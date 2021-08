Clôture Paris : encore plus haut !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance était de nouveau à la hausse ce mardi en bourse de Paris, sur fond de publications semestrielles encore meilleures que prévu chez SG et Stellantis qui ont affiché les plus fortes hausses du jour. Le CAC40 a refranchi les 6.700 points pour la première fois depuis près de 21 ans, en hausse de 0,72% à 6.723 pts, de retour à un peu plus de 200 points de ses records absolus de septembre 2000 établis à 6.944 points en pleine "bulle internet".

ECO ET DEVISES

Pendant ce temps, aux Etats-Unis, certains responsables de la banque centrale américaine commencent à exprimer leur impatience et plaident pour un "tapering" à court terme, si les prochains chiffres de l'emploi US confirment l'amélioration... Lael Brainard, autre membre du conseil, juge que "l'emploi a encore une distance à parcourir". Neel Kashkari, toujours nuancé, craint pour les conséquences du variant Delta. En revanche, Christopher Waller, gouverneur de la banque, estime que si les deux prochains rapports sur l'emploi s'affichent en progression, la Fed pourrait commencer en octobre à réduire son soutien à l'économie...

L'euro campe à 1,1850/$, tandis que le pétrole reflue à 72$ le brent. Le bitcoin pointe à 38.088$.

VALEURS EN HAUSSE

Société générale (+6%) a relevé ses prévisions pour l'exercice 2021 après avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, grâce à la reprise de l'activité de banque de détail et à la baisse de ses provisions contre les créances douteuses. L'établissement a dégagé un bénéfice net de 1,44 MdE au deuxième trimestre, contre une perte de 1,26 MdE un an plus tôt. Le produit net bancaire grimpe de 18,2% à 6,26 milliards d'euros. Les revenus des activités de banque de financement et d'investissement, dont la réorganisation a été annoncée en mai dernier, ont progressé de 24,5%. Les revenus des métiers sur actions ont été multipliés par 5 par rapport à l'année dernière, tandis que ceux des activités sur les taux et les changes ont reculé de 33%.

La banque de la Défense s'attend désormais à une progression des revenus de tous ses métiers cette année, y compris dans la banque de détail en France où elle anticipait précédemment une variation comprise entre -1% et +1%. La SG a également annoncé que son ratio de coût du risque serait plus faible que prévu en 2021, compris entre 20 et 25 points de base, contre une prévision initiale de 30 à 35 points de base. Le coût du risque a baissé de 88,9% au deuxième trimestre. La Société Générale va par ailleurs lancer au quatrième trimestre un programme de rachat d'actions pour environ 470 ME.

2CRSI : +5% avec Peugeot Invest

Stellantis (+4,5%) a publié ce mardi pour le premier semestre 2021 un résultat opérationnel courant proforma de 8,6 milliards d'euros, soit une marge de 11,4%, et vise désormais sur l'année une marge d'environ 10% contre un objectif précédent compris entre 5,5% et 7,5%. La marge opérationnelle au premier semestre dépasse les prévisions, le succès des pick-ups en Amérique du Nord et de ses SUV en Europe faisant oublier l'impact négatif de la pénurie de puces qui handicape le secteur automobile depuis plusieurs mois.

BNP Paribas monte encore de 1% ce mardi, alors que le broker BofA a réhaussé d'un euro son objectif de cours sur la banque de 69 à 70 euros. Parmi les autres notes de brokers, la Deutsche Bank a aussi remonté le curseur sur le dossier de 59 à 61 euros.

Engie grimpe de 1%. Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan reste acheteur en visant un cours de 17,50 euros.

VALEURS EN BAISSE

AB Science retombe de 12% avec Verimatrix (-9%) et Latecoere (-8%)

DBV : -6% suivi de Vilmorin (-5,5%) après ses comptes et Ubisoft

Vetoquinol : -4,5% avec Rallye

Inventiva (-3,7%) a annoncé la mise en place d'un programme de financement en fonds propres, dit At-The-Market lui permettant d'émettre et de placer, en une ou plusieurs fois, notamment auprès d'investisseurs ayant manifesté un intérêt, à tout moment, des actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant une action ordinaire d'Inventiva, pour un montant total brut maximum de 100 millions de dollars (sous réserve d'une limite réglementaire de 20% de dilution et dans la limite des demandes des investisseurs formulées dans le cadre du programme), dans le cadre d'un contrat de placement conclu avec Jefferies LLC, en qualité d'agent placeur. Le calendrier des émissions éventuelles sous la forme d'ADSs dépendra de divers facteurs. Il est envisagé que le programme ATM reste effectif jusqu'au 2 août 2024, sauf résiliation anticipée conformément aux stipulations du contrat de placement ou atteinte du montant maximum du programme.

Thermador : -3% en compagnie de Wavestone et Atos

JC Decaux : -2,5% avec STEF, S30, McPhy, Elior, Accor, Navya

ADP : -2% suivi de Air France KLM et de Coface

Bonduelle perd 1,6%. Pour son exercice 2020-2021 clos le 30 juin, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 2.778,6 millions d'euros, en progression de 1,6% en données comparables et en repli de 2,7% en données publiées. Ce chiffre d'affaires est conforme aux objectifs initiaux de croissance en données comparables. La rentabilité opérationnelle courante du groupe devrait s'établir à environ 3,6% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif annoncé.

Sanofi (-0,3%) a conclu un accord définitif avec la société américaine Translate Bio, une entreprise spécialisée dans le développement clinique de médicaments à ARN messager. Sanofi va se porter acquéreur de la totalité des actions en circulation de Translate Bio au prix de 38 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,2 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée). Les Conseils d'administration de Sanofi et de Translate Bio ont approuvé cette transaction à l'unanimité.