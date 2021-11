Clôture Paris : encore un peu plus haut

(Boursier.com) — LA TENDANCE

C'est sa 14ème progression sur les 15 dernières séances. Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet mercredi soir à la clôture, à 7.156 points, grâce à un gain symbolique de 0,06%. Pas de pause donc pour le marché parisien, malgré le retour des craintes liées à l'inflation, notamment à Wall Street, ou la cinquième vague de coronavirus qui grandit en Europe.

Le Dax allemand a lui aussi signé un nouveau record historique (+0,02% à 16.251 points). Le Footsie britannique a en revanche fléchi de 0,48%, pénalisé par une inflation qui a atteint en octobre son plus haut niveau depuis dix ans, ce qui renforce les anticipations d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre.

Wall Street cède à quelques prises de bénéfices ce mercredi, le DJIA perdant 0,37% à 36.009 points et le S&P 500 0,18% à 4.692 points. Le Nasdaq perd 0,22% à 15.939 points. La tendance se veut donc prudente, alors que les dernières publications trimestrielles traduisent l'impact de la poussée de l'inflation et des perturbations de supply chain. Joe Biden a lui indiqué hier que son choix pour la direction de la Fed allait être annoncé d'ici quelques jours, une reconduction de Jerome Powell constituant toujours la plus forte probabilité, mais une nomination surprise de la gouverneure Lael Brainard n'étant pas totalement exclue.

VALEURS EN HAUSSE

* Kering gagne encore 1,4% à 721 euros, toujours porté par les bonnes nouvelles pour sa filiale Gucci, et Hermès grappille 0,26% sur un nouveau sommet de 1.540 euros.

* GenSight Biologics (+7,25% à 6,58 euros) a rapporté aujourd'hui le cas d'un second patient atteint de rétinopathie pigmentaire (RP) à un stade avancé, ayant partiellement recouvré sa fonction visuelle après traitement optogénétique avec GS030. Le traitement optogénétique GS030, qui combine thérapie génique avec l'utilisation de lunettes de stimulation lumineuse, a permis à la patiente de percevoir et de compter des objets un an après l'injection de la thérapie génique de GS030. La patiente participe à l'essai clinique de phase I/II PIONEER en cours de GS030, tout comme un autre patient dont la récupération partielle a été publiée dans la revue Nature Medicine en mai 2021. La patiente avait été diagnostiquée avec une rétinopathie pigmentaire 20 ans avant le recrutement dans l'étude, et était à peine capable de percevoir la lumière au moment de l'injection.

* Axa termine stable (+0,04% à 25,56 euros). Morgan Stanley a ajusté la mire de 26 à 27 euros ('pondération en ligne').

VALEURS EN BAISSE

* LVMH cède 0,9% à 723 euros après un nouveau record à 731,7 euros hier.

* Bouygues perd encore 1,4%, après une séance dans le rouge mercredi dans la foulée des ses résultats sur les neuf premiers mois de 2021.

* La dégringolade se poursuit pour Pierre et Vacances Center Parcs (-5,3% à 6,65 euros), alors que le groupe a confirmé hier avoir reçu une offre ferme émanant d'investisseurs, dont certains sont par ailleurs créanciers du Groupe. Cette offre, actuellement en cours de discussion avec le Groupe et son actionnaire majoritaire, demeure notamment soumise à l'accord des créanciers financiers sur le schéma envisagé. Les discussions se poursuivent parallèlement avec d'autres candidats. Le fait que Pierre & Vacances n'ait reçu qu'une seule offre "est décevant", affirmait hier le bureau d'analyses Portzamparc. Le marché spéculait en effet sur plusieurs offres potentielles. "Nous ne connaissons évidemment pas les conditions de l'offre, mais le pouvoir est du côté de l'investisseur".