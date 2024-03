Clôture Paris : en légère hausse, rien de bien nouveau sur les taux américains

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Séance à nouveau sans grand relief en bourse de Paris ce mercredi mais avec un CAC40 qui reprend quand même 0,28% à 7.955 points. L'indice parisien est resté proche de ses records avec un plus haut en séance de 7.669 points.

Encore un nouveau sommet pour l'or. Après avoir terminé la veille sur des plus hauts, le métal précieux s'est encore apprécié jusqu'à 2.148 $ l'once ce mercredi. Il a ainsi battu son précédent plus haut en séance dans la devise américaine, atteint en décembre dernier, à 2.135$.

Malgré les indications encore mitigées concernant l'inflation, le président de la Fed, Jerome Powell, a répété cet après-midi aux législateurs de la Chambre des représentants que des baisses de taux d'intérêt sont probables à un moment donné cette année. Pas de quoi modifier les anticipations des investisseurs qui privilégient toujours à une première baisse des taux américains le 12 juin avec une probabilité de 55% selon le baromètre CME Fedwatch.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Legrand s'adjuge 2,7% à 95,4 euros. Berenberg a relevé à l''achat' sa recommandation sur le titre tout en remontant sa cible de 95 à 110 euros. Pour la première fois depuis sa dégradation à 'conserver' en 2021, le broker considère les prévisions et les estimations du consensus comme réalisables, voire battables.

* Scor grimpe de plus de 8% à 29,5 euros, recherché après l'annonce d'un résultat net annuel record et du versement d'un dividende courant de 1,8 euro par action. Le réassureur a dégagé l'an passé un profit net part du groupe de 812 millions d'euros contre un déficit de 1,38 MdE en 2022, pour des primes brutes émises de 19,37 milliards d'euros, en repli de 1,8%. Le Ratio de solvabilité estimé du Groupe ressort à 209% au 31 décembre.

* Coface avance de 2,1% à 13,8 euros au lendemain du lancement de 'Power the Core', son plan stratégique 2024-2027.

* Schneider Electric gagne 0,4% à 208,8 euros. Berenberg a revalorisé Schneider Electric de 205 à 250 euros ('achat') mais la Deutsche Bank a dégradé le groupe à 'conserver'.

VALEURS EN BAISSE

* Thales revient en arrière de 2,6% à 147 euros après son envolée d'hier sur des sommets boursiers historiques dans le sillage d'une solide publication annuelle. Pour 2024, la société anticipe une croissance organique comprise entre 4% et 6% avec des revenus entre 19,7 et 20,1 MdsE. Le groupe s'attend à un résultat opérationnel compris entre 11,7% et 12%, et à ce que les nouvelles commandes dépassent à nouveau son chiffre d'affaires. Thales versera un dividende de 3,40 euros par action au titre de 2023, après 2,94 euros sur l'exercice précédent.

* Ekinops corrige de plus de 5% à 3,62 euros ce mercredi, alors que le groupe a dégagé en 2023 une marge brute de 67,3 ME, stable par rapport à l'exercice précédent. Le taux de marge brute s'est élevé à 52,1%, contre 53% un an plus tôt, reflétant l'évolution du mix activités au cours de l'exercice. L'EBITDA s'est établi à 18,6 ME en 2023, en repli de -18%. La marge d'EBITDA est ressortie à 14,4% en 2023, contre 17,7% l'exercice précédent qui constituait un niveau record. Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises prévoit une activité du premier semestre 2024 en repli par rapport à l'an dernier. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 5,1 ME en 2023, contre 9,3 ME un an plus tôt. La marge opérationnelle courante représente ainsi 3,9% du chiffre d'affaires l'an dernier, contre 7,2% en 2022. Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises prévoit une activité du premier semestre 2024 en repli par rapport à l'an dernier.

* Worldline reperd plus de 6% à 10,1 euros. HSBC a coupé sa cible de 16 à 12 euros ('conserver').