Clôture Paris : encore en hausse, mais de justesse...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Troisième séance dans le vert pour le CAC 40 qui s'adjuge très modestement 0,05% à 7.418 points en clôture. L'actualité est restée relativement calme ce lundi, tandis que les incertitudes liées à la politique monétaire et au plafond de la dette américaine limitent encore les prises d'initiatives... Les investisseurs sont en effet préoccupés par un éventuel défaut de paiement de la dette des Etats-Unis, alors que les discussions sur le relèvement de son plafond sont encore dans l'impasse, à l'approche de l'échéance du 1er juin.

Sur le vieux contient, la Commission européenne a rehaussé ses prévisions de croissance et d'inflation. L'exécutif européen table pour la zone euro dans son ensemble sur une augmentation du produit intérieur brut de 1,1% cette année et de 1,6% en 2024 alors qu'en février, il prévoyait des chiffres de 0,9% et 1,5% respectivement. "L'économie de l'Union européenne gère remarquablement bien l'ajustement aux chocs provoqués par la pandémie et l'agression de l'Ukraine par la Russie", affirme la Commission.

La parité euro / dollar atteint 1,0870$. Le baril de Brent se négocie 75,55$.

VALEURS EN HAUSSE

DBV grimpe de 22% avec ArtMarket (+7%) et Mauna Kea

Valneva : +6% suivi de P&V avec Elior (+5,5%)

Alstom avance de 5%. Oddo BHF a réitéré son avis 'surperformer' sur un titre qui se traite sur un multiple 12m forward de 10x (sur une marge encore dépréciée), soit une décote de plus de 25% par rapport à l'historique. Lors d'un roadshow organisé vendredi dernier avec les CEO & CFO, le management est longuement revenu sur l'intégration du groupe Bombardier au sein d'Alstom. Une intégration opérationnelle qui progresse bien avec des synergies qui se poursuivent (205 ME réalisés en 2022-23 sur les 400 ME visées en 2024/25 et 475-500 ME en 2025-26). A 'surpondérer' sur le dossier, JP Morgan a par ailleurs rehaussé son objectif de 33 à 34 euros.

Guerbet : +4,5% avec Esi Group, Poxel

Voltalia : +3% suivi de Balyo

Valeo : +2,5% avec Argan, Sergeferrari, Arkema, Bastide, Imerys

Axa (+2,5%). Sur le premier trimestre, le groupe a fait part d'un chiffre d'affaires en hausse de 2%, à 31,8 milliards d'euros. Les activités d'assurance dommage ont vu leur CA progresser de 5% au T1, entre janvier et mars, tandis qu'en santé, vie, épargne et retraite, les revenus ont reculé de 2%. L'assureur anticipe cette année un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros. Le groupe indique que l'application des nouvelles normes comptables IFRS17 et IFRS9 n'a aucun impact sur la gestion de la trésorerie et du capital du groupe.

Neoen (+2,5%) a conclu avec un prestataire de service d'investissement un mandat pour le rachat d'un maximum de 150.000 titres sur une période allant du 12 mai au 26 juillet. Le montant maximum théorique des fonds destinés à la réalisation de ce programme est de 5,25 millions d'euros.

TotalEnergies (+0,2%) et ses partenaires ont signé les contrats de partage de production des blocs 6 et 8 avec Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie), la compagnie nationale du Suriname. Les blocs 6 et 8 ont été attribués à TotalEnergies dans le cadre de l'appel d'offres offshore conventionnel 2020/2021. TotalEnergies sera opérateur des deux blocs avec une participation de 40%, aux côtés de QatarEnergy (20%) et Paradise Oil Company (POC) (40%), filiale de Staatsolie.

VALEURS EN BAISSE

McPhy recule de 8% suivi de Rallye (-7%)

AB Science : -6% avec Genomic (-5%)

BigBen : -3% avec Ose, Thermador

Lacroix (-2,6%) : a intercepté pendant la nuit du vendredi 12 mai au samedi 13 mai une cyber attaque ciblée sur les sites français (Beaupréau), allemand (Willich) et tunisien (Zriba) de l'activité Electronics. Lacroix se donne pour objectif une réouverture le lundi 22 mai. A noter que l'activité de ces 3 sites représente 19% du CA de l'ensemble du groupe en 2022. De plus, compte tenu d'un calendrier favorable avec seulement 3 jours de production effectifs cette semaine sur les sites français et allemand, LACROIX n'envisage pas à ce stade d'impact significatif sur les performances annoncées pour le Groupe sur l'ensemble de l'année 2023.

Séché : -2,5% suivi de Akwel

IPSOS : -1,5% avec Verallia, Stef, Seb, ADP, Soitec (-1%)

Orpea abandonne 0,6%, notamment pénalisé par une note d'Oddo BHF. Depuis plusieurs mois, l'analyste préfère rester à l'écart du titre. Il profite de la publication des chiffres 2022 pour mettre sa recommandation en cohérence avec la nomenclature Oddo BHF. Compte tenu d'une perception boursière toujours réservée, il dégrade la valeur à 'sous-performer' avec un objectif maintenu à 0,50 euro.