Clôture Paris : en légère hausse pour commencer la semaine

Le CAC40 a gagné 0,52% ce lundi à 7.275 points après avoir progressé de 1% en début de séance. Dans un marché calme, le secteur bancaire a soutenu le palmarès. La semaine sera en effet principalement marquée par les décisions de la Banque centrale européenne et les chiffres de l'inflation américaine. Les investisseurs attendent mercredi les données du mois d'août sur les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis et jeudi les annonces de politique monétaire de la BCE pour laquelle les avis sont assez partagés... Les anticipations penchent malgré tout vers une pause dans le relèvement des taux directeurs en Europe, mais le risque d'assister à une dernière hausse dès cette semaine alimente encore un doute sur la tendance des marchés actions.

L'euro reste en attendant sur les 1,07/$. Le pétrole campe haut perché sur les 90$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Rallye remonte de 31% avec Casino (+7%)

JCDecaux bondit de près de 7%. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note d'Oddo BHF qui a relevé à 'surperformer' son opinion sur la valeur.

Rubis : +3% suivi de Orpea, M&P, Scor, Infotel, Ipsen, Eramet, Bic

Technip Energies : +2,5% suivi de Lhyfe, Derichebourg, P&V, Ose, TFF

Elior Group (+2%) a annoncé la nomination de Boris Derichebourg au poste de président- directeur général d'Elior France, en remplacement de Jean-Yves Fontaine. Boris Derichebourg, directeur des opérations d'Elior Group, devient également président-directeur général d'Elior France, l'entité qui regroupe l'ensemble des activités de restauration collective en France. Il a notamment pour mission d'accélérer le redressement et le développement de l'activité de restauration collective en France.

Société Générale gagne 1,8%. La vente de l'activité de conservation de titres de la banque revient sur le devant de la scène. Confirmant de récents bruits de couloir, 'Les Echos' affirme que l'établissement rouge et noir a "mandaté la banque d'affaires Citi pour évaluer les options stratégiques de Société Générale Securities Services, sa filiale qui conserve 4.700 milliards d'euros d'actifs ". 'Bloomberg' avait précédemment évoqué une valorisation potentielle d'un milliard d'euros pour SGSS. Lors de la présentation de ses résultats semestriels, la banque de la Défense avait indiqué qu'elle envisageait de réduire la voilure de certaines activités ou de les céder. Si SGSS entre clairement dans cette catégorie, rien ne serait pour autant jouer. Plusieurs spécialistes du secteur cités par le quotidien mettent en avant 'certains obstacles' : la faible rentabilité de la division, sa forte intégration de SGSS à la SocGen, ou encore le poids des services fournis à la banque de détail. A une semaine d'un Capital Markets Day pour le moins attendu par la communauté financière - il s'agira du premier dirigé par Slawomir Krupa - la spéculation devrait continuer à battre son plein du côté de la SocGen.

Stellantis : +2% suivi de Alstom, Rexel, Forvia, Amundi, BNP Paribas

VALEURS EN BAISSE

Atos recule de 4% avec Vetoquinol

Vallourec reperd 3% avec Claranova, Gl Events

Seule baisse significative parmi les valeurs du CAC40, Legrand cède 2,9%. Un repli à relier à une note de Citi qui a abaissé sa recommandation à 'vendre' tout en coupant sa cible de 94 à 82 euros... La banque estime que les marchés finaux de Legrand ont une probabilité accrue de se contracter en 2024, en particulier les marchés résidentiels et non résidentiels en Europe. "Même si nous constatons des poches de croissance, en particulier dans les centres de données, et prévoyons que la rénovation sera moins cyclique que la nouvelle construction, nous prévoyons une croissance organique légèrement négative d'environ 2% en 2024", souligne Citi.

Xilam perd 2,5% suivi de Interparfums, Wavestone, Innate, Bureau Veritas

Believe : -1,5% avec Eutelsat, Airbus.