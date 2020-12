Clôture Paris : en (très) légère hausse

Le début de séance dans le rouge n'aura pas duré et le CAC40 a finalement repris le chemin de la hausse ce mardi pour gagner modestement 0,04% en clôture à 5.530 pts. La prudence reste donc de mise : Après l'Allemagne, les Pays-Bas ont annoncé lundi l'entrée en vigueur d'un confinement d'au moins 5 semaines encore plus contraignant que celui instauré face à la première vague de l'épidémie de mars à mai. Au Royaume-Uni, Londres et une partie du sud-est du pays ont basculé en niveau d'alerte "très élevé", le dernier des trois degrés du système d'alerte gouvernemental qui prévoit notamment la fermeture des pubs et des bars et interdit les déplacements hors de la zone ciblée.

ECO ET DEVISES

Aux Etats-Unis, où les 300.000 morts ont été atteints, le pays a entamé lundi la campagne de vaccination contre la Covid-19, avec pour objectif de vacciner 100 millions de personnes d'ici la fin du premier trimestre 2021 et au-delà, de vacciner 80% de la population d'ici à la fin juin. Le Canada a lui aussi commencé sa campagne de vaccination lundi, tandis que les autorités de Singapour ont donné leur feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech. Il faudra toutefois plusieurs mois pour que les campagnes de vaccination montent en puissance dans de nombreux pays, et permettent enfin un retour à une vie normale. A Wall Street, la tendance est pour l'instant positive avant bourse ce mardi, alors que débute aujourd'hui la réunion monétaire de deux jours de la Fed...

Par ailleurs, les espoirs concernant le plan de stimulus fiscal américain sont entretenus par une proposition bipartisane de 908 milliards de dollars en deux volets... La première tranche de 748 milliards comprend des allocations chômage, des financements PPP et des fonds additionnels pour la distribution de vaccins, les tests et les écoles. La tranche de 160 milliards se rapporte aux points les plus sensibles, les aides locales et aux Etats, ainsi que la protection des responsabilités. Mitch McConnell, le leader de la majorité au Sénat, a estimé qu'il était temps pour les républicains et les démocrates de trouver un terrain d'entente, demandant un accord avant Noël.

Les marchés jugent ainsi urgent l'adoption d'un nouveau "package" budgétaire, alors que la plupart des mesures d'aide prises au printemps se terminent le 31 décembre, notamment le versement d'indemnités de chômage à 12 millions d'Américains ainsi que des moratoires sur des crédits et des loyers de particuliers et d'entreprises.

L'euro reste au-dessus des 1,21/$, tandis que le brent campe sur les 50ù.

VALEURS EN HAUSSE

Catana bondit de 12% au lendemain de la présentation de solides comptes annuels. Le plaisancier a enregistré un chiffre d'affaires global de 82,6 ME (+6,7%), dans un contexte marqué par une baisse d'activité significative de la très grande majorité des acteurs du marché des multicoques. Fortement perturbé dans sa structure de coûts par la violence de la crise sanitaire et malgré un manque à gagner de plus de 3 ME et des coûts d'exploitation nettement supérieurs du fait des mesures sanitaires déployées, le résultat opérationnel reste solide et s'établit à +6,8 ME, soit plus de 8% du chiffre d'affaires.

PLastivaloire : +7% suivi de ArcelorMittal qui gagne aussi 7%. La SocGen est passée à l'achat en visant 32,5 euros.

Robertet (+5%) et de Tarkett et Europacorp

Voltalia : +4,5% avec STM et Voltalia

Manitou : +4% suivi de X-Fab, Hexaom

Pharmagest : +3,5% avec Imerys, Eramet, Renault

Fnac Darty : +2,5% avec Verallia, Elis, BNP Paribas, Peugeot, Somfy, Publicis, Infotel

Eurazeo : +2% suivi de TechnipFMC, Chargeurs, Faurecia, CNP, Rallye, Amundi, Scor

Société Générale (+2%) vient de se renforcer dans le secteur automobile. La banque française vient ainsi de faire l'acquisition de Reezocar, une des pépites de la vente de véhicules d'occasion, a révélé lundi soir le site internet des 'Echos'. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, a précisé le site du quotidien. La Société Générale avait déjà acquis en 2018 une participation minoritaire dans Reezocar à travers sa filiale CGI Finance. La banque est déjà présente sur le marché automobile à travers ALD, sa filiale dédiée à la location de voiture longue durée.

VALEURS EN BAISSE

La cotation de Solutions 30 a repris ce matin. La nouvelle chute de plus de 37% sous les 10 euros témoigne de l'incapacité de la direction à rassurer les marchés après les graves accusations qui ont été portées contre elle...

Atari retombe de 11% avec Technicolor (-8%) et Geci (-6%)

bioMérieux (-5%) attend désormais la croissance de son chiffre d'affaires 2020 à taux de change et périmètre constants autour de 18%. Le résultat opérationnel courant contributif 2020 sera d'environ 600 millions d'euros. bioMérieux rappelle que cette performance exceptionnelle en 2020 ne peut être extrapolée aux années futures.

Navya : -6% suivi de Balyo

Innate : -4% avec SMCP

Ubisoft : -2,5% suivi de Iliad, Remy Cointreau

Orange : -2% avec Boiron, Sanofi, Pernod Ricard, Air Liquide, Carrefour