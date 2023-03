Clôture Paris : encore de la pression !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La volatilité est restée forte sur les marchés boursiers ce vendredi, avec un CAC40 qui poursuivait pourtant rebond ce matin jusqu'au-dessus des 7.100 points (+1%), avant de retomber à 6.925 points en clôture, en retrait de 1,43%.

Les secteurs pétrolier et financier sont restés chahutés à l'écoute de l'évolution des dossiers bancaires à risque... A l'image du soutien financier apporté à Credit Suisse par la banque centrale suisse et qui a contribué à apaiser les tensions hier, 11 banques américaines, dont JPMorgan, ont accepté d'injecter 30 milliards de dollars dans les caisses de First Republic Bank, au bord de l'effondrement, pour éviter un effet domino après la faillite de SVB, Silvergate et Signature.

C'est dans ce contexte tendu que la Fed se réunira les 21 et 22 mars prochains, alors que l'outil FedWatch montre, à ce stade, une large probabilité de 88% d'une hausse des taux de 25 points de base portant le taux des fed funds entre 4,75 et 5%, et une probabilité tombée à 12% environ pour un statu quo.

La Banque centrale européenne a relevé hier jeudi ses taux directeurs de 50 points de base en conservant sa priorité à la lutte contre l'inflation malgré les inquiétudes concernant la stabilité du système bancaire. La BCE a assuré être prête à réagir si la stabilité financière était menacée... Sur les devises, l'euro se stabilise à 1,0660/$. Le pétrole reste chahuté à 72,80$ le baril de brent.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea remonte de 4,7% avec Inventiva, Guerbet (+3%) et Colas (+2,5%)

Ramsay : +2% suivi de TechnipEnergies, Korian, JC- Decaux, Bastide (+1,5%) avec M&P, Edenred (+1%) avec Rallye

Alstom (+1%) a signé, pour les 7 prochaines années, jusqu'en janvier 2030, un contrat avec l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey et l'aéroport international Newark Liberty pour la fourniture de services d'exploitation et de maintenance du monorail Innovia de l'aéroport, connue sous le nom d'AirTrain Newark. Ce contrat représente un montant d'environ 250 millions d'euros et comprend une option pour une année supplémentaire.

VALEURS EN BAISSE

Antin : -10% suivi de Akwel (-6%) avec Atos et Argan

Casino cède 5%. Le groupe a finalisé le processus de book building en vue du placement secondaire d'actions Assaí annoncé le 14 mars. Dans le cadre du placement, 254 millions actions Assaí détenues par le Groupe Casino (y compris 2,3 millions actions sous forme d'ADS, chaque ADS étant composé de 5 actions Assaí), représentant 18,8% du capital d'Assaí, ont été allouées à un prix de BRL 16 par action (USD 15,13 par ADS), soit un montant total du placement de BRL 4.064,0 millions (723,2 millions d'euros).

Renault recule de 5% avec Wendel (-4%) et Plastic Omnium avec P&V

Eurazeo : -3,5% suivi de Mersen, AXA, Icade, Publicis

Valeo : -2,5% avec Chargeurs, Saint-Gobain, Veolia, Wavestone

BNP Paribas perd encore 2%, à l'issue d'une semaine éprouvante dans le secteur bancaire rattrapé par la tourmente financière venue des Etats-Unis et du Crédit Suisse. HSBC a quand même relevé son objectif de cours de 76 à 78 euros...

Société Générale termine la semaine stable. La dernière analyse, celle de HSBC, est globalement rassurante avec un curseur relevé de 'conserver' à 'achat' sur la SG après cette séquence de crise financière venue des Etats-Unis. Le cours cible remonte au passage de 26 à 33 euros.