Clôture Paris : encore un peu plus haut...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

L'indice CAC40 a encore gagné 0,11% ce mardi à 6.551 points, les gains globaux sur les 5 premiers mois de l'année étant désormais de 18%. Le mouvement de hausse s'est un peu émoussé en fin de séance, tandis que Wall Street hésitait à l'ouverture des échanges... Le bitcoin décroche plus nettement, de retour sous les 32.000$ sur Bitfinex, tandis que le pétrole reste accroché à plus de 71$ le baril de brent.

ECO ET DEVISES

Dans l'actualité économique ce jour, notons le repli surprise de l'indice ZEW allemand en juin. L'indice est ressorti à 79,8 points sur le mois contre 84,4 en mai, et 86 de consensus. De son côté, l'indice relatif à la situation actuelle s'améliore nettement sur un mois, de -40,1 à -9,1, contre -27,8 de consensus.

Le recul de l'activité dans la zone euro au premier trimestre a été finalement moindre qu'initialement annoncé... Selon les données finales d'Eurostat, le PIB, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,3% sur les trois premiers mois de l'année contre une baisse de 0,6% dévoilée précédemment. En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB affiche un recul de 1,3% contre -1,8% annoncé auparavant.

Plus tard dans la semaine, jeudi, les opérateurs seront sensibles au communiqué monétaire de la BCE et à la conférence de presse de Christine Lagarde. Les 15 et 16 juin, la Fed prendra le relais avec sa réunion FOMC. Un ton un peu moins accommodant est à craindre, mais la donne ne devrait pas sensiblement évoluer, pour ne pas brusquer justement des marchés trop longtemps baignés dans les liquidités.

Concernant le plan de relance de l'administration Biden, les discussions au sujet du package d'infrastructures avec la sénatrice républicaine Shelley Moore Capito n'auraient pas été concluantes, tandis qu'un groupe bipartisan préparerait un plan alternatif...

Le New York Times souligne que le Sénat américain devrait quoi qu'il en soit valider la législation la plus coûteuse de politique industrielle de l'histoire des Etats-Unis afin de contrer la Chine. La législation pourrait être votée ce jour et devrait recueillir une large approbation, les républicains ayant adouci leur opposition historique à l'intervention gouvernementale dans l'économie, offrant un soutien bipartisan à des investissements majeurs dans la production de semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la robotique, l'informatique quantique et un certain nombre d'autres technologies.

Selon CNBC, la Fed en serait au stade initial de la préparation des marchés à une réduction de ses achats d'actifs obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars par mois. Pour l'heure, les opérateurs ne semblent pas paniquer à l'idée de ce modeste 'tapering'. L'euro pointe sous les 1,22/$ entre banques. Le pétrole culmine à plus de 71$ le Brent.

VALEURS EN HAUSSE

Pierre et Vacances : +5% avec SES Imagotag, Quadient (+3,7%) et Ose

Argan : +3,5% suivi de 2CRSI, Lysogène et Fermentalg

Abionyx : +3% avec Cegedim, Accor, McPhy et Balyo

AKKA Technologies (+2,3%) a annoncé le déploiement d'une solution clé en main permettant de reconvertir des avions de transport militaire immobilisés au sol ou inutilisés en avions bombardiers d'eau. Les premiers kits ont été conçus pour les avions A400M et Casa C-235 & C-295, des systèmes similaires pouvant être installés dans tout autre avion équipé d'une porte cargo arrière.

Bastide : +2% avec Gl Events, Elior, Wavestone, Groupe Crit, Séché, Edenred, Nokia et LNA

Alten : +1,5% suivi de Amundi, Remy, Vallourec

TF1 gagne 1,2% avec M6. Il faudra peut-être patienter jusqu'à l'été 2022 pour connaître la décision de l'autorité française de la concurrence sur le projet de rapprochement entre TF1 et M6. Isabelle De Silva, la présidente du régulateur, l'a elle-même indiqué sur 'BFM Business' ce matin. Après plusieurs semaines de spéculations, les deux premières chaînes privées de l'Hexagone ont confirmé le mois dernier leur projet de fusion dans le cadre duquel Bouygues prendrait 30% du nouvel ensemble tandis que l'allemand RTL, filiale de Bertelsmann, conserverait 16% de la nouvelle entité.

TotalEnergies (+0,3%) : La Municipalité d'Amsterdam a attribué la concession pour l'extension de son réseau public de recharge pour véhicules électriques au géant français. Dans le cadre de ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, TotalEnergies étendra le réseau actuel d'Amsterdam en installant 2.200 nouveaux points de recharge pour VE d'ici à l'automne 2022.

VALEURS EN BAISSE

Europcar : -4% suivi de Faurecia (-3%) et de Getlink avec Nanobiotix

Axway : -2,5% avec IPSOS

Valeo : -2% en compagnie de Bic, Atari, Plastic Omnium

Trigano : -1,5% avec Eramet, BioMerieux, SQLI, Scor

Crédit Agricole cède 1,5% avec SG, BNP Paribas.