciées sur un rythme de 12%. L'indice final des prix rattaché au PIB a augmenté comme attendu sur un rythme de 6,1%.

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu la semaine passée mais restent proches de leur niveau de mars 2020. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 25 septembre, des inscriptions au chômage au nombre de 362.000, en hausse de 11.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 330.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 340.000, en progression de 4.250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 4 septembre atteint 2,802 millions, en repli de 18.000 sur sept jours (2,790 millions de consensus).

Le Congrès US est par ailleurs sur la bonne voie pour éviter une fermeture du gouvernement après que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, eut annoncé mercredi soir un accord sur une mesure de financement provisoire. Cependant, il n'existe toujours pas de voie claire vers une augmentation du plafond de la dette, alors que les républicains n'autoriseront pas un vote sur la question à un seuil majoritaire. Biden reste opposé à la modification des règles d'obstruction systématique et Schumer a réitéré que les démocrates n'utiliseraient pas la législation de réconciliation...

L'euro recule ce soir à 1,1580/$. Le pétrole pointe sur les 78,50$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Eutelsat (+15%) : L'opérateur de satellites a repoussé une "proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital social de la société" à hauteur de 12,1 euros par action, tout dividende attaché. Selon les informations publiées hier par les 'Echos', Eutelsat juge l'offre insuffisante mais laisse une voie ouverte. L'Etat, qui détient directement et indirectement environ 27% du capital d'Eutelsat, n'aurait également pas mis son veto à une telle opération.

Xilam (+11%) : Au 1er semestre, le chiffre d'affaires et autres produits du Groupe s'est établi à 13,5 millions d'euros (+37% par rapport au 1er semestre 2020). Le résultat opérationnel de Xilam atteint 4,1 ME (1,3 ME au 30 juin 2020) en hausse de 204%. Le résultat net de Xilam au 1er semestre 2021 a quadruplé. Il s'établit à 3,1 ME (0,7 ME au 1er semestre 2020).

Valneva : +6% suivi de SES (+5%) et de Cibox (+4%) avec DBV

Guillemot : +3% avec Dassault Aviation,, Tikehau

Vivendi remonte de 2,5% avec TechnipFMC, Ipsen, Technicolor, Believe

Atos : +1,8% suivi de Technip Energies, SoiTec, Inventiva

Chargeurs : +1,5% avec Publicis, Nexans, GTT, IPSOS

Wavbestone : +1% avec TF1, Séché, Innate, Colas, Ubisoft

Alstom (+0,3%) : le consortium dirigé par le français avec la société taïwanaise de services d'ingénierie CTCI a décroché, auprès du bureau de projet E&M du Département des systèmes de transit rapide de la ville de Taipei (SEMPO), un contrat qui prévoit la fourniture d'un système de métro intégré ultramoderne pour la phase deux de la Ligne circulaire de Taipei. Estimée à près de 720 millions d'euros, cette commande destinée à la ligne de métro entièrement automatisée de la ville est le second projet de métro clés en main remporté par le Consortium à Taïwan, après la ligne Wanda-Zhonghe-Shulin.

VALEURS EN BAISSE

Bénéteau (-10%) : L'EBITDA consolidé du 1er semestre s'élève à 97,5 ME, soit près de 15% du CA (en progression de 3,4 points) grâce au double effet de la croissance et des mesures d'adaptation décidées en 2020. Le résultat opérationnel courant du 1er semestre s'élève à 61,3 ME (9,3% du chiffre d'affaires), en hausse de 75,4% par rapport au 1er semestre pro forma de l'année 2020 (34,9 ME, soit 5,5% du chiffre d'affaires). Il est homogène entre les 2 divisions (9,3% du chiffre d'affaires pour la division Bateau et 9,5% pour la division Habitat). Le résultat net part du Groupe au 1er semestre s'élève à 47 ME, bénéficiant de la diminution des frais financiers, d'un résultat des couvertures de change positif (+0,7 ME) et intégrant une charge d'impôts de -16,7 ME sur la période.

Air France KLM retombe de 7,5% avec SMCP (-6,5%)

Solutions30 (-5%) : l'EBITDA ajusté s'établit à 49,5 ME à fin juin 2021, en hausse de +19,8% par rapport au 1er semestre 2020. La marge opérationnelle s'élève à 11,2% du chiffre d'affaires, quasi stable par rapport au 1er semestre 2020 (11,3%). Le résultat net part du Groupe atteint 14,1 ME, contre 10,4 ME au 1er semestre 2020.

ADP : -3,5% suivi de Elior, Casino, Accor, Icade

Haulotte : -2,5% avec EDF, Neoen, Saint-Gobain, Engie et Carrefour (-2%)

L'Oreal : -1,5% suivi de Airbus, Navya et Renault