Clôture : Paris en vert après la surprise de la BCE

(Boursier.com) — Après une matinée hésitante, le CAC40 s'est repris en début d'après-midi, avec la décision de la Banque centrale européenne de relever ses taux, une première depuis 2011. L'indice phare de la place de Paris s'est cependant montré très volatil toute la journée sur fond d'incertitudes géopolitiques européennes. En clôture, le CAC40 gagne +0,27% à 6.201 points alors que le marché a aussi pris connaissance de nombreuses publications de résultats ou chiffres d'affaires semestriels.

En France, l'Assemblée nationale examine actuellement le cadre du projet de loi relatif au pouvoir d'achat. Les débats seront encore longs avant son adoption, mais les députés ont d'ores et déjà approuvé la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé (AAH). Ils ont également approuvé la revalorisation de 4% des pensions de retraite.

Inquiétudes et volatilité

Les déclarations impérialistes du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, fixant les objectifs territoriaux de Moscou en Ukraine au-delà des limites du Donbass inquiètent les marchés, et alimentent leur volatilité. La perspective d'une guerre longue en Ukraine laisse pour l'instant sans réponse la question de ses répercussions économiques et nourrit l'inquiétude européenne sur l'accès aux énergies fossiles que sont le gaz et le pétrole.

Ce sentiment est notamment exacerbé par l'interruption de 10 jours pour "maintenance programmée" des livraisons de gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1 entre la Russie et l'Allemagne. Cette interruption temporaire des livraisons de gaz à l'Europe occidentale a inscrit dans les esprits occidentaux, les champs coercitifs possibles du gouvernement de Poutine. Les investisseurs prennent donc conscience que les pics d'inflation auxquels l'Europe est actuellement confrontée semblent pouvoir encore s'aggraver sous le joug de l'incertitude géopolitique du conflit russo-ukrainien.

A la mi-journée, la banque centrale ukrainienne a d'ailleurs décidé de dévaluer de 25% la monnaie du pays par rapport au dollar américain afin d'amortir l'impact économique de la guerre avec la Russie. Dans un communiqué, la Banque nationale d'Ukraine (BNU) explique que le nouveau taux de la hryvnia est désormais fixé à 36,5686 pour 1 dollar alors qu'il était à 29,25 depuis le début de l'invasion russe, il y a près de 5 mois. La banque ukrainienne justifie cette décision par la "modification des caractéristiques fondamentales de l'économie ukrainienne pendant la guerre, et le renforcement du dollar américain par rapport aux autres devises".

La BCE au-delà des attentes du marché

Le lot d'incertitudes soufflant d'Europe orientale et l'inflation ont contribué à faire vaciller le gouvernement de coalition de Mario Draghi en Italie, avant de le mener à la démission, à la mi-journée. L'Italie est en effet lourdement endettée, alors que les coûts d'emprunt augmentent franchement sur fond de resserrement de la politique monétaire de la BCE. A l'annonce de la démission de l'ancien Président de la BCE de ses fonctions de président du Conseil, les taux à 10 ans italiens se tendent à 3,345%. Egalement, la Bourse de Milan a reculé de -0,75%.

Avec l'incertitude politique et économique planant désormais sur l'Italie, la démission de Mario Draghi provoque des élections anticipées. Elles devraient se tenir en septembre ou en octobre, repoussant à la fin de l'année l'adoption du budget de l'Italie, ce qui ne rassurera ni les investisseurs ni les agences de notation de crédit.

Dans ce contexte de tensions géopolitiques européennes, la décision de la BCE était particulièrement attendue des investisseurs. Sa présidente, Christine Lagarde, avait indiqué précédemment que les taux directeurs pourraient être augmentés de 25 points de base. En début d'après-midi, la BCE a surpris en retenant un scénario de ralentissement économique plus virulent que cette hypothèse privilégiée des marchés.

Dans le contexte européen d'accélération de l'inflation, les gouverneurs de la BCE ont finalement opté pour un relèvement de 0,5% des taux de base, mettant un terme à l'ère des taux négatifs. Le taux de dépôt est relevé de 50 points de base, soit à zéro. Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement passe à 0,5%.

La BCE a aussi révélé sa politique de pilotage des taux dans le cadre de son instrument anti-fragmentation (Transmission Protection Instrument, TPI) visant à lutter contre un spread trop important des taux de refinancement des Etats de la zone euro. Il doit permettre à l'institution, des achats obligataires destinés à atténuer les écarts excessifs de coûts d'emprunt entre les 19 Etats de la zone euro, et protéger en particulier les pays les plus endettés.

Dans le cadre du TPI, la BCE achèterait "des titres du secteur public (...) dont l'échéance restante est comprise entre 1 et 10 ans", et envisagera même d'acheter des titres du secteur privé si nécessaire. La BCE a précisé que : "Les achats s'arrêteraient soit en cas d'amélioration durable de la transmission, soit sur la base d'une évaluation selon laquelle les tensions persistantes sont dues aux fondamentaux du pays".

Plus tôt en matinée, la Banque du Japon (BoJ) a décidé de laisser ses taux d'intérêt inchangés mais a relevé ses prévisions d'inflation pour l'année se terminant en mars 2023 à 2,3% (1,9% précédemment). A plusieurs reprises, la BoJ a déclaré ne pas être pressée de lever ses mesures de soutien à l'économie, bien que l'inflation ait dépassé son objectif de 2% en raison de la hausse des prix du carburant et des matières premières. Ce jeudi, la banque centrale japonaise a donc maintenu l'objet des taux à court terme à -0,1%. Le rendement des obligations d'Etat à 10 ans est maintenu autour de zéro. La BoJ a réduit ses prévisions de croissance pour l'exercice en cours, les ramenant de 2,9% à 2,4%, et a mis en garde contre l'impact potentiel des tensions sur les chaînes d'approvisionnements, de la hausse des prix des matières premières et de la pandémie de coronavirus.

Devises et marchés

Aux Etats-Unis, l'économie donne des signe de ralentissement... Selon le département du Travail, les inscriptions au chômage ont augmenté lors de la semaine au 16 juillet, à 251.000 contre 244.000 la semaine précédente. Après un démarrage hésitant, les marchés, qui digèrent une nouvelle salve de résultats d'entreprises, ont viré au rouge. A Wall Street, le S&P 500 cède -0,17% à 3.954 points. Le Dow Jones recule de -0,6% à 31.683 points. Le Nasdaq prend maintenant de +0,18% à 11.919 points.

Le marché pétrolier est désormais affecté par les craintes sur la demande dans un contexte de stocks accrus. Le WTI cède -3,56% à 96,2$. Le baril de Brent reflue de -2,5% à 103,9$.

L'euro est ferme et gagne +0,2% à 1,0201 dollars après le resserrement de la politique monétaire de la BCE.

Valeur en hausse

* Sartorius Stedim Biotech (+8,27% à 368 euros). L'Ebitda courant a progressé de +24,5% pour s'établir à 607 ME au cours du 1er semestre. La marge correspondante a atteint 35,2% (même période l'an passé : 36,1%). Le résultat net courant par action s'est établi à 4,40 euros (même période de l'exercice précédent : 3,49 euros). La direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours : la croissance du chiffre d'affaires consolidé est projetée entre 15% et 19 %, et la croissance non organique liée aux acquisitions est prévue à 2 points de pourcentage. Sartorius Stedim Biotech anticipe toujours une marge d'EBITDA courant à plus de 35%.

* Publicis (+5,05% à 49,5 euros). Le groupe de médias a publié des résultats records pour le 1er semestre 2022 et révise en hausse ses objectifs de l'année. Au 1er semestre, le résultat net net part du Groupe ressort à 537 ME (414 ME l'année précédente). Publicis anticipe désormais une croissance organique sur l'ensemble de l'année 2022 comprise entre +6 et +7% (+4 à +5% précédemment), un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5% et 18% (environ 17,5% précédemment), et un free cash-flow avant besoin en fonds de roulement d'au moins 1,5 MdE (environ 1,4 MdE précédemment). "Nos ratios financiers ont également atteint des niveaux historiques au 1er semestre grâce à notre modèle de croissance unique. Notre taux de marge opérationnelle ressort ainsi à 17,3% et notre Headline EPS est en croissance de près de +30%. Cette performance alliée à une meilleure visibilité sur le deuxième semestre ainsi que la force de notre modèle, nous rendent confiants pour l'avenir", commente Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis.

* Ipsos (+4,08% à 48,5 euros). Le résultat net, part du Groupe, ressort à 85 ME (72 ME au 1er semestre 2021), en croissance de 18,8%. Le résultat net ajusté, part du Groupe, qui est l'indicateur pertinent et constant utilisé pour la mesure de la performance, est également en hausse à 98 ME (81 ME l'année dernière à la même période), en croissance de 19,8%. La trésorerie au 30 juin se monte à 338 ME (298 ME au 31 décembre 2021 et 301 ME au 30 juin 2021). Le groupe dispose par ailleurs de plus de 250 ME de lignes de crédit à plus d'un an, lui permettant de faire face à ses échéances de dette de 2022 et 2023 qui s'élèvent à 107 ME. Ipsos est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance organique de plus de 5% cette année et à atteindre un niveau de marge opérationnelle comparable à celui de l'année dernière, qui s'élevait à 12,9%.

* Mersen (+3,56% à 32 euros). Le groupe a relevé ses objectifs pour l'année 2022. Mersen prévoit désormais : une croissance organique comprise entre 8% et 10% (3% à 6% précédemment) avec une marge opérationnelle courante autour de 10,5% du chiffre d'affaires (autour de 10% précédemment). La marge d'Ebitda devrait être en croissance d'environ 50 points de base (+20 à 30 points de base précédemment). Les investissements industriels sont prévus entre 85 et 90 ME, afin de tenir compte des impacts des taux de change et de l'inflation (entre 80 et 85 ME précédemment). Mersen publiera ses résultats semestriels le 28 juillet, après Bourse. Cependant, le groupe indique déjà que la croissance organique de ses ventes au 1er semestre devrait se situer autour de 11%. La marge opérationnelle courante est annoncée autour de 10,5% du chiffre d'affaires.

* SergeFerrari Group (+5,29% à 13,14 euros). Au 1er semestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 170 ME, en progression de +17,5% à périmètre et change courants et de +15,9% à périmètre et change constants. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables vient à nouveau de relever sa prévision de chiffre d'affaires 2022. Elle est portée à 335 ME contre une fourchette de 310 à 325 ME précédemment.

* Chargeurs (+1,33% à 16,05 euros). Le groupe rachète l'éditeur de luxe et producteur italien Skira Editore, qui rejoint sa branche Museum Studio. Bientôt centenaire, "Skira est l'une des marques culturelles globales les plus prestigieuses au monde et l'une des références éditoriales iconiques dans les univers des arts, de la création, du luxe, de la mode et de l'hospitalité de prestige".

* Interparfums (+0,51% à 49,05 euros). Le groupe a enregistré une forte croissance au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires atteignant ainsi 318,7 ME, en hausse de 19,7 % à devises courantes et de 14,4 % à devises constantes par rapport au 1er semestre 2021. La direction révise à la hausse ses anticipations pour l'ensemble de l'exercice 2022 avec un objectif de chiffre d'affaires désormais compris entre 630 et 640 ME. La marge opérationnelle devrait dépasser 20%, comme au 1er semestre 2021. Sur l'ensemble de l'année 2022, du fait du poids habituel des dépenses de marketing et publicité sur le 2e semestre, elle devrait se situer autour de 16%.

Valeurs en baisse

* Navya (-36,07% à 0,569 euro). Le groupe a conclu un accord de financement d'un montant nominal total de 36 ME avec le Groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï aux Emirats Arabes Unis et disposant d'une couverture mondiale.

* SEB (-10,18% à 83,8 euros). Le fabricant de petit électroménager a abaissé son hypothèse de progression des ventes et du Résultat Opérationnel d'Activité 2022. SEB vise désormais un chiffre d'affaires 2022 globalement stable par rapport à 2021 et un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 8% et 8,5% sur l'année. Ces nouvelles hypothèses intègrent des surcoûts (matières, composants, fret, devises) désormais estimés à 300 ME (200 ME initialement).

* Valneva (-4,27% à 10,08 euros). La Commission européenne a approuvé un avenant à l'accord d'achat anticipé signé en novembre 2021 pour le vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19 de Valneva, VLA2001. Dans le cadre de cet avenant, les Etats membres participants ne commanderont que 1,25 million de doses de VLA2001 en 2022 et auront la possibilité de commander et se faire livrer une quantité identique un peu plus tard cette année. Cet avenant résulte de discussions ayant fait suite à l'avis d'intention de la Commission européenne de mettre fin à l'accord initial d'achat de VLA2001 en 2022 avec des doses optionnelles en 2023.

* Thales (-0,41% à 121,7 euros). Fort de son résultat net consolidé, part du Groupe semestriel qui s'élève à 566 ME, en hausse de 31 % par rapport au 1er semestre 2021, Thales révise ses objectifs 2022 avec désormais un Ratio de book-to-bill "sensiblement supérieur à 1", et une croissance organique du chiffre d'affaires entre +3,5% et +5,5%. L'objectif de marge d'EBIT est inchangé entre 10,8% et 11,1%. Les attentes autour des comptes semestriels de Thales étaient cependant très fortes...

* Airbus Group (-0,1% à 104,56 euros). Le groupe aéronautique, en conflit avec Dassault Aviation au sujet de la prochaine étape du programme de système de combat aérien du futur (SCAF) réfléchit à d'autres options tout en s'efforçant de faire avancer ce projet, comme prévu, a fait savoir Guillaume Faury, Directeur général du groupe Airbus lors du salon aéronautique de Farnborough. Le SCAF doit, à partir de 2040, remplacer les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols.

Lors du Salon de Farnborough, easyJet a confirmé une commande ferme de 56 appareils de la famille A320neo. Cette commande s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte d'easyJet, de l'amélioration des coûts et de la durabilité de l'entreprise. L'accord comprend la conversion d'une commande de 18 A320neo au plus important gabarit de l'A321neo.

* Dassault Aviation (-1,76% à 139,3 euros). Le salon aéronautique de Farnborough a été le théâtre d'un échange tonique entre les dirigeants d'Airbus et de Dassault Aviation sur la prochaine étape du programme de système de combat aérien du futur (SCAF), c'est-à-dire le successeur du Rafale. Des divergences existent concernant le partage des tâches pour la prochaine étape. Dassault a souligné qu'il a été retenu comme maître-d'oeuvre de cet avion de combat, Airbus étant nommé "partenaire principal". "La relation maître-d'oeuvre/ partenaire principal doit encore être clarifiée", a expliqué Dassault Aviation, qui souhaite obtenir "une déclaration claire d'acceptation" de son rôle de maître d'oeuvre par Airbus Defence and Space. Dassault Aviation aurait menacé de se retirer du projet et de mettre un oeuvre un plan B si aucun accord n'est trouvé avec Airbus.

En outre en marge du salon, Dassault Aviation a publié ses comptes du 1er semestre. Grâce à la commande de Rafale des Emirats Arabes Unis, le carnet de commandes consolidé de Dassault Aviation au 30 juin grimpe à 34,085 MdsE. Le résultat net consolidé du 1er semestre ressort à 272 ME, avec une contribution de Thales de 139 ME au résultat net du Groupe. Le résultat net consolidé par action s'établit ainsi à 3,26 euros (2,55 euros au 1er semestre 2021). En dépit d'une trésorerie disponible de 6,276 MdsE au 30 juin, Eric Trappier a confirmé les objectifs du groupe tout en soulignant un contexte de difficultés de la 'supply chain', un marché de l'emploi tendu et concurrentiel, alimentés par la guerre en Ukraine et de la persistance de l'épidémie Covid 19.

* Orpea (-0,66% à 22,64 euros). Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 ressort à 2,312 MdsE, en croissance de +11,7%, dont +6,4% en organique. Le chiffre d'affaires au 2e trimestre s'élève à 1.192 ME, soit une croissance de +14,4% vs. 2021, dont +7,7% en organique. Orpéa a confirmé sa confiance dans sa capacité à maintenir une dynamique solide de croissance du chiffre d'affaires sur 2022. Le groupe rappelle que sa rentabilité opérationnelle sera affectée cette année par l'environnement inflationniste. Par ailleurs, Orpéa fait face à des charges et dépenses exceptionnelles liées à la gestion de la crise et de ses conséquences.

* TotalEnergies (-2,67% à 47,88 euros). Le groupe pétrolier décroche dans le sillage des cours du pétrole. Egalement, dans le cadre du plan de sobriété énergétique français, l'Etat demande à TotalEnergies des efforts supplémentaires pour lutter contre l'inflation. Le gouvernement ne serait toutefois pas favorable à l'hypothèse d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels.

Les valeurs automobiles et les équipementiers automobiles sont en difficulté. Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, le secteur automobile et le luxe ne seraient pas prioritaires. En l'absence de plan B, le marché s'allège surtout sur le secteur automobile. Renault (-1,49%), Stellantis (-0,41%), Plastic Omnium (-1,6%), Burelle (-2,93%), Faurecia (-2,76%), Valéo (-0,98%) calent.

* Atos (-5,57% à 10,94 euros) est encore fébrile.