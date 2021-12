Clôture Paris : et de trois !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La Bourse de Paris a poursuivi son rebond ce jeudi dans un marché calme, en alignant une troisième séance de hausse. Le CAC40 a repris 0,77% à 7.106 pts, ce qui porte le rebond à plus de 3% depuis lundi soir. Les investisseurs sont globalement rassurés par les signes cliniques encourageants concernant l'évolution du variant Omicron du coronavirus... Des études menées en Afrique du Sud et au Royaume-Uni ont ainsi indiqué que les risques d'hospitalisation étaient moindres (autour de -50%) avec Omicron qu'avec le variant Delta.

ECO ET DEVISES

Après des statistiques américaines au-dessus des attentes mercredi, une nouvelle série d'indicateurs est au menu du jour aux Etats-Unis, parmi lesquels les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis.

Très attendue hier mercredi, la nouvelle estimation du PIB américain du troisième trimestre a fait part d'une révision en hausse : Ainsi, pour l'évaluation finale fournie ce jour, le gouvernement US fait état d'une croissance au rythme de 2,3%, contre 2,1% de consensus et 2,1% pour la précédente lecture. Les dépenses personnelles de consommation du troisième trimestre, en lecture finale, se sont appréciées sur un rythme de 2%, contre 1,7% de consensus et 1,7% pour l'estimation antérieure...

D'après le gouvernement américain ce jeudi, les commandes de biens durables du mois de novembre 2021 sont ressorties en vive progression de 2,5% en comparaison du mois antérieur, contre 1,8% de consensus FactSet et -0,4% un mois avant (lecture révisée). Hors transport, ces commandes se sont appréciées de 0,8% contre 0,6% de consensus et 0,5% un mois plus tôt.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de décembre s'est établi à 70,6, contre un consensus de marché de 70,4 et un niveau de 70,4 précédemment évalué.

Notons que Wall Street sera fermé demain vendredi pour le réveillon de Noël. Du côté d'Euronext, la journée de demain sera marquée par une demi-séance, avec une clôture à 14h05 (pour Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, Oslo étant fermée toute la journée).

La parité euro / dollar atteint 1,1320$. Le baril de Brent se négocie 76$.

VALEURS EN HAUSSE

Orapi : +10% suivi de Jacquet Metals (+6,7%) et DBV (+5%)

2CRSI : +4% avec Plastic Omnium, Synergie

Abivax : +3,5% suivi de Faurecia, Valeo, GL Events

Nokia : +3% avec SergeFerrari

Burelle : +2,5% avec Safran, Axway

Carmat (+2,2%) annonce la fin de ses investigations sur les problèmes de qualité précédemment identifiés. Suite à la survenance d'un problème qualité ayant affecté certaines de ses prothèses, CARMAT avait annoncé, le 3 décembre 2021, la suspension volontaire et temporaire des implantations de son coeur artificiel Aeson. La société a ensuite mené une investigation très rigoureuse de la situation.

Renault (+2%) a confirmé des informations de marché selon lesquelles sa coentreprise en Chine avec le constructeur automobile chinois Brilliance Auto Group était à court de liquidités et allait être restructurée. L'agence Bloomberg avait rapporté hier que le constructeur automobile français avait décidé d'engager un processus de restructuration en raison de la situation financière difficile de sa co-entreprise Renault Brilliance Jinbei Automotive.

Eramet : +2% avec Genfit, Elis, Dassault Aviation, Bonduelle, Transgene et Holcim

Schneider : +1,5% avec Antin, Amundi, Saint-Gobain et Interparfums

VALEURS EN BAISSE

Forsee Power : -5% avec Verimatrix

Exel : -3% suivi de Ramsay, Ose

Valneva : -2% avec Lysogène

ArcelorMittal (-2%) a annoncé avoir déterminé le prix de rachat final pour ses opérations précédemment annoncées concernant ses titres subordonnés convertibles à 5,50% échéant en 2023. Comme annoncé précédemment le 13 décembre 2021, ArcelorMittal a conclu des accords séparés, négociés en privé, pour racheter environ 395 millions de dollars US en principal total des obligations. La période de détermination du prix de ces rachats est désormais terminée et le prix de rachat global qu'ArcelorMittal paiera pour ces titres sera de 1,196 Milliard de dollars US. La clôture des transactions est prévue le 23 décembre 2021. Le rachat total des obligations équivaut au rachat d'environ 36,6 millions d'actions ordinaires d'ArcelorMittal qui seraient autrement émises à l'échéance (au taux de conversion minimum).

Ubisoft : -1,5% avec Vallourec, Neurones, Assystem, FNAC Darty

Hermes : -1% suivi de Believe, Orpea, P&V